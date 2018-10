Stoiximan: Στο 3.55 η νίκη του Παναθηναϊκού με 21+ πόντους διαφορά

Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, παίζει την καλύτερη μπάλα και στην Euroleague, προσφέροντάς σας πάντα τις καλύτερες αποδόσεις και τις περισσότερες αγορές για να επιλέξετε τον τρόπο που θα πάτε ταμείο!

Διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα αυτή τη βδομάδα και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Γκραν Κανάρια με στόχο να ξεπεράσει την απρόσμενη ήττα από την Μπάγερν.

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα και στο μπάσκετ!

Η νίκη του Παναθηναϊκού δίνει 1.09 και της Γκραν Κανάρια 8.00! Νίκη του Παναθηναϊκού από το ημίχρονο έχει απόδοση 1.26. Πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει με 6-10 ή 16-20 πόντους; Απόδοση 5.00! Αν βλέπετε νίκη του με 21 και πλέον πόντους διαφορά, ποντάρετε στο 3.55! Νίκη των Ισπανών με 1-5 πόντους δίνει 10.00!

Πόσοι πόντοι θα μπουν στο ματς; Το over 171.5 δίνει 3.05, το over 175.5 δίνει 4.00, το under 160.5 δίνει 2.22 και το under 156.5 έχει απόδοση 2.80! Αν βλέπετε over 41.5 πόντους στην πρώτη περίοδο, ποντάρετε στο 1.88. Αν βλέπετε over 22.5 πόντους για τον Παναθηναϊκό στην πρώτη περίοδο, η απόδοση είναι 1.91! Σε ποια περίοδο θα μπουν οι περισσότεροι πόντοι; Στην πρώτη η απόδοση είναι 3.30, στη δεύτερη 4.25, στην τρίτη 4.15 και στην τέταρτη 3.70.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ματς αυτό εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.