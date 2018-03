Σχολικό τουρνουά κοριτσιών ιδιωτικών σχολείων

Η ΚΟΠ στην προσπάθεια της για ανάπτυξη και προώθηση του Γυναικείου Ποδοσφαίρου στα Σχολεία, διοργάνωσε σήμερα μονοήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου για ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα του Nuevo Campo στη Λευκωσία. Οι ομάδες χωρίστηκαν σε γκρουπ ανάλογα με την ηλικία των κοριτσιών.

Συγκεκριμένα έγιναν ομάδες αποτελούμενες από κορίτσια πρώτης και δευτέρας Γυμνάσιου και 3ης Γυμνασίου και 1ης Λυκείου.

Μετά το τέλος του τουρνουά σε όλα τα κορίτσια που συμμετείχαν στο τουρνουά απονεμήθηκαν μετάλλια από την ΚΟΠ καθώς και Κύπελλα στις νικητριες ομάδες.

Στους αγώνες έδωσαν το παρών τους τους ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Γυναικών καθώς και ο Ομοσπονδιακός προπονητής Άγγελος Τσολάκης.

Τα σχολεία που συμμετείχαν:

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL IN CYPRUS

FALCON SCHOOL

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE SENIOR SCHOOL

PASCAL ENGLISH SCHOOL NICOSIA

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

ENGLISH SCHOOL

FORUM SCHOOL

G.C SCHOOL OF CAREERS

PASCAL ENGLISH SCHOOL LARNACA

MORFOSIS PRIVATE SCHOOL

ASPIRE BRITISH SCHOOL

MED HIGH SCHOOL

Πηγή: Ιστοσελίδα ΚΟΠ