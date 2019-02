Συλικιώτης: Το WIFΙ4ΕU συμβάλλει στην ανάπτυξη μικρών κοινοτήτων

Η πρωτοβουλία WIFΙ4ΕU της ΕΕ μπορεί πραγματικά να συμβάλει στην ανάπτυξη και να έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος για τις μικρές και απομονωμένες κοινότητες της Κύπρου, αρκεί να διασφαλίσουμε πως θα αξιοποιηθεί για το δημόσιο συμφέρον, στη βάση των αναγκών και των συμφερόντων των πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Ευρωβουλευτής Νεοκλής Συλικιώτης.



«Αναμφίβολα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί δικαίωμα του κάθε Κύπριου και η ΕΕ έχει υποχρέωση να το διασφαλίζει, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα εκ μέρους των πολιτών», αναφέρει ο Ευρωβουλευτής, ο οποίος ήταν σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στην έκθεση που ετοίμασε το Ευρωκοινοβούλιο για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και είχε τονίσει ότι η προτεραιότητα ήταν να επωφεληθούν από τη δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα ιδιαίτερα τα μικρά κράτη της Ένωσης, όπως η Κύπρος και οι περιοχές που είναι λιγότερο αναπτυγμένες, τα νησιά καθώς και οι ορεινές, παραμεθόριες περιοχές.



«Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη πως πολλοί δήμοι της Κύπρου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ώστε να παρέχουν στους πολίτες τους δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γι’ αυτό τονίσαμε πως η δωρεάν συνδεσιμότητα πρέπει να γίνει, δίνοντας προτεραιότητα στους δήμους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Το θέμα είναι ποιοτικό, επομένως δεν πρέπει να στηριχθεί στη ζήτηση και την προσφορά. Ακόμα και περιοχές με λίγους κατοίκους, έχουν ανάγκες και οφείλουμε να διασφαλίσουμε πως θα έχουν τα ίδια δικαιώματα», αναφέρει.



Ο κ. Συλικιώτης εξηγεί στο ΚΥΠΕ ότι στόχος πρέπει να είναι να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες όλων των πολιτών της Ένωσης και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της δωρεάν συνδεσιμότητας, γι΄αυτό και ζητήθηκε από τη δική του πολιτική ομάδα στο ΕΚ αύξηση του κονδυλίου, αλλά δυστυχώς , όπως λέει, οι άλλες πολιτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, καταψήφισαν την τροπολογία που κατέθεσε η Ενωτική Αριστερά και έτσι οι δυνατότητες του προγράμματος παραμένουν περιορισμένες.



Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή, λόγω του κανονισμού που υιοθετήθηκε πως το κονδύλι θα κατανεμηθεί με βάση τη σειρά παραλαβής των προτάσεων (first come -first serve), από την πρώτη μέρα έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων κατατέθηκαν πέραν των 10,000 αιτήσεων. Στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα, αναφέρει, είχαν καταχωρηθεί 3,500 αιτήσεις και η συμφόρηση που δημιουργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα το σύστημα να μπλοκάρει και να παρεμποδιστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.



«Πολλοί φορείς, οι οποίοι προσπαθούσαν να υποβάλλουν αίτηση αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα και δεν μπόρεσαν να καταχωρήσουν την αίτηση τους επί ίσοις όροις. Αφού αναδείξαμε το θέμα στην Κομισιόν, ακυρώθηκε η διαδικασία και ανακοίνωσαν νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Ακόμη όμως και στη νέα διαδικασία υπήρχαν πάλι τεχνικά θέματα, τα οποία αντιμετώπισαν δυστυχώς και δήμοι της Κύπρου. Είχαμε όμως καλή συνεργασία και, ασκώντας από κοινού πιέσεις στην Κομισιόν, καταφέραμε να διασφαλίσουμε με επιτυχία την ολοκλήρωση της διαδικασίας», εξηγεί.



Ο κ. Συλικιώτης είναι πεπεισμένος για την ωφελιμότητα της πρωτοβουλίας αυτής για μικρές και απομονωμένες κοινότητες και τονίζει ότι μέσω διαφόρων τροποποιήσεων που κατέθεσε η δική του ομάδα στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, διασφαλίστηκε πως η διασύνδεση θα είναι όντως δωρεάν και δεν θα υπάρχει καμία χρέωση, ούτε υποχρέωση παραχώρησης προσωπικών δεδομένων ή αποδοχής οποιωνδήποτε διαφημίσεων.



Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα 15 Δήμοι και Κοινότητες της Κύπρου έχουν εγκριθεί για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αυτό όπως σημειώνει ο Ευρωβουλευτής, «είναι το αποτέλεσμα και της ρήτρας που εντάξαμε στην πρόταση της Κομισιόν ζητώντας να διασφαλιστεί πως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο ώστε όλα τα κράτη μέλη θα λάβουν έναν ελάχιστο αριθμό κουπονιών».



Η συνδεσιμότητα αρχίζει εντός του 2019 και εννοείται ότι απαιτείται η συγκατάθεση της εταιρείας παροχής. Όπως εξηγεί ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, μόλις ένας δήμος επιλεγεί για τη χορήγηση κουπονιού, έχει προθεσμία 18 μηνών για να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του σημείου WiFi4EU.



«Θα ξεκινήσει διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή μιας εταιρείας εγκατάστασης. Η εταιρεία εγκατάστασης που θα επιλεγεί θα λάβει εντός 60 ημερών απευθείας από την Κομισιόν ως αμοιβή την αξία του κουπονιού, η οποία ισοδυναμεί με 15.000 ευρώ. Η πληρωμή θα εκτελεστεί με τραπεζικό έμβασμα, μόλις η Κομισιόν επιβεβαιώσει ότι το σημείο WiFi4EU έχει τεθεί σε λειτουργία», αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ / Κυριακή Χριστοδούλου