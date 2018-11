Σωτηρίου και Νεοκλέους στα ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής (ορισμοί)

Τους ορισμούς διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών για τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανακοίνωσε η ΚΟΠ.

Λούκας Σωτηρίου (Τσίρειο) και Νικόλας Νεοκλέους (ΑΕΚ Αρένα) ορίστηκαν στα δύο ντέρμπι που θα γίνουν αύριο Σάββατο.

Δείτε αναλυτικά τους ορισμούς...



Σάββατο, 3 Νοεμβρίου



17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου

Στάδιο: ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Διαιτητής: Σωτηρίου Λούκας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

4ος Διαιτητής: Νικολάου Γιώργος

Παρατηρητής Διαιτησίας: Ξάνθου Ανδρέας



18:00 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΛΚΗ Ορόκλινης

Στάδιο: ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Διαιτητής: Δημητρίου Βασίλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Βίκτωρος Σωτήρης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνου Αντρέας

Παρατηρητής Διαιτησίας: Αργυρού Μιχάλης



19:00 Α.Ε.Κ. Λάρνακας vs ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ

Διαιτητής: Νεοκλέους Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλησπέρα Νίκος

4ος Διαιτητής: Αναστασίου Γιάννης

Παρατηρητής Διαιτησίας:Τσαγγάρης Μάριος



Κυριακή, 4 Νοεμβρίου



17:00 ΠΑΦΟΣ F.C vs ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Διαιτητής: Τράττου Λεόντιος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Νικήτα Στέλιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Νεόφυτος

Παρατηρητής Διαιτησίας: Δημητρίου Αντρέας



18:00 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας vs ΕΡΜΗΣ Αραδίππου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Ψευδιώτης Κώστας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χρίστου Ε. Χρίστος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γκίνος Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Παρατηρητής Διαιτησίας: Καπιτανής Κώστας



Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου



19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου vs ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς

Στάδιο: N. PAPAS GROUP – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ -ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Διαιτητής: Χριστοδούλου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κυριάκου Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χριστοφή Τιμόθεος

Παρατηρητής Διαιτησίας: Γεωργίου Ανδρέας