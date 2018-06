Στρατηγική συνεργασία Πανεπιστημίου Λευκωσίας με την Ripple για από κοινού έρευνα σε Blockchain και Ψηφιακό Νόμισμα, τομείς παγκόσμιας πρωτοπορίας του Πανεπιστημίου

Στην πρωτοβουλία University Blockchain Research Initiative της Ripple συμπεριλαμβάνονται επίσης τα πανεπιστήμια MIT, Stanford, Princeton, Wharton, UCL

Σημαντική πολυετή συμφωνία, που θα αναπτύξει περαιτέρω την έρευνα και την τεχνογνωσία στους τομείς της τεχνολογίας του Blockhain και του Ψηφιακού Νομίσματος, υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) με τη Ripple, ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια δίκτυα ψηφιακών νομισμάτων και πληρωμών. Σκοπός η στήριξη των πρωτοβουλιών του Πανεπιστημίου στον τομέα αυτό μέσω της ακαδημαϊκής έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και των φοιτητικών υποτροφιών.

Η συμφωνία είναι μέρος της πολυετούς πρωτοβουλίας University Blockchain Research Initiative της Ripple, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, μέσω της οποίας η Ripple χρηματοδοτεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε ορισμένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα της τεχνολογίας Blockchain και του Ψηφιακού Νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των UNIC, MIT, Stanford, Princeton, Wharton, UCL και άλλων. Κάθε πανεπιστήμιο που ανήκει στην κοινοπραξία θα καθορίσει το δικό του ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά και τους τομείς όπου θα επικεντρωθεί, χωρίς να αποκλείεται η μεταξύ τους συνεργασία, όταν είναι απαραίτητο. Πέρα από τους οικονομικούς πόρους, η Ripple έχει δεσμευτεί να στηρίξει τα συμβαλλόμενα πανεπιστήμια, παρέχοντάς τους στρατηγική και τεχνολογική υποστήριξη, όπου χρειάζεται.

Εντός αυτού του πλαισίου, η Ripple θα υποστηρίξει τρεις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: 1) Θα καταστεί ιδρυτικό μέλος του Institute For the Future (IFF) του Πανεπιστημίου, υποστηρίζοντας έτσι το πρωτοποριακό του έργο στις τεχνολογίες Blockchain και Ψηφιακού Νομίσματος, 2) Θα επιχορηγήσει το Ripple Graduate Fellowship του UNIC, χρηματοδοτώντας δύο μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα επόμενα τρία χρόνια, και 3) Θα επιχορηγήσει το Ripple Scholar Scheme του UNIC, προσφέροντας μία πλήρη υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου στο Ψηφιακό Νόμισμα (MSc in Digital Currency), για 5 συναπτά έτη.

Η συμφωνία μεταξύ της Ripple και του UNIC έχει σχεδιαστεί με σκοπό να υποστηρίξει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για έρευνα και εκμάθηση του αντικειμένου από διδακτικό προσωπικό, φοιτητές και την βιομηχανία.

«Ο ακαδημαϊκός χώρος υπήρξε κατά παράδοση κινητήριος μοχλός για την τεχνολογική καινοτομία. Το University Blockchain Research Initiative είναι μια αναγνώριση της ύψιστης σημασίας του ιδιαίτερου ρόλου που διαδραματίζουν τα πανεπιστήμια στην ανάπτυξη της κατανόησης και εφαρμογής της κρυπτογραφίας και της τεχνολογίας Blockchain. Aνταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα, καθώς οι απόφοιτοι θα τροφοδοτήσουν μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και ώριμη χρηματοοικονομική αγορά, αλλά και το εργατικό δυναμικό της», δήλωσε ο Eric van Miltenburg, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Διεθνών Επιχειρήσεων της Ripple. «Μεγάλο μέρος του ενθουσιασμού και της δραστηριότητας γύρω από την τεχνολογία Blockchain δεν σχετιζόταν στο παρελθόν με πραγματικές εφαρμογές που θα είχαν ως αποτέλεσμα σαφή οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας δοθεί η ευκαιρία να συμβάλουμε στην υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών, οι οποίοι εξερευνούν εξαιρετικά χρήσιμες εφαρμογές στην τεχνολογία Blockchain και το Ψηφιακό Νόμισμα», συνέχισε.

Ο Καθηγητής Γιώργος Γιαγλής, Διευθυντής του IFF, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις νέες προοπτικές που προσφέρει αυτή η συμφωνία, η οποία όπως είπε: «Στηρίζει το όραμα του Ινστιτούτου για συνεχή εμβάθυνση της διεπιστημονικής έρευνας στην τεχνολογία Blockchain, αλλά και της καινοτομίας, σε παγκόσμια κλίμακα».

«Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο προσκήνιο της διδασκαλίας και έρευνας στους τομείς της τεχνολογίας Blockchain και των Ψηφιακών Νομισμάτων από το 2013, με πολλές πρωτιές στον ακαδημαϊκό χώρο», τόνισε ο Αντώνης Πολεμίτης, CEO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το UNIC υπήρξε το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο προσέφερε μάθημα στο Ψηφιακό Νόμισμα, ένα δωρεάν εξ αποστάσεως πρόγραμμα το οποίο παρακολούθησαν περί τους 30,000 φοιτητές από το 2014. Παράλληλα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) στο Ψηφιακό Νόμισμα, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπήρξε το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στον τομέα. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο το οποίο εξέδωσε ακαδημαϊκά πιστοποιητικά στο Blockchain, και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές ομάδες στον κόσμο, η οποία εργάζεται με σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη και διδασκαλία της τεχνολογίας Blockchain και του Ψηφιακού Νομίσματος.

Συνεχίζοντας, ο κος Πολεμίτης δήλωσε τα εξής: «Καλωσορίζουμε θερμά την οικονομική και τεχνική υποστήριξη που προσφέρει η Ripple. Ο τομέας των τεχνολογιών Blockchain και του Ψηφιακού Νομίσματος αναπτύσσεται με ραγδαία ταχύτητα, και είναι ζωτικής σημασίας η βιομηχανία να επανεπενδύει στην ακαδημαϊκή έρευνα και τη διδασκαλία για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει το τεχνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, ώστε να μπορέσει ο τομέας να αξιοποιήσει πλήρως τις προοπτικές του. Υπό αυτό το πρίσμα, επαινούμε τη Ripple που ανέλαβε την πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσει πολλαπλές ερευνητικές ομάδες, σε κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα αυτό, ώστε να επιταχύνει το ερευνητικό τους πρόγραμμα».

Η συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Ripple θα τεθεί σε ισχύ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε όπως αποταθείτε στον Milton George, στην ηλεκτρονική διεύθυνση george.m@unic.ac.cy.