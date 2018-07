Τένις : Συμμετοχές Εθνικών ομάδων στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ), συμμετείχε με τρεις αποστολές των τεσσάρων αντισφαιριστών στα πρωταθλήματα Juniors ΤΕU14, ΤΕU16 & U18 (ITF).

Τα πρωταθλήματα πραγματοποιήθηκαν από 23-29 Ιουλίου στο Μοστ (Τσεχία), Μόσχα (Ρωσία) και Κλόστερς (Ελβετία) και τελούσαν υπό την αιγίδα της Tennis Europe.

Οι αγώνες διεξάγονται σε ετήσια βάση εδώ και 42 χρόνια.

Τα πρωταθλήματα διεξήχθηκαν σε ταμπλό των «128» στα Μονά σε αγόρια και κορίτσια, και των «64» στα αντίστοιχα διπλά.

Τις ομάδες αποτελούσαν οι εξής αντισφαιριστές : U14 Στυλιανός Χριστδούλου, Κωνσταντίνος Κοσιής, Κλειώ Μαρία Ιωάννου, Δάφνη Κουτσόφτα (συνοδός προπονητής Γιώργος Κοσιής), U16 Ανδρέας Τζιακούρης, Φώτος Φωτιάδης, Χριστίνα Στυλιανίδη, Μαρία Κωνσταντίνου (συνοδός προπονητής Μαρσέλο Ορτέγκα) και U18 Ματία Μάτιτς, Στέφανος Σάββα, Ελένη Λουκά, Φλωρεντία Χατζηγεωργίου (συνόδος προπονητής Φώτος Καλλίας).

Οι δύο αντισφαιρίστριες στην κατηγορία U14, Κλειώ Μαρία Ιωάννου και Δάφνη Κουτσόφτα έφτασαν μέχρι τους «32» στην κατηγορία τους στο Μονό, με την πρώτη να σημειώνει μάλιστα δύο νίκες, ενώ νίκη σημείωσαν και στο διπλό φτάνοντας επίσης στους «32».

Μία νίκη σημείωσε επίσης ο Ανδρέας Τζιακούρης στο Μονό (U16), φτάνοντας μέχρι τους «64».

Ο Κωνσταντίνος Κοσιής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο3 της Ευρωπαϊκής κατάταξης στην κατηγορία U14, φάνηκε άτυχος καθώς αναγκάστηκε να αποχωρήσει στον πρώτο αγώνα λόγω τραυματισμού και με το σκορ 1-1 στα σετ.

Ο αντίπαλος του, o Γάλλος Σεάν Κουενίν, ύστερα από την πρόκριση του, σημείωσε μόνο νίκες και κατέκτησε τελικά τον τίτλο στην κατηγορία.

Ο τραυματισμός του Κοσιή στέρησε τελικά στα κυπριακά χρώματα και τη συμμετοχή στο διπλό.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των 12 αντισφαιριστών στα τρία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων έχουν ως εξής:

Μοστ – Τσεχία : Tennis Europe U14

BS14

«128»Στυλιανός Χριστοδούλου Vs Αλίμν Μιχάι Φάτου (Ρομ) 0-2 (5-7, 2-6)

«64» Κωνσταντίνος Κοσιής Vs Σεάν Κοενίν (Γαλ) 1-2 (7-6[5], 3-6, 0-2 Ret.)

Cons «32» Στυλιανός Χριστοδούλου Vs Χένρικ Βιλάνγκερ (Νορ) 2-0 (4-2, 5-4[9])

Cons «16» Στυλιανός Χριστοδούλου Vs Αντρέι Νέντιτς 0-2 (4-5[5], 1-4)

GS14

«128» Κλειώ Μαρία Ιωάννου Vs Νάντια Μεζάν (Σου) 2-1 (4-6, 6-4, 6-0)

«64» Κλειώ Μαρία Ιωάννου Vs Αλία Αμπάς (Μολ) 2-0 (7-5, 6-0)

«32» Κλειώ Μαρία Ιωάννου Vs Ματίλντα Μούταβντζιτς 0-2 (1-6, 0-6)

«64» Δάφνη Κουτσόφτα Vs Φόρτα Μορίνα (Κοσ) 2-0 (6-1, 6-1)

«32» Δάφνη Κουτσόφτα Vs Λίντα Φρουχβίρτοβα (Τσε) 0-2 (0-6, 0-6)

GD14

«64» Ιωάννου /Κουτσόφτα Vs Σουπουλνιέσε /Βορσλάβα (Λετ) 2-0 (6-4, 5-5 Ret.)

«32» Ιωάννου /Κουτσόφτα Vs Ντιμίτροβα /Γκλούσκοβα (Βου) 0-2 (2-6, 0-6)

Μόσχα -Ρωσία : Tennis Europe U16

BS16

«128» Ανδρέας Τζιακούρης Vs Γκεόργκι Γιανγκουλόφσκι (ΠΓΔΜ) 2-0 (6-3-6-2)

«64» Ανδρέας Τζιακούρης Vs Ιγκόρ Αγαφόνοφ (Ρωσ) 0-2 (0-6, 6-7)

«128» Φώτος Φωτιάδης Vs Ραφαέλ Κολινιόν (Βελ) 0-2 (2-6, 3-6)

BD16

«64»: Τζακούρης / Φωτιάδης Vs Μούλερ / Ρούνε (Δαν) 0-2 (1-6, 1-6)

GS16

«64» Χριστίνα Στυλιανίδη Vs Έβα Λις (Γερμ) 0-2 (1-6, 0-6)

«64» Μαρία Κωνσταντίνου Vs Μαρία Ίνες Φόντε (Πορτ) 0-2 (4-6, 4-6)

GD16

«64» : Στυλιανίδη /Κωνσταντίνου – Φάλκνερ/Κλέβισαρ (Σλκ) 0-2 (1-6, 1-6)

Κλόστερς - Ελβετία : ITF Juniors U18

BS18

«64» Ματία Μάτιτς Vs Νταμιέν Βενγκέρ (Ελβ.) 0-2 (4-6, 2-6)

«64» Στέφανος Σάββα Vs – Τζέικομπ Φιάρνλι (Μ.Βρετ.) 0-2 (4-6, 2-6)

BD18

«32» Μάτις /Σάββα Vs Στάινεγκερ/ Βενγκέρ (Ελβ.) 0-2 (3-6, 5-7)

GS18

«64» Ελένη Λουκά Vs Λίλη Χάσεθ (Νορ) 0-2 (4-6, 2-6)

«64» Φλωρεντία Χατζηγεωργίου Vs Φιόνα Γκανζ (Ελβ.) 0-2 (4-6, 1-6)

GD18

«32» Χατζηγεωργίου / Λουκά Vs Κοτσιαρέτο / Ρόσι (Ιτα) 0-2 (0-6, 0-6)