Συνεργασία ΠΑΣΚ με την εταιρεία «Believe in You»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καλαθοσφαιριστών ξεκίνησε συνεργασία με εταιρεία που δραστηριοποιείται στα Sports Services.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καλαθοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Κ.) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Believe in You, η οποία δραστηριοποιείται στα Sports Services σε παγκύπριο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην ηγεσία του ΠΑ.Σ.Κ. και στους εκπροσώπους της Believe in You, οι δύο πλευρές έχουν έλθει σε συμφωνία η οποία προνοεί όπως οι καλαθοσφαιριστές που είναι μέλη του ΠΑ.Σ.Κ. να μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές εκ μέρους της Believe in You για διάφορα θέματα, προσφέροντάς τους παράλληλα υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν μέσα και από τα προγράμματα ατομικής βελτίωσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, όσοι καλαθοσφαιριστές δεν έχουν δικό τους εκπρόσωπο και επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από αδειοδοτημένο FIBA Agent, τότε θα μπορούν να το πράξουν μέσα από την εταιρεία Believe in You.

Στόχος του ΠΑ.Σ.Κ. είναι μέσα από την συνεργασία με την Believe in You, να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές για να έχουν μία καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση από εδώ και στο εξής, αλλά και να εξελιχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο».