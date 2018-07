Σχέδιο εθελούσιας take it or leave κατέθεσε η ΣΚΤ στις συντεχνίες

Βελτιωμένο σχέδιο εθελούσιας, το οποίο έχει το χαρακτήρα take it or leave it, κατέθεσε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζες στις συντεχνίες.

ΣΕΚ ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ μίλησαν για βελτιωμένο σχέδιο χωρίς ωστόσο να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες ενόψει της αυριανής κοινής συνδιάσκεψης (11:00 γραφεια ΠΕΟ). Η ΕΤΥΚ μίλησε για διαφοροποιήσεις και όχι για βελτιώσεις.



Όπως ανέφερε ο Αντρέας Λουκά εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ, το σχέδιο έχει τον χαρακτήρα take it or leave it.



Το βελτιωμένο σχέδιο θα τεθεί σε Γενική Συνέλευση της ΣΚΤ την ερχόμενη Τρίτη και μετά την έγκρισή του θα κοινοποιηθεί στο προσωπικό το οποίο θα έχει διορία μέχρι τις 17 Αυγούστου για να πάρει τις αποφάσεις του.