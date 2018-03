Τα fake news «ταξιδεύουν» γρηγορότερα στο twitter

Οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται με ταχύτερους ρυθμούς στο κοινωνικό δίκτυο twitter από ό,τι οι πραγματικές ειδήσεις, καταδεικνύει έρευνα του Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι οι άνθρωποι και όχι τα ρομπότ είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την εξάπλωση των παραπλανητικών πληροφοριών.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜΙΤ, η μελέτη, η οποία συντάχτηκε από τρεις ερευνητές/Καθηγητές του ΜΙΤ (Soroush Vosoughi, Sinan Aral, και Deb Roy), διαπιστώνει ότι οι ψευδείς ειδήσεις εξαπλώνονται ταχύτερα στο κοινωνικό δίκτυο Twitter από τα πραγματικά νέα - και μάλιστα με σημαντική διαφορά.



"Το ψέμα διαχέεται ταχύτερα και ευρύτερα από ό,τι η αλήθεια σε όλες τις κατηγορίες πληροφοριών και σε πολλές περιπτώσεις με μεγάλη διαφορά", δήλωσε ο Καθηγητής στο ΜΙΤ Sinan Aral.



Τα ευρήματα της έρευνας, είπε από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Καθηγητής Deb Roy, ρίχνουν φως στις θεμελιώδεις πτυχές της επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Είπε επίσης ότι οι ερευνητές εξεπλάγησαν από τα αποτελέσματα της μελέτης.



Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι η διάδοση των ψευδών πληροφοριών δεν οφείλεται ουσιαστικά σε προγράμματα που δημιουργήθηκαν για τη διάδοση τέτοιων ψευδών ειδήσεων αλλά από τους ίδιους τους χρήστες του Twitter οι οποίοι τις αναμεταδίδουν.



Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ψευδείς ειδήσεις είναι κατά 70% πιθανότερο να αναδημοσιευτούν από τις πραγματικές ιστορίες.

Επίσης, κατέδειξε ότι η διάδοση των πραγματικών ειδήσεων είναι κατά έξι φορές πιο αργή από ό,τι η μετάδοση των ψευδών ειδήσεων.



Οι ερευνητές δήλωσαν ότι μια εξήγηση του φαινομένου αυτού θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση περιλαμβάνουν πιο ασυνήθιστες πληροφορίες και ως εκ τούτου αναδημοσιεύονται με ταχύτερους ρυθμούς φθάνοντας σε περισσότερους χρήστες.



Επίσης, οι ερευνητές εντόπισαν ένα διαφορετικό συναισθηματικό προφίλ για τις ψευδείς ειδήσεις. Οι άνθρωποι, είπαν, αντιδρούν στις ψευδείς ειδήσεις με περισσότερη `έκπληξη και αηδία`.



Οι ψευδείς ειδήσεις αφορούν κυρίως την πολιτική, τις επιχειρήσεις, την τρομοκρατία, την επιστήμη, τη ψυχαγωγία και τις φυσικές καταστροφές.



Οι Καθηγητές του ΜΙΤ συμφωνούν ότι επιβάλλεται να εξευρεθούν τρόποι να περιοριστεί η διάδοση της παραπληροφόρησης και εξέφρασαν την ελπίδα τα αποτελέσματα της μελέτης τους να ενθαρρύνουν και άλλους για περαιτέρω έρευνα για το θέμα, όπως σε άλλα κοινωνικά δίκτυα πχ το facebook.



Η μελέτη με τίτλο “The Spread of True and False News Online,” δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science.