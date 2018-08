Τέλος τα διόδια για τα ασθενοφόρα στην Ιταλία

Υπό πίεση από την κυβέρνηση, μετά την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα, η εταιρεία Autostrade per l`Italia που διαχειρίζεται τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ασθενοφόρα δεν θα καταβάλουν πλέον διόδια για να χρησιμοποιούν το δίκτυό της, δηλαδή περίπου τα μισά από τα 6.000 χιλιόμετρα των αυτοκινητοδρόμων της Ιταλίας.



Μολονότι τα ασθενοφόρα εξαιρούνταν ήδη από την καταβολή διοδίων όταν ανταποκρίνονταν σε επείγοντα περιστατικά, τα περισσότερα αναγκάζονταν να πληρώσουν όταν μετέφεραν ασθενείς για άλλους είδους θεραπείες, για παράδειγμα για να κάνουν αιμοκάθαρση.



Η αλλαγή της πολιτικής της Autostrade per l`Italia έχει άμεση ισχύ. Είχε προηγηθεί η έντονη κριτική της κυβέρνησης που απειλούσε να ανακαλέσει την άδειά της ή να της επιβάλει πρόστιμο επειδή δεν διασφάλισε την ασφάλεια της γέφυρας. Στην ανακοίνωση της εταιρείας ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν η εξαίρεση των ασθενοφόρων θα είναι μόνιμη ή προσωρινή.



«Αν ήμουν διοικητικό στέλεχος της Autostrade per l`Italia θα είχα καταργήσει ορισμένα διόδια, αλλά αμέσως μετά» την τραγωδία της Γένοβας, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής της Λίγκα.



«Αυτή τη στιγμή, τα ασθενοφόρα πληρώνουν διόδια στους αυτοκινητόδρομους! Αναρωτιέμαι πού έχουν την καρδιά και το μυαλό τους ορισμένοι άνθρωποι», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Ας δώσουν τουλάχιστον ένα δείγμα καλής θέλησης. Εισέπραξαν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διόδια πέρσι. Δεδομένης της καταστροφής που προκάλεσαν, νομίζω ότι μπορούν να μείνουν μερικές εβδομάδες χωρίς διόδια».



Ο Υπουργός εκτίμησε επίσης ότι η εταιρεία οφείλει να επενδύσει ένα μέρος από τα έσοδά της στην πόλη της Γένοβας και να βοηθήσει τους πληγέντες, τα σπίτια των οποίων θα κατεδαφιστούν λόγω της καταστροφής της γέφυρας. Σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό, από την κατάρρευση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι και άλλοι 16 τραυματίστηκαν.