Σημαντικό συμπόσιο για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά αύριο στη Λευκωσία

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, μαζί με το University College London και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας, είναι στρατηγικοί εταίροι σε μια φιλόδοξη πρόταση Έργου, στην πρόσκληση “Teaming for Excellence” του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon 2020, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ερευνητικού Κέντρου Αριστείας για τη μελέτη και προώθηση της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μεσογείου, με έδρα την Κύπρο. Πρόκειται για το Ερευνητικό Πρόγραμμα για δημιουργία του Κέντρου Αριστείας MedSTACH, με τίτλο: «Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage» (ακρωνύμιο MedSTACH). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο www.medstach.eu.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MedSTACH,, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας διοργανώνουν την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μονοήμερο συμπόσιο με τίτλο: «DesigningaCross-InstitutionalScience,EngineeringandTechnologyCentreofExcellenceforArchaeologyandCulturalHeritageintheEasternMediterranean:Prospects, OpportunitiesandChallenges». Σκοπός του συμποσίου είναι η παρουσίαση της μέχρι τώρα προόδου του Έργου MedSTACH, καθώς και σχετικών εμπειριών από φορείς/ιδρύματα της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Λιβάνου, αναφορικά με τις προοπτικές, ευκαιρίες και προκλήσεις που αφορούν σε ένα τέτοιο Κέντρο Αριστείας.

To συμπόσιο, το οποίο είναι ανοικτό για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στην Αμφιθεατρική Αίθουσα Β108 του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Πανεπιστημιούπολη (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1 Αγλαντζιά, Λευκωσία), και θα περιλαμβάνει ολιγόλεπτες παρουσιάσεις διάρκειας 15 λεπτών στην αγγλική γλώσσα, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.