Σε στήριξη του Stand by Greece καλεί ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε το δικό του μήνυμα για τον Ραδιομαραθώνιο «Stand by Greece’» που στόχο έχει την ενίσχυση των πυρόπληκτων στο Μάτι.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε το συγκλονισμό του και την βαθύτατη του θλίψη για την καταστροφή που υπέστη η Ελλάδα από τις φονικές πυρκαγιές και παράλληλα κάλεσε την κοινωνία να στηρίξει την σημερινή πρωτοβουλία του «Stand by Greece».



«Συγκλονισμένοι και με βαθύτατη θλίψη παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες την πρωτοφανή καταστροφή που προκάλεσαν στην Ελλάδα οι φονικές πυρκαγιές στην Αττική. Πάντοτε με τη σκέψη στραμμένη στα τραγικά θύματα, τους αγνοούμενους, τους τραυματίες και τους οικείους τους, ο κυπριακός λαός εκδήλωσε από την πρώτη στιγμή τη συμπαράστασή του. Βλέπουμε και παρακολουθούμε μια συγκινητική προσπάθεια γενναιόδωρης στήριξης για να αντιμετωπισθούν οι απώλειες, ο πόνος και οι ζημιές. Ζούμε πραγματικά την προσπάθεια όλων να συμπαρασταθούν με όποιο τρόπο μπορούν», ανέφερε σε τηλεοπτικό του μήνυμα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Stand by Greece προς ενίσχυση των πυρόπληκτων στην Ελλάδα.



Απευθυνόμενος στα «φιλάνθρωπα αισθήματα και την ευαισθησία που διακρίνει την κοινωνία της Κύπρου», ο Πρόεδρο, κάλεσε όλους και τον καθένα ξεχωριστά, να στηρίξει τη πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τραπεζικοί οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιχειρήσεις και ιδιώτες, το Hope for Children υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού.



«Να στηρίξουμε την προσπάθεια και να ενώσουμε δυνάμεις, με στόχο τη συλλογή χρημάτων για την ανοικοδόμηση δημόσιων υποδομών για παιδιά, σε μια από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής», είπε.



Ο Πρόεδρος επαίνεσε και ευχαρίστησε ακόμα «τους εξαίρετους καλλιτέχνες, Άννα Βίσση, Αντώνη Ρέμο, Γιώργο Θεοφάνους που για ακόμη μία φορά είναι στο πλευρό μας καθώς και όλους τους άλλους καλλιτέχνες και μουσικά συγκροτήματα».



Απηύθυνε επίσης συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς που έχουν συμβάλει στην εκδήλωση Stand by Greece και ιδιαίτερα στην οργάνωση Hope for Children αφού ο Ραδιομαραθώνιος αφορά ειδικά τα παιδιά.



Ευχήθηκε τέλος ό,τι καλύτερο για ανακούφιση των όσων έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.



Οι καλλιτέχνες Άννα Βίσση και Αντώνης Ρέμος έγιναν δεκτοί το απόγευμα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.