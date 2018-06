Ταραγόνα 2018: Βλέπουμε ψηλότερα σε τένις και γκολφ

Δεύτερη μεγάλη νίκη σημείωσε ο Μενέλαος Ευσταθίου στους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες, επιτυχία η οποία τον έστειλε στον προημιτελικό, ανοίγοντας την όρεξη για κάτι ακόμη καλύτερο.

Επικράτησε στο «Club Tennis Tarragona» όπου διεξάγονται οι αγώνες της αντισφαίρισης του Γιάννη Στεργίου από την Ελλάδα με 2-0 (7-5, 6-1) και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει τον Ουαχάμπ Λαμινέ από το Μαρόκο με στόχο την είσοδο στα ημιτελικά.

Ο αγώνας της Πέμπτης θα αρχίσει στις 12.00μ. (ώρα Κύπρου)

Για τα κορίτσια, οι αντίπαλες ήταν σαφώς πιο δυνατές, ύστερα από τις νίκες της πρώτης μέρας και η Ελίζα Ομήρου, και η Ελένη Σιοπαχά, έχασαν και αποκλείστηκαν τόσο στα μονά, όσο και στο Διπλό.

Στο μονό γυναικών η Ελίζα Ομήρου εξ’ αρχής είχε εξαιρετικά δύσκολο έργο απέναντι στην Φιόνα Φέρρο (Νο1) και έχασε με 2-0 (6-2, 6-0).

Η Μαρία Σιοπαχά ξεκίνησε πολύ καλά και πήρε το πρώτο σετ με 6-2 έχοντας ως αντίπαλο την Έβα Γκερέρο. Η Ισπανίδα αθλήτρια όμως ανέβασε πολύ την απόδοση της, στη συνέχεια και κέρδισε τον αγώνα 2-1 (2-6, 6-0, 6-1).

Στο Διπλό οι Ομήρου/Σιοπαχά, προσπάθησαν πολύ για την πρόκριση στον ημιτελικό, και έχασαν το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες με 7-6, κάτι που αποδείχτηκε καθοριστικό για την νίκη των Μπερμπέροβιτς/Ερζέλα, από τη Βοσνία με 2-0 (7-6, 6-2).

Για την μέχρι στιγμής παρουσία της ομάδας, ο προπονητής Δημήτρης Ηροδότου, ανέφερε : «Είμαστε ικανοποιημένοι. Το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό, και παίξαμε καλό τένις, τόσο στους αγώνες που κερδίσαμε,αλλά και σε αυτούς που χάσαμε όπου αντιμετωπίσαμε ανώτερους αντιπάλους.

Πιστεύω ότι ο προημιτελικός του Μέλιου θα είναι ένας κλειστός αγώνας με αμφίρροπη εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει φαβορί. Σίγουρα αν περάσει στον ημιτελικό θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για την Κυπριακή Αντισφαίριση».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΝΙΣ (27/6)



Μονό Γυναικών «16» Ομήρου Ελίζα Vs Φιόνα Φερρο (Ita) 0-2 (2-6, 0-6)

Μονό Γυναικών «16» Σιοπαχά Μαρία Vs Έβα Αλβάρεζ Γκερέρο (Esp) 1-2 (6-2, 0-6, 1-6

Μονό Ανδρών «16» Ευσταθίου Μενέλαος Vs (Gre) Γιάννης Στεργίου 2-0 (5-7, 1-6)

Διπλό Γυναικών «8» Μ.Σιοπαχά/Ε.Ομήρου Vs Ν.Μπερμπέροβιτς / Ντ.Ερζέλα (Bih) 0-2 (6-7, 2-6)

Γκολφ: Σε ανοδική πορεία ο Καλπάκας

Τρίτη αγωνιστική μέρα για το Γκολφ που διεξάγεται στο «Costa Daurada Golf Club», η οποία βρήκε τον Γιώργο Καλπάκα να ακολουθεί ανοδική πορεία στην κατάταξη και να βρίσκεται στην 19η θέση επί συνόλου 36 αθλητών.

Η επίδοση του Καλπάκα στις 18 τρύπες, ήταν 69 με -3 αποτέλεσμα εκπληκτικό με δεδομένο ότι καλύτερη επίδοση από τη συγκεκριμένη σημείωσε μόνο ο Ισπανός Αγκιλάρ, ο οποίος προηγείται και είναι το φαβορί για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

«Αν το ξεκίνημα την πρώτη μέρα ήταν ανάλογο των επιδόσεων μου τις επόμενες δύο, τώρα θα διεκδικούσα πολύ ψηλό πλασάρισμα. Είμαι όμως ευχαριστημένος με την μέχρι στιγμής παρουσία μου, αφού στον αγώνα συμμετέχουν 5-6 αθλητές που είναι επαγγελματίες», ανέφερε μετά το τέλος της τρίτης μέρας ο Γιώργος Καλπάκας.



Ο Γιώργος Καλπάκας που είναι 21 ετών φοιτά σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. με και ανήκει στην ομάδα γκολφ του Πανεπιστημίου του, ενώ όπως σημειώνει στόχος κάποια μέρα, είναι να φτάσει στο σημείο να γίνει επαγγελματίας γκολφέρ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΚΟΛΦ (27/6)

1η μέρα : 80, +8 (28ος)

2η μέρα : 74, +10 (26ος)

3η μέρα : 69, +7 (19ος )