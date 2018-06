Στο 2.08 το GG στο Βραζιλία-Ελβετία από τη Stoiximan

Με τρία σπουδαία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ και στη σκηνή μπαίνουν τα δύο πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου! Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας προσφέρει αμέτρητες για να επιλέξετε τον τρόπο που θα κερδίσετε!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα σε όλα τα ματς!

Και, όπως πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, 0% γκανιότα!

*0% Γκανιότα* σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι το Κόστα Ρίκα-Σερβία. Στο 4.45 η νίκη της Κόστα Ρίκας, στο 3.35 η ισοπαλία, στο 1.93 η νίκη της Σερβίας. Το over 2.5 γκολ δίνει 2.40, το over 3.5 γκολ δίνει 4.75 και το under 1.5 γκολ δίνει 2.65. Στο 2.12 το GG! Νίκη της Σερβίας χωρίς μηδέν παθητικό δίνει 5.00. Νίκη της Κόστα Ρίκας με ανατροπή στο σκορ έχει απόδοση 14.25. Αν βλέπετε το πρώτο γκολ στο παιχνίδι πριν το 28’, ποντάρετε στο 2.00!

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Η Γερμανία που ξεκινά ως δεύτερο φαβορί για τον τίτλο παίζει με το Μεξικό. Στο 1.47 η νίκη της, στο 4.60 η ισοπαλία, στο 6.75 η νίκη του Μεξικού. Γκολ της Γερμανίας και στα δύο ημίχρονα δίνει 2.30. Σε ποιο ημίχρονο θα μπουν περισσότερα γκολ; Στο πρώτο 3.15, στο δεύτερο 1.88, τα ίδια και στα δύο 3.55. Πιστεύετε ότι ο αγώνας δεν θα έχει γκολ και στα δύο ημίχρονα; Η απόδοση είναι 2.15! Θεωρείτε ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο; Απόδοση 4.85!

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Τέλος, η Βραζιλία παίζει με την Ελβετία. Η νίκη της «σελεσάο» δίνει 1.42, η ισοπαλία 4.85 και η νίκη των Ελβετών 7.50. Στο 2.08 το GG! Θα βάλει ο Νεϊμάρ το πρώτο γκολ στο παιχνίδι; Απόδοση 4.00! Αν βλέπετε 2 ή περισσότερα γκολ του άσου της Παρί, ποντάρετε στο 6.00. Το χατ-τρικ του δίνει 24.00! Γκολ-φάουλ του Σακίρι δίνει 25.00! Αν βλέπετε δοκάρι του Κοουτίνιο, η απόδοση είναι 10.00! Ασίστ του Φιρμίνο δίνει 8.00!

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ επιλογές που προσφέρει η Stoiximan σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ!

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που θα ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Και μην ξεχνάτε την ανατρεπτική προσφορά της Stoiximan που σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1 εκατ. ευρώ εντελώς δωρεάν με το Seri!

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.