ΤΕΠΑΚ: έναρξη των εργασιών του προγράμματος «Baby Buddy Forward»

Τι είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουν οι μέλλοντες γονείς; Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ΜΚΟ Birth Forward και το ευρύ δίκτυο των συνεργατών τους ανακοινώνουν την έναρξη των εργασιών του προγράμματος «Baby Buddy Forward». Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία του Baby Buddy Κύπρος, μια ανοικτής-πρόσβασης διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για το «ταξίδι στη γονεΐκότητα». Με πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, η πλατφόρμα θα συντροφεύει το χρήστη σε αυτό το ταξίδι προσφέροντας επί καθημερινής βάσης πληροφόρηση, συμβουλές, στήριξη και ενδυνάμωση από την πρώτη μέρα εγκυμοσύνης μέχρι και τον έκτο μήνα της ζωής του παιδιού. Η διαμόρφωση της κυπριακής έκδοσης του Baby Buddy θα βασιστεί στο πρότυπο του υφιστάμενου Baby BuddyΤΜ, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον οργανισμό και εταίρο στο πρόγραμμα Best Beginnings (https://www.bestbeginnings.org.uk).

Το εν λόγω έργο αφορά στη πολιτισμική αξιολόγηση και πολιτισμική προσαρμογή του Baby Buddy στη κυπριακή πραγματικότητα με την ενεργό συμμετοχή της επαγγελματικής κοινότητας του τόπου και φυσικά των ίδιων των γονέων. Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται διαδικτυακή έρευνα συλλογής απόψεων και καθορισμού προτεραιοτήτων. Η μελέτη απευθύνεται τόσο στην επαγγελματική κοινότητα (γυναικολόγους, μαίες, παιδιάτρους, επισκέπτριες υγείας και άλλους επαγγελματίες υγείας) όσο και στους ίδιους τους μέλλοντες και νέους γονείς της Κύπρου. Το σύνολο των εισηγήσεων θα προσδιορίσουν την τελική θεματολογία, ώστε το Baby Buddy Κύπρος να αντικατοπτρίζει τις τοπικές προτεραιότητες και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εγκύων και των συντρόφων τους. Περισσότερες πληροφορίες, και πρόσβαση για συμμετοχή στη διαδικτυακή έρευνα, στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.babybuddyforward.com.

Η μετάβαση στη γονεΐκότητα για τη γυναίκα-μέλλουσα μητέρα όσο και για το σύντροφο-πατέρα είναι μια περίοδος με ένα μοναδικό συνδυασμό στρεσσογόνων καταστάσεων αλλά και μεγάλων ανταμοιβών. Θεωρείται μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας για την ανάπτυξη εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησης από την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης είναι ύψιστης σημασία ώστε να αναπτύξουν οι μέλλοντες γονείς γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν σωματικά και ψυχολογικά για τον ερχομό του παιδιού τους και την ανάληψη του νέου τους ρόλου. Η χρήση ψηφιακών πηγών πληροφόρησης θεωρείται πλέον δεδομένη και η συντριπτική πλειοψηφία των ζευγαριών αναζητεί πληροφορίες στο διαδίκτυο. Παράλληλα όμως μελέτες δείχνουν ότι η ποιότητα της πληροφορίας στο διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε η ενδεδειγμένη, ή είναι ακόμα και ανακριβής. Αναγνωρίζεται πλέον από τη διεθνή επαγγελματική κοινότητα ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο παροχής φροντίδας, αφού οι νέες τεχνολογίες μπορούν να «χαλιναγωγηθούν» ώστε να λειτουργήσουν ως πηγή πληροφόρησης, στήριξης και ενδυνάμωσης για τα ζευγάρια και παράλληλα ως συμπληρωματικά υποστηρικτικά εργαλεία στα χέρια των επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του ρόλου.

Το έργο αφορά στη πρώτη διεθνοποίηση του Baby Buddy. Το πρωτότυπο Baby BuddyTΜ φέρει τη σφραγίδα εμπιστοσύνης όλων των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως Royal College of Midwifery, Royal College of Obstetricians & Gynecologists, Rοyal College of Paediatrics & Child Health, Institute of Health Visiting, και άλλων.

Το έργο Baby Buddy Forward έχει λάβει χρηματοδότηση από το Erasmus+: «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2017-Αύγουστος 2020).

Συντονιστής έργου: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εταίροι: Best Beginnings (UK), ΜΚΟ Birth Forward (Κύπρος), Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ελλάδα), Cosmoanalixis (Ελλάδα), Evangelical University Berlin (Γερμανία). Συνεργαζόμενοι φορείς: Υπουργείο Υγείας Κύπρου, Παγκύπρια Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, Παγκύπρια Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, Επιτροπή Μαιών Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών.