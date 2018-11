Στις 2/12 μαθαίνουμε αντιπάλους για το Euro 2020 - Όλα τα δεδομένα

Η Κύπρος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο πρώτο Πρωτάθλημα των Εθνών με απολογισμό πέντε βαθμών στον τρίτο όμιλο της τρίτης Κατηγορίας.

Η εθνική μας τερμάτισε στην 3η θέση του ομίλου και ανάλογα με το αποψινό αποτέλεσμα του Μαυροβουνίου με τη Ρουμανία, θα μάθει αν θα παραμείνει στην 3η Κατηγορία ή αν θα υποβιβαστεί στην 4η, ενόψει του επόμενου Πρωταθλήματος των Εθνών που θα διεξαχθεί το Φθινόπωρο του 2020. Για να μην υποβιβαστεί η Κύπρος, θα πρέπει το Μαυροβούνιο να χάσει από τη Ρουμανία με 2-0 ή με τρία γκολ διαφορά.



Από τον όμιλο μας, στη Β' Κατηγορία ανεβαίνει η Νορβηγία που τερμάτισε πρώτη και θα αγωνιστεί στο final four του Πρωταθλήματος των Εθνών τον Μάρτιο του 2020 διεκδικώντας μια θέση για την τελική φάση του EURO 2020. Υποβιβάστηκε στην 4η κατηγορία η Σλοβενία. Από την 3η Κατηγορία θα υποβιβαστεί και η χειρότερη τρίτη ομάδα της Κατηγορίας που θα είναι είτε η Κύπρος είτε το Μαυροβούνιο.



Η επόμενη διοργάνωση που θα συμμετάσχει η εθνική μας είναι τα προκριματικά του EURO 2020, η κλήρωση των οποίων θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2018 στο Δουβλίνο.



Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν και οι 55 χώρες μέλη της UEFA και μέσα από μια διαδικασία δέκα αγωνιστικών (ή οκτώ, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων σε κάθε όμιλο), είκοσι ομάδες θα εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στην τελική φάση του EURO 2020.



Από την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2020, θα προκύψουν δέκα όμιλοι, οι πέντε με έξι ομάδες και οι πέντε με πέντε ομάδες. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στην τελική φάση του EURO 2020.



Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες θα προκριθούν από το Πρωτάθλημα των Εθνών στους αγώνες της τελικής φάσης (final four που θα γίνουν το Μάρτιο του 2020).



Αν κάποια ομάδα που θα αγωνιστεί στο final four έχει ήδη εξασφαλίσει πρόκριση στην τελική φάση του EURO μέσω των προκριματικών, θα αντικαθίσταται στο final four από την αμέσως επόμενη ομάδα της κατηγορίας της.



Η κατάταξη των ομάδων η οποία θα καθορίσει και τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της 2ας Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των ομίλων του Πρωταθλήματος των Εθνών.



Τα προκριματικά του EURO 2020 θα αρχίσουν τον Μάρτιο του 2019 και θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2019. Θα διεξαχθούν δύο αγώνες από τις 21 μέχρι τις 26 Μαρτίου, δύο αγώνες στις 7-8 και 10-11 Ιουνίου, δύο αγώνες από τις 5 μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, δύο αγώνες από τις 10 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και δύο αγώνες από τις 14 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου.



Η τελική φάση του EURO 2020 δεν θα γίνει σε συγκεκριμένη χώρα αλλά σε δώδεκα ευρωπαϊκές πόλεις. Γι' αυτό και στα προκριματικά θα λάβουν μέρος όλες οι χώρες αφού δεν υπάρχει κάποια διοργανώτρια για να περάσει απευθείας.



Συγκεκριμένα οι αγώνες θα γίνουν στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Μπακού, στο Μπιλμπάο, στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη, στην Κοπεγχάγη, στη Γλασκόβη, στο Μόναχο, στη Ρώμη και στην Αγία Πετρούπολη.