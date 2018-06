Στο μικροσκόπιο της ΕΠΑ η σύμπραξη Petrolina, ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ και Intergaz

Σύμφωνα με την ΕΠΑ στη νέα επιχείρηση με την επωνυμία VLPG PLANT LTD θα μεταφερθούν οι δραστηριότητες της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου.

Διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd, αποφάσισε να κινήσει η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΠΑ, στην εταιρεία θα μεταφερθούν οι δραστηριότητες της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου και των σχετιζόμενων με αυτό εργασιών, όπως της εμφιάλωσης και συντήρησης των φιαλών υγραερίου καθώς και της φόρτωσης του σε βυτιοφόρα των Εταιρειών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή σε πρόσφατη συνεδρία αφού έλαβε υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας της διαπίστωσε ότι, η πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, από την έως τώρα ανάλυση και εκτίμηση των παραγόντων που συνθέτουν τη σκοπούμενη συγκέντρωση διαφάνηκε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων, στην οποία θα δραστηριοποιείται η Νέα Εταιρεία καθώς και στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής πώλησης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Εταιρείες.



Σύμφωνα με την ΕΠΑ, η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση με την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, καθότι η Νέα Εταιρεία θα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου την οποία δύναται να εκμεταλλεύεται, π.χ. με ενδεχόμενες αυξημένες χρεώσεις, τόσο για τον αποθηκευτικό χώρο όσο και για την πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους σωλήνες εκφόρτωσης, πιθανούς διαφορετικούς όρους συναλλαγής μεταξύ μετόχων και άλλων μερών πέραν των τιμών, ρήτρες αποκλειστικότητας.



Ως εκ τούτου, προστίθεται, η Νέα Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα και τα κίνητρα να δυσχεραίνει την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της και υφίσταται ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης.

Επίσης, η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να οδηγήσει σε συντονισμένα αποτελέσματα όσον αφορά την πιθανή οριζόντια επικάλυψη στη σχετική αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου λόγω ενδεχόμενης εισδοχής της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ή/και άλλων εταιρειών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η ενδεχόμενη δραστηριοποίηση άλλων εταιρειών.

Παράλληλα, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση μέσω του κοινού χώρου αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ενδεχομένως να διευκολύνει τις συμμετέχουσες Εταιρείες να συμφωνήσουν τους όρους συντονισμού τους είτε στην επηρεαζόμενη αγορά του προηγούμενου σταδίου, δηλαδή την αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στις επηρεαζόμενες αγορές του επόμενου σταδίου, δηλαδή στις αγορές χονδρικής διάθεσης υγραερίου και λιανικής διάθεσης υγραερίου και να προβαίνουν στον αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας Διοικητικοί Σύμβουλοι των Εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές μεταξύ τους.

Επίσης, η Νέα Εταιρεία ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των Εταιρειών στην αγορά επόμενης ή προηγούμενης βαθμίδας. Όταν ένας δυνητικός ανταγωνιστής στην αγορά εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής πώλησης ή/ και λιανικής πώλησης αποταθεί στη Νέα Εταιρεία για την υπηρεσία αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Νέας Εταιρείας, οι οποίοι πιθανόν να είναι οι ίδιοι με τους Διοικητικούς Συμβούλους των Εταιρειών, δύνανται να αποκτήσουν ουσιώδεις πληροφορίες ως προς τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών τους, θέτοντας έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την αποθάρρυνση εσόδου ή/και επέκτασης στην αγορά υγραερίου.

Καταλήγοντας, αναφέρεται πως η Επιτροπή στη βάση όλων των στοιχείων, κατέληξε ομόφωνα ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.