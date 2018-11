Στη διάθεση πιστωτών - καταθετών οι πωλήσεις της πρώην Λαϊκής

Επεσαν την Τρίτη οι υπογραφές στη συμφωνία πώλησης των θυγατρικών της πρώην Λαϊκής στην Ελλάδας σε εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Βαρδινογιάννη έναντι τιμήματος 73,5 εκατ. ευρώ. Οι συμμετοχές στην Ελλάδα της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd, τις οποίες αποκτά η IREON INVESTMENTS LTD (100% κυπριακή θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών «Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.») είναι:



-Το 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Investment Bank of Greece S.A.)

-Το 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

-Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Factors and Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

Με την πώληση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα διάστημα 3-4 μηνών (το οποίο απαιτείται για τη λήψη των αναγκαίων εποπτικών εγκρίσεων) κλείνει η μακρά, όπως αποδείχτηκε, διαδικασία εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που απομένει προς διάθεση είναι ένα πακέτο μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (4,8%), το οποίο δεν αναμένεται να πωληθεί άμεσα λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής τιμής της μετοχής.

Πρακτικά ολοκληρώνεται το έργο της Ειδικής Διαχείρισης και τους πρώτους μήνες του 2019 μπορεί να οριστεί, μέσω δικαστικής διαδικασίας, εκκαθαριστής, ο οποίος θα προχωρήσει στη διανομή των μετρητών που έχουν συσσωρευτεί από την πώληση περιουσιακών στοιχείων στους πιστωτές της πρώην Λαϊκής, μεταξύ των οποίων και οι «κουρεμένοι» καταθέτες.



Πιστωτές και καταθέτες θα μοιραστούν ένα ποσό 200 εκατ. ευρώ, συν το έσοδο από την πώληση των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου.

Οι εισπράξεις έχουν ως εξής:

-49 εκατ. ευρώ από την πώληση του 49,01% των μετοχών της μαλτέζικης Lombard.

-65 εκατ. ευρώ από την πώληση των μισών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου που κατείχε η πρώην Λαϊκή έναντι 65 εκατ. ευρώ. Η πράξη έγινε με τιμή πώλησης 3,05 ευρώ, ενώ χθες η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 1,77 ευρώ στο ΧΑΚ, τιμή χαμηλότερη κατά 42% σε σχέση με αυτή του αρχικού πακέτου. Η αγοραία αξία των εν λόγω μετοχών είναι 38 εκατ. ευρώ.

-2,2 εκατ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής στην Expo Τσεχίας).

-2,45 εκατ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής στην Ουκρανία.

-17,1 εκατ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία στην κοινοπραξία Barniveld Enterprises Ltd (επίσης συμφερόντων του Ομίλου Βαρδινογιάννη) - Duet Private Equity Ltd.



Η μεγαλύτερη αποτυχία αφορά τη θυγατρική Ρωσίας, η οποία έχασε την άδεια λειτουργίας της.

Οι παραπάνω πράξεις έχουν εξασφαλίσει συνολικό έσοδο ύψους 209,25 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 5,2% του ποσού που κουρεύτηκε (3,8 δισ. ευρώ). Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθούν τα έξοδα της διαχείρισης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασία διαχείρισης θα επιφέρει την ανάκληση της άδειας εργασιών της πρώην Λαϊκής.

Παράταση χρόνου για την ερευνητική

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος θα εισαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής τροποποιητικό νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την περαιτέρω, για ακόμη ένα τρίμηνο, παράταση των εργασιών της ερευνητικής επιτροπής για τον Συνεργατισμό. Ο «Π» είχε αποκαλύψει την περασμένη εβδομάδα, στις 25 Οκτωβρίου, ότι η κυβέρνηση θα προωθούσε σχετικό νομοσχέδιο, καθώς αποδείχθηκε ότι

απαιτείται περισσότερος χρόνος για την περαίωση των εργασιών της επιτροπής και την έκδοση του πορίσματός της. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να δοθεί μία τρίμηνη παράταση. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο επιτρέπει να δοθεί και δεύτερη παράταση της περιόδου διορισμού της επιτροπής για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Η αρχική προθεσμία των τριών μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής έληγε στις 6 Οκτωβρίου και παρατάθηκε μέχρι τις 6 Ιανουαρίου του 2019. Με την αλλαγή της νομοθεσίας, οι εργασίες της επιτροπής μπορούν να παραταθούν μέχρι τις 6 Απριλίου.

Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «ο γενικός εισαγγελέας πληροφόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ότι η ερευνητική επιτροπή του υπέβαλε γραπτώς ότι η έρευνα που της έχει ανατεθεί είναι αδύνατο να περατωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο περιόδου των 6 μηνών κατά το μέγιστο, παραθέτοντας λεπτομερώς τους λόγους, οι οποίοι αφορούν τόσο στο εύρος της έρευνας και τη χρονική περίοδο που φαίνεται ότι θα καλύψει, όσο και στο ογκώδες μαρτυρικό υλικό που συνεχώς παραλαμβάνει, αλλά και το γεγονός ότι εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των 6 μηνών εμπίπτουν και οι καλοκαιρινές διακοπές και οι διακοπές των Χριστουγέννων».