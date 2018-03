Τα shopping mall κερδίζουν έδαφος. Ποια τα σχέδια των επενδυτών

Η αλήθεια είναι πως το κυπριακό καταναλωτικό κοινό έχει λατρέψει τα shopping malls. Μικρότερα εμπορικά κέντρα, στα κέντρα των πόλεων, υπήρχαν πολύ πριν ανοίξει τον Σεπτέμβριο του 2007 το πρώτο του είδους στη Λευκωσία, το The Mall of Cyprus, με την πανηγυρική όπως θα θυμάστε εκδήλωση εγκαινίων με τα καμπανάκια που κτυπούσαν προσωπικότητες της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου... Ωστόσο για κάποιους λόγους απέτυχαν τα μικρά και κεντρικά, τα οποία υπολειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια.

Μάλλον επειδή δεν παρείχαν την ολοκληρωμένη εμπειρία στον πελάτη που προσφέρει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο: Ψώνια και μάλιστα με πολλαπλές επιλογές, αφού υπάρχουν συγκεντρωμένες πολλές φίρμες στον χώρο, υπεραγορά, πολλές επιλογές σε καφέ κι εστιατόρια, σινεμά, μπόουλινγκ και βεβαίως παιδότοπος. Άλλωστε οι επισκέπτες στα κέντρα των πόλεων επιθυμούν περισσότερο να δουν την πόλη παρά να κλειστούν σε ένα εμπορικό κέντρο. Από την άλλη, τα εμπορικά κέντρα βρίσκονται εκτός κέντρου πόλεως, δίνοντας την ευκαιρία για πιο εύκολη πρόσβαση.

Τα μεγάλα shopping malls, παρότι αποτελούν μια ξενόφερτη κουλτούρα, είναι προφανές πως ταίριαξαν στην ιδιοσυγκρασία του Κύπριου. Ειδικά του Κύπριου γονιού.

Ο οποίος θα πάει με τα παιδιά του χειμώνα ή καλοκαίρι σε έναν κλειστό και προστατευμένο συνεπώς από τις καιρικές συνθήκες χώρο και μάλιστα κλιματιζόμενο, ένα μεγάλο συν για τις ακραίες καιρικές συνθήκες της Κύπρου, θα παρκάρει εύκολα και γρήγορα και στεγασμένα και θα μπει σε έναν χώρο όπου δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Από την άλλη, εάν πρόκειται για γονείς με μεγαλύτερα παιδιά, τα πάνε στο mall και τα αφήνουν νιώθοντας περισσότερο ήσυχοι, καθώς οι δραστηριότητες που υπάρχουν είναι περιορισμένες και περισσότερο ασφαλείς απ' ό,τι στον "χαοτικό" έξω κόσμο.

Η επιτυχία των shopping malls στον τόπο μας φαίνεται και από τα δεδομένα:

- Πρώτον, σύμφωνα με τις πρόσφατες στατιστικές που ανακοινώθηκαν, όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας Λευκωσίας έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον μία φορά το The Mall of Cyprus, το οποίο το 2016 δέχτηκε 5,8 εκατ. επισκέπτες που πραγματοποίησαν πωλήσεις 104,3 εκατ. ευρώ. Παλαιότερη έρευνα έδειχνε πως η επισκεψιμότητα είχε αυξηθεί πέντε φορές τον μήνα από τέσσερις το 2010. Το My Mall Λεμεσού, το οποίο ήταν το δεύτερο που λειτούργησε στην Κύπρο, φιλοξένησε το 2017 σχεδόν 5 εκατ. επισκέπτες, καταγράφοντας άνοδο στην επισκεψιμότητα της τάξης του 10% σε σχέση με το 2015 και 3% σε σύγκριση με το 2016. Ο τζίρος του ανήλθε στα 97 εκατ. ευρώ. Για το Kings Avenue της Πάφου, το οποίο λειτούργησε τον Δεκέμβριο του 2013 μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, πλην του ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης μπορεί να ξεπερνούν τις 400 χιλιάδες οι επισκέπτες. Τo Kings φιλοξενεί πάνω από 100 καταστήματα, διαθέτει 1.100 χώρους στάθμευσης και το συνολικό του εμβαδόν είναι ξεπερνά τις 46 χιλιάδες τετραγωνικά.

- Δεύτερον, τα δύο malls σε Λευκωσία και Λεμεσό βρίσκονται σε διαδικασία επέκτασης, ενώ ο "δορυφόρος" mall του The Mall of Cyprus στην Έγκωμη έχει ήδη από το 2017 έχει επεκταθεί.

- Τρίτον, στη Λευκωσία, και συγκεκριμένα στη Λακατάμια, αναμένεται να λειτουργήσει τον Νοέμβριο ένα νέο mall, το Nicosia Mall.

- Τέταρτον, στη Λάρνακα υπάρχουν σχεδιασμοί για δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μόνο ένα μπορεί να είναι βιώσιμο για τα μεγέθη της πόλης της Ζήνωνα.

- Πέμπτο, αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις εντός των επόμενων δυο-τριών μηνών για τη δημιουργία ενός εκπτωτικού χωριού (και ψυχαγωγικού πάρκου με υπηρεσίες εστίασης) στην είσοδο της Κοκκινοτριμιθιάς (παρά το παλιό εργοστάσιο Ξενόπουλου και τον αυτοκινητόδρομο).

