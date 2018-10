Τένις: Πέφτει η «αυλαία» με έξι τελικούς στο πρωτάθλημα Ο.Α.Λάρνακας

Ύστερα από αγωνιστική δράση εννέα ημερών, ολοκληρώνεται την Κυριακή (14/10) το Παγκύπριο Πρωτάθλημα που διοργανώνει ο Όμιλος Αντισφαίρισης Λάρνακας.

Το πρωτάθλημα ήταν κατηγορίας Grade 1 και στις χωμέτινες επιφάνειες του Ομίλου, διαγωνίστηκαν πέραν των 130 αντισφαιριστών σε 14 διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες.

Σημείο αναφοράς της τελευταίας μέρας του πρωταθλήματος που περιλαμβάνει έξι τελικούς, ο μεγάλος τελικός της κατηγορίας ανδρών που θα αρχίσει στις 15.00, με τον οποίο θα κλείσει το αγωνιστικό πρόγραμα.

Σε αυτόν θα τεθούν αντιμέτωποι ο Τόμας Μποντ και ο Ματία Μάτιτς. Ο 29χρονος Σλοβένος απέκλεισε στον ημιτελικό τον Στέφανο Σάββα σε αγώνα τριών σετ, και ο Ματία Μάτιτς τον Ανδρέα Στυλιανού.

Νωρίτερα θα διεξαχθεί ο τελικός των γυναικών ανάμεσα στην Φλωρεντία Χατζηγεωργίου (Νο1) και την Ελένη Λουκά (Νο2).

Νίκη της Χατζηγεωργίου της εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την πρώτη θέση στην κατάταξη για το 2018, ενώ σε περίπτωση που επικρατήσει η Λουκά η τελική κατάταξη θα διαμορφωθεί στο τελευταίο πρωτάθλημα της χρονιάς που είναι το Masters της ΟΑΚ που θα γίνει τον Δεκέμβριο.

Στον τελικό της κατηγορίας BS18 θα τεθούν αντιμέτωποι οι Ξενοφών Νεοφύτου και Παύλος Παρσόν. Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών (GS18) η Κλειώ Μαρία Ιωάννου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μαρίας Κωνσταντίνου και Βικτώριας Σαββίδου.

Στον τελικό της κατηγορίας BS16 o Ειρηναίος Ιωάννου περιμένει τον αντίπαλο που θα προκύψει από την αναμέτρηση Πέτρου Πιέρου Vs Ντάριους Εφτεχάρ. Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών (GS16) η Μερίλ Σονάκιν θα αναμετρηθεί με τη νικήτρια του ημιτελικού Δάφνη Κουτσόφτα Vs Αναστασία Γεωργιάδη.

Στο πρωτάθλημα διεξήχθηκαν και οι δέκα κατηγορίες στα μονά, των αγοριών/κοριτσιών (U12, U14, U16 και U18), και ανδρών/γυναικών, όπως επίσης και οι κατηγορίες Διπλών BD12, GD12, BD14, και GD14.

Μέχρι την Παρασκευή ολοκληρώθηκαν με τη διεξαγωγή των τελικών οι παρακώτω κατηγορίες:

BS12 Ηρακλής Καλάνοφ Vs Ντέμης Παναγίδης 2-0 (7-5, 7-5)

GS12 Όλγα Ντανίλοβα Vs Εβελίνα Αναστάση 2-0 (7-5, 6-1)

BD12 Ανδρέας Χαραλάμπους / Λεονάρντο Βροντής Vs Πάνος Ασπρής / Σοφρώνης Γεωργίου 2-1 (6-4, 0-6, 10-6)

GD12 Μαρία Κοβάσεβιτς / Ιλιάνα Τέρρυ Vs Ιωάννα Πανταζή / Σωτηρία Φιλίππου 2-0 (6-4, 6-1)

BS14 Ανδρέας Τίμινης Vs Στυλιανός Παπαμιχαήλ 2-1 (3-6, 6-2, 6-3)

GS14 Άννα Δεμιρτζή Vs Τανσέλ Τσικ 2-0 (6-0, 6-1)

BD14 Ανδρέας Τίμινης / Χρίστος Τίμινης Vs Ειρηναίος Ιωάννου / Ανδρέας Πανταζής 2-1 (5-7, 7-5, 10-7)

GD14 Μαρίνα Μπαμπαλιούτα / Όλγα Ντανίλοβα Vs Άννα Δεμιρτζή / Γιούμνα Φαϊσάλ 2-1 (1-6, 6-1, 10-3)

Τιμάται ο Φίλιος Χριστοδούλου

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού των Ανδρών, θα ακολουθήσει η απονομή των επάθλων στους νικητές.

Μέσα στο πλαίσιο της τελετής λήξης θα πραγματοποιηθεί επίσης η τελετή ανακήρυξης του Επίτιμου Προέδρου της ΟΑΚ Φίλιου Χριστοδούλου, ως Επίτιμου Μέλους του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας, σε αναγνώριση της πολύχρονης και πολύτιμης προσφοράς του στο άθλημα του τένις και για την σημαντική συνεισφορά του στην πρόοδο του Ο.Α.Λ..

Στους τελικούς και στην τελετή λήξης έχουν προσκληθεί και θα παραστούν ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, βουλευτές της επαρχίας Λάρνακας, και η ηγεσία της ΟΑΚ με επικεφαλής των Πρόεδρο Νώντα Μεταξά.