Τα πηγάδια κρύβουν και ξένους - Δύο Άγγλοι αγνοούμενοι

Δεν είναι όλοι οι αγνοούμενοι που αναζητούνται. Ανάμεσα στους λησμονημένους εξαφανισθέντες της κυπριακής τραγωδίας είναι δύο Άγγλοι των Ηνωμένων Εθνών, ο λοχαγός Ted Macey και ο οδηγός του, δεκανέας Leonard Platt. Η τελευταία φορά που εθεάθησαν ζωντανοί ήταν στις 7 Ιουνίου 1964 στον τ/κ θύλακα της Γαλάτειας (Mehmetcik) στην Καρπασία. Ο Macey υπηρετούσε στην Κύπρο ως σύνδεσμος των Ηνωμένων Εθνών με τον Αντιπρόεδρο της Κύπρου δρα Κουτσιούκ, ενώ ανάλογος ρόλος είχε ανατεθεί σε άλλο αξιωματούχο του ΟΗΕ ως συνδέσμου με τον Πρόεδρο Μακάριο. Στις 28 Μαΐου 1964, η ε/κ εφημερίδα «Τελευταία Ώρα» αποκαλύπτει ότι ανακρινόμενος μετά τη σύλληψή του για παράδοση δύο όλμων στους Τ/Κ, Άγγλος αξιωματικός παραδέχθηκε ότι ενεργούσε υπό τις διαταγές του λοχαγού Macey. Στις 5 Ιουνίου η εφημερίδα «Μάχη» έγραψε ότι αγγλικά ελικόπτερα μετέφεραν Τ/Κ τρομοκράτες στους θύλακες της Πάφου. Σύμφωνα με τη «Μάχη», σε ένα από τα ελικόπτερα επέβαινε και ο λοχαγός Macey, στον οποίο αποδίδεται σκοτεινός ρόλος στην ανάπτυξη της τ/κ τρομοκρατίας.

Μετά τη ματωμένη Δευτέρα της 11ης Μαΐου 1964, όταν περίπου 30 Τ/Κ «εξαφανίστηκαν» μετά τον θάνατο στον τ/κ θύλακα Αμμοχώστου δύο Ελλήνων αξιωματικών και ενός Ε/Κ αστυνομικού, ο Macey ανέλαβε τη διερεύνηση της τύχης των Τ/Κ. Για τον σκοπό αυτό είχε βρεθεί στην Καρπασία την Κυριακή 7 Ιουνίου, με τον οδηγό του. Αναχωρώντας γύρω στις 15:00 από τον τ/κ θύλακα της Γαλάτειας, ένα χωριό περικυκλωμένο από ε/κ κοινότητες, το αυτοκίνητο των δύο Άγγλων στρατιωτικών του ΟΗΕ θα χανόταν.

Στο γεγονός της εξαφάνισης του Macey δόθηκε εκτενής κάλυψη από τον βρετανικό Τύπο της εποχής, με την «Daily Mirror» να γράφει στις 11 Ιουνίου για πληροφορίες ότι το Land Rover των Άγγλων βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε αγροτικό δρόμο και ο οδηγός νεκρός διά πυροβολισμού στο κεφάλι. Κανένα ίχνος του λοχαγού Macey δεν υπήρχε γύρω, σύμφωνα με την εφημερίδα. Τις επόμενες μέρες, αγγλικά δημοσιεύματα μεταφέρουν τον εκνευρισμό των αγγλικών αρχών επειδή δεν τους επετράπη να συμμετάσχουν στην έρευνα για την εξαφάνιση του Macey. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου η βρετανική κυβέρνηση θα πρόσφερε 2.000 στερλίνες σε όποιον έδινε πληροφορίες για την τύχη του Άγγλου αξιωματικού.

Το Land Rover

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ για την εξαφάνιση του Macey και του Platt, την οποία επικαλείται τ/κ δημοσίευμα (The Kibkom Times - The Turkish Republic of Northern Cyprus News, ημερ. 19/6/2014), ο λοχαγός Macey είχε συνοδεύσει τον δρα Κουτσιούκ σε επίσκεψη στον τ/κ θύλακα της Γαλάτειας στις αρχές του 1964. Έκτοτε, ο Macey ταξίδευε συχνά στον τ/κ θύλακα, συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Οι φήμες γύρω από την εξαφάνιση-δολοφονία του αναφέρονται σε ενέργεια αστυνομικών και μελών της ομάδας πολιτοφυλακής στα Γαστριά με τη συνεργασία πυροσβεστών από την Αμμόχωστο. Το Land Rover του Macey φέρεται να υποβλήθηκε σε εκτεταμένες επιδιορθώσεις / αλλαγές και να χρησιμοποιείτο αργότερα από τον επικεφαλής της ομάδας πολιτοφυλακής της Μονάργας.

Στο πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής των ΗΕ για την εξαφάνιση των δύο Άγγλων (ημερ. 8/8/1964), όπως καταγράφεται στο τ/κ δημοσίευμα, αναφέρεται ότι τα ίχνη τους χάθηκαν στον δρόμο Γαλάτειας-Αγίου Θεοδώρου. Τα ΗΕ θεωρούν βέβαιο ότι η εξαφάνισή τους συνδέεται με τη δράση ε/κ εξτρεμιστικών στοιχείων, λόγω της φύσης των καθηκόντων του λοχαγού Macey, τα οποία αφορούσαν την τ/κ κοινότητα.

Πρακτοριλίκι

Τρία χρόνια μετά την πρώτη έρευνα για την εξαφάνιση των δύο Άγγλων, ένα νέο πόρισμα το οποίο επικαλείται το τ/κ δημοσίευμα του 2014 αναφέρει ότι ο Macey και ο Platt δολοφονήθηκαν από Ε/Κ ειδικό αστυφύλακα και τα αδέλφια του. Οι σοροί τους ρίχθηκαν σε πηγάδι. Το 1972, το φινλανδικό τάγμα της UNFICYP κατέγραψε σε έκθεσή του ότι δύο πτώματα βρέθηκαν στην ακτή του Αγίου Θεοδώρου, τα οποία πιστεύεται ότι ανήκουν στους δύο Άγγλους. Κανένα άλλο γνωστό στοιχείο για την τύχη των δύο σορών δεν υπάρχει έκτοτε.

Το 2006, ωστόσο, το BBC (BBC Radio 4’ Document, 23/1/2006) αποκάλυψε μαρτυρία ενός Τ/Κ της TMT, σύμφωνα με την οποία οι ε/κ κατηγορίες εναντίον του Macey ήταν βάσιμες και πραγματικές. Ο Τ/Κ φέρεται να δήλωσε στο BBC ότι ο ίδιος είχε συνοδεύσει τον Macey σε διάφορους τ/κ θύλακες, όπου παρέδωσαν οπλισμό. Ακόμα το BBC εξασφάλισε από πρώην οδηγό του Macey χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο καταγράφονται όπλα και εκρηκτικά, τα οποία φαίνεται ότι κατόπιν βρετανικών οδηγιών παραδόθηκαν στους Τ/Κ.