Συμφωνία για την απόκτηση της stoiximan από την ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατά 100% θυγατρική της, OPAP Investment Ltd, υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση μετοχών του Ομίλου Stoiximan. Ειδικότερα, η OPAP Investment Ltd έχει προσυμφωνήσει να αποκτήσει μερίδιο 36,75% στη μητρική εταιρεία του Ομίλου Stoiximan, TCB Holdings Ltd (TCB), έναντι τιμήματος 50 εκατ. ευρώ, κατόπιν ρυθμιστικών εγκρίσεων της αγοράς τυχερών παιγνίων. Η TCB παρέχει, μέσω των κατά 100% θυγατρικών της, υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, και στη Ρουμανία και τη Γερμανία, υπό το εμπορικό σήμα Betano. Το 2017, ο Όμιλος Stoiximan κατέγραψε έσοδα 136 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περίπου 16 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΠΑΠ έχει επίσης προσυμφωνήσει με την TCB να κάνει μια επιπλέον επένδυση, ώστε να αποκτήσει τον από κοινού, με την TCB, έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η επένδυση αυτή τελεί υπό την πλήρωση διάφορων προηγούμενων όρων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, και της διεξαγωγής έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence). Με την ολοκλήρωση της έρευνας δέουσας επιμέλειας, θα αποκρυσταλλωθούν οι όροι της επένδυσης οπότε και οι πλήρεις λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Όμιλος Stoiximan, με την ίδια διοικητική ομάδα, θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ.

Οι επενδύσεις αυτές, τονίζεται στην ανακοίνωση, ευθυγραμμίζονται με μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΠΑΠ, την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων. Έπειτα από την ολοκλήρωση, το περασμένο καλοκαίρι, του μεγάλης κλίμακας προγράμματος για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του δικτύου του, ο ΟΠΑΠ εστιάζει στην ανάπτυξη των διαδικτυακών του δραστηριοτήτων και τις επόμενες ημέρες θα διαθέσει στην αγορά το Pamestoixima.gr, τη νέα πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού μέσω διαδικτυακών καναλιών και φορητών συσκευών.

Ο Ντάμιαν Κόουπ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ σχολίασε: «Φιλοδοξώντας να καθιερώσουμε τον ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκόσμιου επιπέδου, γνωρίζουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας μία ελκυστική και ανταγωνιστική παικτική εμπειρία στο διαδίκτυο. Η επικείμενη λειτουργία της νέας μας διαδικτυακής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού Pamestoixima.gr είναι το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, πρόθεσή μας είναι να προστεθούν επιπλέον προϊόντα στο κανάλι του διαδικτύου. Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις στους πελάτες μας στην Ελλάδα και θα δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα από προμήθειες για τους πράκτορες του δικτύου μας. Η στρατηγική επένδυση στην Stoiximan που ανακοινώνουμε σήμερα, είναι ευθέως συμπληρωματική στις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ και μας προσφέρει διαδικτυακή παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Η Stoiximan έχει αναδειχθεί σε επιτυχημένο διαδικτυακό πάροχο και είμαστε χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε. Για αυτό, είμαστε αισιόδοξοι για το επόμενο στάδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του ΟΠΑΠ, καθώς οδεύουμε προς την επίτευξη του συνολικού μας Οράματος για το 2020».

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan δήλωσε: «Η στρατηγική επένδυση του ΟΠΑΠ στη Stoiximan, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα, αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της σκληρής δουλειάς των 450 εργαζομένων μας και του επιτυχημένου μοντέλου ανάπτυξης της εταιρείας μας. Ταυτόχρονα καταδεικνύει τη δυναμική της, καθώς εισερχόμαστε στην περίοδο οριστικής ρύθμισης της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων στη χώρα μας.

Η σύμπραξη αυτή ενισχύει την ηγετική θέση της Stoiximan στην Ελλάδα και παράλληλα μας επιτρέπει να επιταχύνουμε το πλάνο ανάπτυξής μας σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και να εντείνουμε το βασικό μας προσανατολισμό για ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας. Όραμά μας είναι να καθιερωθούμε ανάμεσα στις κορυφαίες GameTech εταιρείες της Ευρώπης, διατηρώντας τον ελληνικό χαρακτήρα μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με το ίδιο πάθος και την ίδια προσήλωση».