Οι επενδυτές προς το παρόν δεν ενδιαφέρονται να μιλήσουν πριν πάρουν τις τελικές άδειες. Ήδη η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Μαρία Παναγιώτου στον "Π", το συνολικό εμβαδόν της δόμησης θα είναι κοντά στις 9 χιλιάδες τετραγωνικά και θα περιλαμβάνει 45 εμπορικά καταστήματα, ψυχαγωγικό πάρκο με 10 χώρους εστίασης, παιχνιδότοπο, τοπιοτεχνήσεις με νερό, 240 χώρους στάθμευσης και χώρους πρασίνου.

Εν τω μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών και για δεύτερο mall στην Πάφο, μία επένδυση που απορρίφθηκε από το δημοτικό συμβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία τον Μάιο του 2017. Το αίτημα αφορούσε την αλλαγή χρήσης του Debenhams σε ένα μικρό εμπορικό κέντρο.

Επέκταση του the mall

Οι εργασίες επέκτασης του mall στα Λατσιά έχουν ήδη ξεκινήσει κι αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το καλοκαίρι του 2019. Στόχος της επέκτασης, η οποία έχει έναν προϋπολογισμό της τάξης των 27 εκατ. ευρώ, είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά και στον ανταγωνισμό, καθώς νέα εμπορικά κέντρα αναμένεται να λειτουργήσουν σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Η επέκταση θα προσθέσει 6.000 τμ. μεικτών χώρων και θα συνδυαστεί με μερική αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων χώρων, ανανέωση καταστημάτων και τη δημιουργία περίπου 30 νέων καταστημάτων και περισσότερες επιλογές σε εστιατόρια και καφετέριες. Η χωρητικότητα θα αυξηθεί κατά 400 έως 500 καρέκλες, ενώ θα αυξηθεί κατά 50%, σε τ.μ., ο χώρος της βεράντας. Ο χώρος στάθμευσης θα αυξηθεί κατά 20%, δημιουργώντας περίπου 300 επιπλέον θέσεις.

Μεγαλώνει το My Mall

Το My Mall στη Λεμεσό φιλοδοξεί να μεγαλώσει κατά έξι χιλιάδες τετραγωνικά. Οι εργασίες επέκτασης αναμένεται να αρχίσουν εντός 2018 και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2019. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα σχέδια. Θα φιλοξενήσει υπεραγορά, σινεμά και άλλα καταστήματα. Σήμερα, το My Mall είναι κτισμένο σε τεμάχιο 104.000 τ.μ. και είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Κύπρο. Διαθέτει 112 καταστήματα, 17 χώρους εστίασης και 3 χώρους διασκέδασης και 1.600 πάρκινγκ.



Δύο mall στη Λάρνακα;

Ήδη έχει υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση άδειας κατά παρέκκλιση για τη δημιουργία του Metropolis Mall στην είσοδο της Λάρνακας παρά το ΚΕΝ. Η γη ανήκει στην ιερά μονή Αγίου Γεωργίου και αφορά ανάπτυξη σε μία έκταση 70 χιλιάδων τετραγωνικών όπου θα φιλοξενούνται 100 και πλέον καταστήματα και χώροι αναψυχής (καφέ, εστιατόρια, σινεμά), ενώ οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης θα ξεπερνούν τις 700. Στην επένδυση εμπλέκονται η Μητρόπολη Κιτίου και Σαουδάραβας επενδυτής.

Το δεύτερο Mall που σχεδιάζεται στην πόλη του Ζήνωνα είναι το Zenon mall και σε αυτό έχει συμφέροντα ο εκ των ιδιοκτητών του My Mall στη Λεμεσό Ανδρέας Χατζημιτσής. Το mall αυτό θα βρίσκεται έξω από την πόλη και συγκεκριμένα σε περιοχή που βρίσκεται στα δημοτικά όρια της Αραδίππου παρά τον κόμβο του Καλού Χωριού. Τα σχέδια προνοούν για μία ανάπτυξη σε δύο επίπεδα, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικού εμβαδού 45 χιλ. τετραγωνικών. Ολόκληρη η έκταση ξεπερνά τα 70 χιλ. τετραγωνικά και θα περιλαμβάνει κήπους και πάρκο 10 χιλ. τετραγωνικών, 1.250 χώρους στάθμευσης, ενώ υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στον χώρο του mall θα μπορούν να αναπτυχθούν πάνω από 85 καταστήματα, 11 χώροι εστίασης και πέντε χώροι ψυχαγωγίας. Επίσης θα φιλοξενείται υπεραγορά. Η γη έχει ήδη αγοραστεί, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, και αναμένεται η αλλαγή ζώνης ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή των αιτήσεων για εξασφάλιση αδειών. Εάν οι άδειες δοθούν εντός του 2018, η εμπορική λειτουργία του Zenon αναμένεται τέλη του 2019.

Πήρε μπρος το Nicosia mall

Ήταν ένα από τα έργα που η οικονομική κρίση άφησε στη μέση. Ωστόσο, μετά από αρκετά χρόνια οι εργασίες ξανάρχισαν στο Nicosia mall (το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου μετά και τη συμφωνία εξόδου του ταμείου προνοίας της cyta από το έργο). Το mall βρίσκεται στα όρια της Λακατάμιας παρά τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινοτριμυθιάς και αναμένεται ότι τον Νοέμβριο θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τους πρώτους του επισκέπτες. Το Nicosia Mall καλύπτει 82.000 τ.μ. και θα μπορεί να φιλοξενήσει 150 καταστήματα. Διαθέτει 1.700 χώρους στάθμευσης, ενώ, όπως είναι γνωστό, θα φιλοξενεί την υπεραγορά Αθηενίτης.