ΤΕΠΑΚ: στην 59η θέση στη νέα λίστα διεθνούς κύρους κατάταξης

Οι διεθνείς αναγνωρίσεις για το νεαρότερο δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας μας συνεχίζονται, το οποίο κατατάσσεται στην 59η θέση στη νέα λίστα διεθνούς κύρους κατάταξης, Times Higher Education Young University Rankings 2018, που δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουνίου.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, έχει επιτύχει να συμπεριλαμβάνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην παγκόσμια κατάταξη Young University Rankings 2018, παλαιότερα γνωστή ως THE 150 Under 50 Rankings. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα σε όλα τα ελληνόφωνα πανεπιστήμια, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία ‘Ετεροαναφορές’, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη μεγάλη απήχηση του επιστημονικού έργου που παράγει διεθνώς. Στην εν λόγω λίστα το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται στην 62η θέση και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 64η θέση.

Η λίστα Times Higher Education Young University Rankings 2018 η οποία φέτος περιλαμβάνει τα 250 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια παγκοσμίως με λιγότερο από 50 χρόνια ζωής, χρησιμοποιεί τους ίδιους αυστηρούς και απαιτητικούς 13 δείκτες απόδοσης όπως χρησιμοποιούνται και στη βασική λίστα των THE World University Rankings. Τα πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα απόδοσης στους τομείς Διδασκαλίας, Έρευνας, Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, και Διεθνούς Εικόνας και Προοπτικής. Ωστόσο, η μεθοδολογία έχει αναπροσαρμοστεί, έτσι ώστε η φήμη και η παράδοση να μετρά λιγότερο και να αντικατοπτρίζονται καλύτερα τα ειδικά χαρακτηριστικά των νέων Πανεπιστημίων.

Επιπρόσθετα, το ΤΕΠΑΚ καταλαμβάνει την 14η θέση ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια τελευταίας γενιάς που περιλαμβάνονται στην κατάταξη THE Young University Rankings 2018: Millennial Universities στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα 36 παγκοσμίως κορυφαία Πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν από το έτος 2000 έως σήμερα.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ΤΕΠΑΚ αποτελεί το τέταρτο κορυφαίο πανεπιστήμιο διεθνώς, μετά από τα Πανεπιστήμια: Paris Sciences & Lettres – PSL University, University of Luxembourg και Ulsan National Institute of Science and Technology τα οποία δημιουργήθηκαν αυτούσια ως οντότητες τον 21ο αιώνα, σε διαφορoποίηση με τα πανεπιστήμια που βρίσκονται ψηλότερα από το ΤΠΚ και προέρχονται από συγχωνεύσεις (mergers) δύο ή περισσότερων οντοτήτων ή αποτελούν μετεξέλιξη οντοτήτων που προϋπήρχαν.

Με αφορμή τις πρόσφατες κατατάξεις, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός σε δήλωσή του ανέφερε ότι: «η τιμητική 59η θέση που έλαβε το ΤΕΠΑΚ, μεταξύ μεγάλου αριθμού κορυφαίων νέων Πανεπιστημίων παγκοσμίως, αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην αποτύπωση της θετικής ακαδημαϊκής του πορείας». Σε λιγότερο από έντεκα χρόνια λειτουργίας, το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα σε όλα τα ελληνόφωνα πανεπιστήμια στην εν λόγω λίστα, και αναδεικνύεται ως το 4ο κορυφαίο μεταξύ των πανεπιστημίων που δημιουργήθηκαν τον 21ο αιώνα. Αυτό αναδεικνύει την ταχύτατη άνοδο του νεαρότερου δημόσιου Πανεπιστημίου της χώρας μας στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα, και το φέρνει ακόμη πιο ψηλά στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή επικαιρότητα.

Στη δήλωση του ο κ. Αναγιωτός συνεχίζει: «η αναγνώριση της δυναμικής ανοδικής πορείας του ΤΕΠΑΚ αποτελεί μεγάλη χαρά, τιμή, αλλά και μας δεσμεύει για συνέχιση της αριστείας στην έρευνα σε τομείς αιχμής και στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης. Οφείλουμε με σκληρή δουλειά, αδιάκοπη προσπάθεια και με προσήλωση στους στρατηγικούς μας στόχους να διατηρήσουμε τις υψηλές αποδόσεις και να ενισχύσουμε τους τομείς οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης».

Περισσότερες πληροφορίες για Times Higher Education Young University Rankings 2018:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Περισσότερες πληροφορίες για τα Millennial universities:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/young-university-rankings-2018-millennial-universities