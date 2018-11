Sex and the City: ποιος πρωταγωνιστής θα πέθαινε αν γινόταν 3η σεζόν

Ο δημοσιογράφος λοιπόν αποκάλυψε πως το σενάριο ξένισε λίγο τους διάσημους ηθοποιούς όταν κλήθηκαν να επιλέξουν αν θα ήθελαν να πάρουν μέρος και στο Sex and the City 3. Oι πρωταγωνίστριες στην πρεμιέρα του Sex and the City 2Oι πρωταγωνίστριες στην πρεμιέρα του Sex and the City 2

Κι αυτό γιατί θα έπρεπε να συνεχίσουν χωρίς τον έναν πρωταγωνιστή, ο οποίος σύμφωνα με το σενάριο θα πέθαινε στο έργο. Ποιος θα ήταν αυτός; Η απάντηση είναι Mr Big, ή αλλιώς ο Τζον Πρέστον στην ταινία, ο οποίος έπαιζε βασικό ρόλο στην εξέλιξη του Sex and the City από το 1998.

Το σενάριο μάλιστα ήθελε τον Mir Βig να παθαίνει καρδιακή προσβολή στο ντους και να πεθαίνει ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του την γυναίκα του Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ).

Η εξέλιξη αυτή του έργου ήταν ακόμη ένας λόγος που η Κιμ Καρτάλ αρνήθηκε να υπογράψει για το Sex and the City 3 σύμφωνα με τον δημοσιογράφο. «Οι κοντινοί άνθρωποι της Κιμ Κατράλ πιστεύουν πως το σενάριο δεν «χωρά» την Σαμάνθα», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Oι πρωταγωνίστριες το 2001.Oι πρωταγωνίστριες το 2001. «Ουσιαστικά η ταινία θα βασιζόταν περισσότερο στο πως θα ζούσε η Κάρι Μπράντσο μετά τον θάνατο του Mr Big παρά στην σχέση μεταξύ των τεσσάρων γυναικών, τις οποίες και συνδέει μία δυνατή φιλία», ανέφερε ο Μίλερ.