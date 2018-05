Τέλος στα πλαστικά καλαμάκια βάζει η Ocean Basket Cyprus. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να σώσει τις θάλασσες, γίνεται η πρώτη διεθνής αλυσίδα εστιατορίων στην Κύπρο που σταματά να σερβίρει ποτά με πλαστικά καλαμάκια αντικαθιστώντας τα με χάρτινα καλαμάκια!

Η προσπάθεια αυτή των εστιατορίων Ocean Basket εντάσσεται στο πλαίσιο της βασικής φιλοσοφίας τους, «Responsible Ocean Citizens». Σκοπός είναι να δημιουργήσουν υπεύθυνους πολίτες κάνοντας σημαντικές αλλαγές στις οποίες δεν περιλαμβάνονται πλέον πλαστικά καλαμάκια. Επιπλέον, η αλυσίδα εστιατορίων έχει ήδη, σταματήσει να σερβίρει εμφιαλωμένο νερό σε πλαστικά μπουκάλια αντικαθιστώντας τα με γυάλινα μπουκάλια.

Στόχος των εστιατορίων Ocean Basket είναι στο προσεχής μέλλον να σταματήσουν να σερβίρουν τα νόστιμα προϊόντα τους σε οτιδήποτε αποτελείτε από πλαστικό.

Τα πλαστικά καλαμάκια συμπεριλαμβάνονται στα 10 κορυφαία απόβλητα των παραλιών και κάθε χρόνο εκατομμύρια θαλάσσια πουλιά και γενικότερα θαλάσσια ζωή, πεθαίνουν καταναλώνοντας πλαστικό. Μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι κατά βάρος θα υπάρξουν περισσότερα πλαστικά στις θάλασσες από ό, τι θαλάσσια ζωή.

«Η θάλασσα μας στηρίζει με τα βασικά στοιχεία της ζωής. Παράγει το ήμισυ του οξυγόνου που αναπνέουμε, βοηθά στην παροχή του νερού που πίνουμε και μας προσφέρει τον πυρήνα της επιχειρηματικής μας επιτυχίας – τα θαλασσινά», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Ocean Basket Κύπρου Βασίλης Μπίλης.

Η φιλοσοφία του ROC αποτελεί δέσμευση στο δικαίωμα να επωφελούμαστε από τους πόρους των θαλασσών, έχοντας παράλληλα ως καθήκον τη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η αλυσίδα εστιατορίων συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς όπως, η CyMepa και τα σχολεία της Κύπρου, με σκοπό να εκπαιδεύσουν και να δραστηριοποιηθούν στην προώθηση της φιλοσοφίας αυτής στο ευρύ κοινό.

Βράβευση με το Πράσινο Κλειδί

Όλες αυτές οι ενέργειες είχαν επιστέγασμα την αξιολόγηση και βράβευση των εστιατορίων Ocean Basket στην Κύπρο με το αναγνωρισμένο διεθνώς σήμα Πράσινο Κλειδί.

Πρόκειται για ένα σήμα αριστείας στην περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρο λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας. Το Πράσινο Κλειδί αντιπροσωπεύει τη δέσμευση μιας επιχείρησης ότι οι πελάτες της επιλέγοντάς την, βοηθούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

Σήμερα, η Ocean Basket Cyprus διαθέτει 9 εστιατόρια σε όλο το νησί: Στο κέντρο της Λευκωσίας, τηλ.: 22676070, Λευκωσία απέναντι από το The Mall of Cyprus, τηλ:. 22673777, My Mall Λεμεσού, τηλ.: 25392574, Γερμασόγεια, Λεμεσός, τηλ.: 25577716, Φοινικούδες, Λάρνακα, τηλ.: 24665400, Avanti Village Πάφος, τηλ.: 26961379, Coral Bay, Πάφος, τηλ.: 26622800,Αγία Νάπα, τηλ.: 23721703 και Δεκέλεια, τηλ.: 24647200.