Στο περιβάλλον 15 εκατομμύρια ευρώ

Συμμετοχή σε πέντε ανταγωνιστικά προγράμματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, προστατευόμενες περιοχές, οικοσυστήματα και είδη, και τα θαλάσσια απορρίμματα εξασφάλισε το τμήμα Αλιείας. Ο προϋπολογισμός των πέντε προγραμμάτων ξεπερνάει τα 15 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε πως εξασφαλίστηκε συμμετοχή στο πρόγραμμα «Life Euroturtles - Collective actions for improving the conservation status of EU sea turtle population». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα συνεργαζόμενοι φορείς από έξι χώρες της Μεσογείου. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η συλλογή δεδομένων και η προστασία των προστατευόμενων θαλάσσιων χελωνών Caretta - caretta και Chelonia mydas. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυεθνική κατανομή των πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών (οι οποίοι έχουν περιοχές αναπαραγωγής και τροφοληψίας σε διαφορετικές μεσογειακές χώρες), η υλοποίησή του στηρίζεται σε ευρεία ομάδα εταίρων από ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 5,75 εκατ. ευρώ.

Κι άλλα προγράμματα



Τα υπόλοιπα προγράμματα είναι:

-MELTEMI (2017-2019): Σε αυτό συμμετέχουν οκτώ συνεργαζόμενοι φορείς από τέσσερις χώρες. Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, τα οποία αποτελούν ένα σύνθετο, παγκόσμιο - διασυνοριακό και αυξανόμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Σήμερα έχει γίνει κατανοητό ότι πρέπει επειγόντως να θεσμοθετηθεί νομικό πλαίσιο για να ληφθούν δραστικά μέτρα για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, όχι μόνο σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου και στην ικανότητα των κρατικών υπηρεσιών, των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, καθώς και της ίδιας της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων μέσω στοχευμένων δράσεων. Έχει προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ.

-RECONNECT (2017-2019): Σε αυτό συμμετέχουν επτά συνεργαζόμενοι φορείς από τέσσερις χώρες. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Η προσέγγιση του προγράμματος στηρίζεται στη δημιουργία διακρατικών δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Αλβανία, όπου θα χαρτογραφηθούν οι θαλάσσιοι οικότοποι στις προεπιλεγμένες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της κάθε χώρας και θα πραγματοποιηθούν γενετικές αναλύσεις σε θαλάσσιους οργανισμούς «κλειδιά» της κάθε περιοχής. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1,2 εκατ. ευρώ.

-IDEM Implementation of the MSFD to the Deep Mediterranean Sea) in Cyprus (2017-2019). Αντικείμενό του είναι η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων για τα οικοσυστήματα της βαθιάς θάλασσας και δεδομένα αλιείας. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1,2 εκατ. ευρώ.

-MARIABOX (2014-2018): Στοχεύει στην ανάπτυξη νέων πολυλειτουργικών αισθητήρων για την παρακολούθηση in-situ του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σχετικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 7,1 εκατ. ευρώ.