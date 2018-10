Στην Κύπρο τον Νοέμβριο ο Γουές Μίτσελ

Την Κύπρο θα επισκεφτεί τον Νοέμβριο ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Γουές Μίτσελ, ο οποίος αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Ουάσινγκτον στον τριμερή διάλογο Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ.



Μιλώντας σήμερα σε ημερίδα της δεξαμενής σκέψης της Ουάσιγκτον, Atlantic Council με θέμα «Championing the Frontlines of Freedom: Erasing the “Grey Zone” (Προωθώντας τα όρια της Ελευθερίας: Διαγράφοντας τη Γκρίζα Ζώνη"), ο κ. Μίτσελ ανέπτυξε την αμερικανική πολιτική στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.



Στην εισήγησή του ο αμερικανός επίσημος υπογράμμισε ότι «αν επιλυθούν οι διαφωνίες που έχουν οι ΗΠΑ με τους ευρωπαίους σε θέματα όπως το Ιράν, ο αγωγός Nord Stream 2 και οι οικονομικές υποχρεώσεις των συμμάχων έναντι στο ΝΑΤΟ, η συμμαχία θα γίνει ισχυρότερη κ αυτό θα είναι προς όφελος όλων».



Απαντώντας σε ερώτηση για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Γουές Μίτσελ σημείωσε ότι αυτό που πρώτα απ’ όλα οι ΗΠΑ επιχειρούν να κάνουν είναι να σταθεροποιήσουν τη σχέση με την Τουρκία. Ανέφερε ότι έχει διανυθεί πολύς δρόμος τις τελευταίες μέρες με την απελευθέρωση του Πάστορα Μπράνσον και εξέφρασε την ελπίδα να κατορθώσουν να «απομακρύνουν» την τουρκική Κυβέρνηση από την αγορά των S-400, προς άλλες επιλογές, και να κρατήσουν την Τουρκία όχι μόνο σε δυτική πολιτική αλλά και στρατηγική τροχιά. «Και νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον και της Τουρκίας», πρόσθεσε.



Ο κ. Μίτσελ χαρακτήρισε την Ελλάδα και την Κύπρο πολύ σημαντικές στη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Έχουμε τον αμερικανικό-ελληνικό στρατηγικό διάλογο, αργότερα το φθινόπωρο [Σ.Σ. 13 Δεκεμβρίου], θα ταξιδέψω στην Κύπρο σε λίγες μέρες και αυτό που πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε είναι οι ΗΠΑ να είναι περισσότερο παρούσες, όχι μόνο σε διμερές επίπεδο με τις χώρες αυτές, αλλά και στο διάλογο Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι καλό να δούμε την Ανατολική Μεσόγειο ως μεθόριο (frontier) … μία πολλή ευάλωτη μεθόριο» είπε.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη Μίτσελ θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου.

Ο αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε την ενισχυμένη παρουσίας της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι το Ιράν θέλει επίσης ένα παράθυρο στη Μεσόγειο.



«Συνεπώς, εργαζόμαστε για την ενίσχυση των σχέσεων με τις σταθερές δημοκρατίες στην περιοχή αυτή», συμπλήρωσε.



Σε σχέση με τα Σκόπια, ο κ. Μίτσελ είπε πως τα επισκέφθηκε πρόσφατα, ανέφερε ότι η πΓΔΜ έχει μια εκλεγμένη Κυβέρνηση η οποία μετά από πολλή σκληρή δουλειά ανέπτυξε μια πιθανή συμφωνία με μια άλλη δημοκρατικά εκλεγμένη Κυβέρνηση.



«Η βούληση του ‘μακεδονικού’ λαού φαίνεται να κινείται προς μια συμμαχία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κι αυτό το υποστηρίζω. Δεν πρόκειται να πω στη ‘Μακεδονία’, τη δημοκρατικά εκλεγμένη Κυβέρνησή της, ότι δεν πρέπει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε τη ρωσική επιρροή στο έδαφος της ‘Μακεδονίας’ και το μήνυμα που στέλνει για την πορεία στο ΝΑΤΟ» είπε.



Συνέχισε, λέγοντας ότι «είναι εντελώς υποκριτικό από την πλευρά της Ρωσίας να το παρουσιάζει ως ένα θέμα εθνικής κυριαρχίας, όταν πρόκειται στην πραγματικότητα για την ρητή και αποδεδειγμένη βούληση του λαού της ‘Μακεδονίας’ να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, δεν βλέπω καμία ένταση».



«Υποστηρίζω την κατεύθυνση της δημοκρατικά εκλεγμένης Κυβέρνησης. Νομίζω ότι το γεγονός ότι κάποιοι ‘Μακεδόνες’ και Έλληνες ορισμένης πολιτικής κατεύθυνσης σκέφτονται ότι έκαναν μια κακή συμφωνία, αυτό είναι μια ένδειξη ότι είναι μια καλή συμφωνία», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ / Αποστόλης Ζουπανιώτης