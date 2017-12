Τα Public παίζουν το Toys Hunt, το κυνήγι των κρυμμένων παιχνιδιών

Τα Public για ακόμη μία χρονιά διοργανώνουν το «Toys Hunt – το κυνήγι των κρυμμένων παιχνιδιών», το αγαπημένο παιχνίδι μικρών και μεγάλων.

Τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη κρύβουν την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου εκατοντάδες παιχνίδια συνολικής αξίας άνω των 5.000 ευρώ!

Συγκεκριμένα, στο The Mall of Cyprus στη Λευκωσία, στο My Mall στη Λεμεσό και στο Kings Avenue Mall στην Πάφο, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τύχη τους και να τεστάρουν τις ικανότητές τους στην εξερεύνηση των καλά κρυμμένων παιχνιδιών.

Επισκεφτείτε το εμπορικό κέντρο της πόλης σας και βρείτε τους τυχερούς φακέλους που έχουν κρύψει τα ξωτικά στους χώρους των Mall. Στη συνέχεια, με μια επίσκεψη στα κατάστημα Public μπορείτε να παραλάβετε το δώρο σας από τον Άη Βασίλη και να δώσετε έναν ξεχωριστό τόνο στις φετινές γιορτές.

Κούκλες, αυτοκίνητα, εκπαιδευτικά, επιτραπέζια, μικρά και μεγάλα παιχνίδια, σας περιμένουν εντελώς δωρεάν από τα Public, από τις 12.00 μέχρι τις 15.00.

Περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι των Public θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.facebook.com/events/164653714150054/

http://www.public-cyprus.com.cy/toys-hunt-2017/

Η μαγεία των δώρων είναι στα Public…σας περιμένουμε να τα ανακαλύψετε και να τα κερδίσετε!