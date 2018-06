Θα χρειαστεί τα εισιτήρια ο Κεντίρα;

Μία ακόμη μεγάλη ομάδα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Και όχι όποια κι όποια μεγάλη ομάδα, αλλά η κάτοχος του τροπαίου και το δεύτερο μεγάλο φαβορί (πριν την έναρξη της διοργάνωσης) για την κατάκτηση του Μουντιάλ!

Η Γερμανία βρέθηκε προ εκπλήξεως (και αυτή) στην πρεμιέρα, καθώς έχασε από το Μεξικό και τώρα καλείται να αντιδράσει στο παιχνίδι με τη Σουηδία που με 3 βαθμούς στο τσεπάκι της, παρά τη μέτρια εμφάνιση κόντρα στην Νότια Κορέα, είναι πιο άνετη απόψε.

Οι Σουηδοί θέλουν να παίξουν και με την πίεση των Γερμανών, οι οποίοι πάντως παρουσιάζονται αποφασισμένοι να δείξουν πως η πρεμιέρα ήταν μία κακή παρένθεση.

Πάντως οι Γερμανοί δεν δείχνουν νευρικοί πριν το παιχνίδι και συγκεκριμένο περιστατικό το αποδεικνύει. Ένας Σουηδός δημοσιογράφος είχε όρεξη για πλάκα στη μεικτή ζώνη όπου γίνονταν οι δηλώσεις για το αποψινό παιχνίδι και έκανε καζούρα στον Σάμι Κεντίρα.

Την ώρα που έκανε δηλώσεις ο Γερμανός μέσος, του έδειξε αεροπορικά εισιτήρια για όλη την ομάδα και του είπε πως θα τα χρειαστούν μετά την ήττα από την Σουηδία, αφού θα πρέπει να επιστρέψουν σπίτια τους.

Ο Κεντίρα κάθε άλλο παρά δυσανασχέτησε! Του απάντησε μάλιστα πως δεν θα τα χρειαστούν και θα βγάλουν εισιτήρια για τις 16 Ιουλίου. Γιατί στις 16; Στις 15 είναι ο τελικός του Μουντιάλ!

