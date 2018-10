Στους δρόμους του Λονδίνου τα διάσημα Aston Martin που οδήγησε ο 007

Αρκετά από τα πιο διάσημα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους του Λονδίνου. Η Aston Martin συνεργάστηκε με τους παραγωγούς της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς EON Productions και Sky για να γιορτάσουν την 5η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τζέιμς Μποντ.



Η Παγκόσμια Ημέρα Τζέιμς Μποντ- γιορτή του franchise τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου - ημέρα που προβλήθηκε η πρώτη ταινία, Dr.No το 1962. H ξεχωριστή ημέρα γιορτάστηκε πρώτη φορά το 2012, όταν οι ταινίες Μποντ απολάμβαναν τη χρυσή επέτειό τους με εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και με την κυκλοφορία του τραγουδιού για το Skyfall από την Adele.



Συλλογή από Aston Martins που οδηγούσε ο φανταστικός μυστικός πράκτορας στις ταινίες βγαίνουν στους δρόμους του Λονδίνου για να θυμίσουν εντυπωσιακές κινηματογραφικές σκηνές. Η σχέση Aston-Bond είναι μία από τις μεγαλύτερης διάρκειας εταιρικές σχέσεις στον κόσμο, αν και παραλίγο να μην είχε συμβεί ποτέ.



Στο στάδιο της προ-παραγωγής της τρίτης ταινίας Μποντ, "Goldfinger" (Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου) το 1964, η κστον Μάρτιν δεν ενδιαφερόταν να προμηθεύει με αυτοκίνητα την ταινία και η ομάδα παραγωγής αναζητούσε εναλλακτικές λύσεις, Jaguar, Jensen και Chevrolet.



Στο τέλος, εκπρόσωποι της ταινίας κατόρθωσαν να πείσουν την εταιρεία να τους δανείσει ένα μεταχειρισμένο DB5 και δαπάνησαν Pounds 25.000 (σχεδόν Pounds 500,000 / $ 650,000 σε σημερινά χρήματα) για τον εξοπλισμό του με τα πλέον θρυλικά gadgets. Το 1964 ένα ολοκαίνουργιο DB5 είχε τιμή Pounds4.500 (περίπου Pounds 87.000 / 113.000 σήμερα). Ο πράκτορας της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6 από τότε οδήγησε αυτοκίνητα της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε έντεκα από τις 24 ταινίες της σειράς με πιο πρόσφατο το φιλμ Spectre του 2015.



Τέσσερα από αυτά τα αυτοκίνητα, DB10 (Spectre), V8 Vantage (The Living Daylights), DB5 (Goldfinger) και DBS (Quantum of Solace) κυκλοφορούν σε τοποθεσίες, της βρετανικής πρωτεύουσας, στις οποίες έγιναν γυρίσματα των ταινιών. Επίσης ένα Vanquish που χρησιμοποιήθηκε στο Die Another Day εκτίθεται στην αντιπροσωπεία της Aston Martin στο Park Lane και ένα από τα 12 DBSs που χρησιμοποιήθηκαν στο Quantum of Solace με εμφανείς τις φθορές από τις σκηνές - θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας στη Dover Street.



"Η σχέση μεταξύ του James Bond και της Aston Martin μετρά δεκαετίες, οπότε είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε την Παγκόσμια Ημέρα 2018 Τζέιμς" δήλωσε ο αντιπρόεδρος και CMO της εταιρείας, Σάιμον Σπρουλ. "Το Λονδίνο είναι η έδρα του 007 και οι θαυμαστές του θα δουν στις 5 Οκτωβρίου μερικά από τα πιο συναρπαστικά αυτοκίνητα που έχουν" πρόσθεσε.



Η μεγαλύτερη συλλογή αυτοκινήτων από τις ταινίες Μποντ, όχι μόνο Aston Martins, φιλοξενείται στο Μουσείο Κινηματογράφου του Λονδίνου από το 2014.