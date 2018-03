Στα 12 υποψήφια κορυφαία βιβλία του FWA η βιογραφία του Στιβ!

Μεγάλη τιμή αποτελεί για τον Στιβ Κωνσταντινίδη και τον Owen Ammos το γεγονός ότι το βιβλίο τους, με τη βιογραφία του Αγλλοκύπριου προπονητή, βρίσκεται στη 12άδα του Football Writers’ Association για το κορυφαίο βιβλίο της χρονιάς!

Το FWA Awards (βραβεία του Συνδέσμου Συγγραφέων Ποδοσφαίρου) είναι μία από τις 10 κατηγορίες των βραβεύσεων «Sports Book Awards» που απονέμονται κάθε χρόνο στη Βρετανία και το «From Delhi to the Den: The Story Of Football's Most Travelled Manager» βρίσκεται ανάμεσα στα υποψήφια για κορυφαία της κατηγορίας του.

Μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο του Στιβ Κωνσταντινίδη εδώ

Το βιβλίο εξιστορεί την περιπετειώδη ζωή και καριέρα του Στιβ Κωνσταντινίδη, ο οποίος, σύμφωνα και με τον τίτλο του, είναι ο πιο πολυταξιδευμένος προπονητής ποδοσφαίρου.

Ο Αγγλοκύπριος προπονητής έχει εργαστεί στις εθνικές ομάδες των Νεπάλ, Ινδίας, Μαλάουι, Σουδάν, Ρουάντα και τώρα βρίσκεται ξανά στην Ινδία, όπου μάλιστα πέτυχε και ρεκόρ, ενώ ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους για τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή -οποιουδήποτε αθλήματος- στη χώρα.

Επίσης, έχει εργαστεί σε ΑΠΕΠ, Νέα Σαλαμίνα, Εθνικό Άχνας, στην αγγλική Μίλγουολ και -ως βοηθός προπονητής- στον Απόλλωνα Σμύρνης. Παράλληλα παραδίδει σεμινάρια σε προπονητές, εκ μέρους της FIFA.

Στο βιβλίο αποκαλύπτονται πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες και παρασκήνια από την καριέρα του 55χρονου τεχνικού.

Πάρτε μια γεύση...

Πρόεδρος κυπριακής ομάδας δεν προσέλαβε τον Στιβ για σκανδαλώδη λόγο

Όταν ο Στιβ Κωνσταντινίδης εκνεύρισε τον Ρομπέρτο Κάρλος

Ο Βενγκέρ διαβάζει Στιβ Κωνσταντινίδη - Το παρελθόν τους (video)

Τα 12 υποψήφια βιβλία της κατηγορίας Football Writers’ Association των Sports Book Awards:

From Delhi to the Den του Owen Amos

Sir Matt Busby του Patrick Barclay

Quiet Genius του Ian Herbert

The Greatest Comeback, the story of Bela Guttmann του David Bolchover

Brave New World του Guillem Balague

No Hunger in Paradise του Michael Calvin

The Billionaires Club του James Montague

White Hart Lane του Martin Lipton

Game Changers του Tom van Hulsen

Doctor Socrates του Andrew Downie

Alan Ball: The Man in White Boots του David Tossell

Faith Of Our Families: Everton FC – An Oral Histrory του James Corbett

Σημειώνεται πως η κριτική επιτροπή των Sports Book Awards αποτελείται από ανθρώπους του αθλητισμού και δημοσιογράφους. Κριτές στην πιο πάνω κατηγορία (FWA) θα είναι οι Dame Katherine Grainger, Alison Kervin, Christine Ohuruogu, Simon Halliday, David Walsh και Joey Barton.

Οι «φιναλίστ» θα ανακοινωθούν τη 10η Μαΐου ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί την 7η Ιουνίου.