Η επένδυση του ΟΠΑΠ στις ψηφιακές και τεχνολογικές δυνατότητες συνεχίζεται και επεκτείνεται στη διαδικτυακή αγορά. Η νέα διαδικτυακή στοιχηματική πλατφόρμα Pamestoixima.gr σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΠΑΠ, θα διατεθεί στην αγορά εντός των επόμενων ημερών, θα προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις στους πελάτες του ΟΠΑΠ. Επίσης άμεσα οφέλη για το δίκτυο των πρακτόρων από τη δραστηριότητα των πελατών της πλατφόρμας Pamestoixima.gr

Επένδυση στο Δίκτυο

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία εστίασε στο σημαντικό έργο του μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του δικτύου των πρακτορείων ΟΠΑΠ, υλοποιώντας τεχνολογικές επενδύσεις ύψους σχεδόν 100 εκατ.. Πρόκειται, όπως τονίζεται από τον ΟΠΑΠ, για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα τεχνολογικού μετασχηματισμού που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη, με την εγκατάσταση περισσότερων από 50.000 νέων διαφορετικών συσκευών. Το έργο αυτό θέτει γερά θεμέλια για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και για μελλοντικά οφέλη για τους πράκτορές της. Η μετάβαση στις βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες ολοκληρώθηκε και είναι σε εξέλιξη περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμός. Μάλιστα, στις επόμενες εβδομάδες, η εταιρεία θα παρουσιάσει δύο νέα προϊόντα για το δίκτυο των καταστημάτων της - το KINO Sidebets και το Virtuals Match-day.

Ο ΟΠΑΠ στο Διαδίκτυο

Στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων στόχων του, ο ΟΠΑΠ επενδύει επίσης στις δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Η αγορά αυτή προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ο ΟΠΑΠ στοχεύει να αξιοποιήσει τις προοπτικές που παρουσιάζονται. Πρόθεση του ΟΠΑΠ είναι να διαθέσει διαδικτυακά πολλά από τα προϊόντα που παρέχονται σήμερα στους πελάτες του μέσω των πρακτορείων. Η αρχή γίνεται με τον αθλητικό στοιχηματισμό και στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν άλλα παιχνίδια, όπως ΤΖΟΚΕΡ, KINO και Virtuals.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, ο ΟΠΑΠ θα παρουσιάσει το νέο Pamestoixima.gr, που θα είναι διαθέσιμο τόσο μέσω ιστοτόπου (από ηλεκτρονικό υπολογιστή), όσο και φορητών συσκευών (π.χ. κινητό τηλέφωνο). Η νέα πλατφόρμα του Pamestoixima.gr θα προσφέρει ιδιαίτερα βελτιωμένες και ανταγωνιστικές αποδόσεις, καθώς και αναβαθμισμένη παικτική εμπειρία. Ταυτόχρονα, το Pamestoixima.gr θα στηρίξει περαιτέρω τους πράκτορες, δίνοντας τους πρόσβαση στους πελάτες που χρησιμοποιούν το κανάλι του διαδικτύου. Όπως έχει συμφωνηθεί, δημιουργούνται επιπλέον οφέλη για αυτούς, καθώς από τις δραστηριότητες των παικτών που θα έχουν εγγραφεί στο Pamestoixima.gr μέσω των καταστημάτων τους, θα λαμβάνουν το ίδιο ποσοστό προμήθειας επί των καθαρών εσόδων (NGR) όπως εφαρμόζεται για τον στοιχηματισμό στο πρακτορείο.

Ο ΟΠΑΠ εστιάζει στην ανάπτυξη και την προώθηση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων του και στην παρούσα φάση ενισχύει ακόμη περισσότερο την ομάδα ΟΠΑΠ Online.

Στρατηγική επένδυση στο Stoiximan Group

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ ανακοίνωσε επίσης σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, μια νέα στρατηγική επένδυση. Συγκεκριμένα, η θυγατρική του ομίλου ΟΠΑΠ Investment Ltd κατέληξε σε προσυμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 36,75% στην TCB Holdings Ltd, μητρική εταιρεία του Stoiximan Group, κατόπιν ρυθμιστικών εγκρίσεων της αγοράς τυχερών παιγνίων. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ έχει προσυμφωνήσει να αποκτήσει επίσης τον έλεγχο, από κοινού με την TCB Holdings, των δραστηριοτήτων του Stoiximan Group στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η επένδυση αυτή τελεί υπό την πλήρωση διάφορων προηγούμενων όρων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, και της διεξαγωγής έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Σε επίπεδο ομίλου, η επένδυση δίνει επίσης στον ΟΠΑΠ παρουσία σε αρκετές ταχέως αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές. Μέσω των θυγατρικών της, η TCB Holdings παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, καθώς και στη Ρουμανία και τη Γερμανία, υπό το εμπορικό σήμα Betano.

Το Stoiximan Group, με την ίδια διοικητική ομάδα, θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ.

Υλοποιώντας το Όραμα 2020

Στο πλαίσιο της φιλοδοξίας να καταστεί ο ΟΠΑΠ εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκόσμιου επιπέδου, η εταιρεία διαθέτει ξεκάθαρο πλάνο και στόχους σχετικά με την παρουσία της στη διαδικτυακή αγορά, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και τους εταίρους της. Οδεύοντας προς την υλοποίηση του Οράματος 2020, η εταιρεία όπως τονίζουν επιτελικά της στελέχη, συνεχίζει να συνεργάζεται με τους πράκτορές της, ώστε να διαμορφωθεί ένα ακόμη πιο δυναμικό μέλλον, που θα προσφέρει αμοιβαία οφέλη και συναρπαστικές προοπτικές για όλους.