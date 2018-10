Ρίξ’ τους στην πρέζα, να μεν σε παίρνουν πρέφα

«Patriotism is the virtue of the vicious». Η ρήση αποδίδεται στον Όσκαρ Ουάιλντ και στα ελληνικά έχει μεταφραστεί ποικιλοτρόπως.

Γιατί είναι αλήθεια πως η τελευταία λέξη η οποία συμπληρώνει την πιο πάνω πρόταση το, «ο πατριωτισμός είναι η αρετή…», αυτό το «vicious», επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Νομίζω όμως, πως η πιο πρέπουσα απόδοση θα ήταν «ο πατριωτισμός είναι η αρετή των φαύλων».

Κάτι στο οποίο και ένας άλλος σπουδαίος συγγραφέας στη γειτονική Αγγλία, ο Σάμουελ Τζόνσον, είχε παραπέμψει με έναν εντονότερο ομολογουμένως τρόπο, ενάμιση αιώνα πριν από τον μεγάλο Ιρλανδό μυθιστοριογράφο, ποιητή και δραματουργό.

Την περασμένη Δευτέρα, οι γελοιότητες της περσινής παρέλασης για την επέτειο της… Ανεξαρτησίας μας επαναλήφθηκαν. Και όταν μιλώ για επανάληψη, το εννοώ με την πιο απλή αλλά και απόλυτη έννοια του όρου. Παλιά το λέγαμε κασέτα. Αυτό λοιπόν. Το ίδιο ακριβώς.

Από απόσταση και ψυχρά μπορεί φυσικά κανείς να το κατανοήσει βλέποντας τα βασικά και μόνο. Με πρώτο, ότι Νίκος Αναστασιάδης είναι ένας πολιτικός καριέρας η καριέρα του οποίου όμως μοιάζει να έχει στην πραγματικότητα τελειώσει εδώ και καιρό.

Η πλειονότητα του κόσμου δεν τον εμπιστεύεται. Και ακόμη και πάρα πολλοί από εκείνους που τον ψήφισαν φέτος το έκαναν διότι το θεώρησαν ως το μη χείρον. Εξ ου και το μούδιασμα πριν, κατά και μετά τις εκλογές. Eιδικά από τότε που η χώρα μοιάζει να είναι στον αυτόματο.

Η γενική αίσθησή τους είναι πως ο Αναστασιάδης είναι Πρόεδρος κυρίως για να κάνει τις δικές του δουλειές. Να προωθεί τα δικά του συμφέροντα, μέσω του οικογενειακού του γραφείου και να διορίζει ολοφάνερα ακατάλληλα άτομα σε θέσεις κλειδιά προκειμένου είτε να ξεχρεώνει υποχρεώσεις του ιδίου και του κόμματός του, είτε να παίζει μέσω αυτών των θέσεων, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται τον εκφυλισμό των θεσμών αυτών και τη γελοιοποίηση του κράτους.

Ελάχιστοι εμπνέονται από τον άνθρωπο και όσοι το κάνουν συνήθως έχουν κάποιο συμφέρον διαρκείας ή περιμένουν κάτι. Ο περισσότερος κόσμος τον λούζει νυχθημερόν και, μεταξύ μας, δεν έχει και άδικο.

Η μόνη απτή επιτυχία των ημερών του οφείλεται στην τρόικα και στη δική της επιμονή. Η οικονομία ευημερεί στα χαρτιά, όραμα δεν υπάρχει και εκείνο που παρουσιάζεται ως όραμα καταλήγει στις κλίκες των αυλοκολάκων και στις μπίζνες τους οι οποίες είναι ίσως το μόνο που θα μπορούσε κανείς να πει ότι πάει καλά. Μαζί με τις δουλειές του δικού του περιβάλλοντος.

Το κράτος έχει μετατραπεί σε ένα ρημαγμένο φέουδο χωρίς κανείς να μπορεί να δει κάποιο μέλλον –δίχως τη χρήση ποτού ή ουσιών εννοώ– και με τον κόσμο να βλέπει τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του σ’ αυτό το χάλι και να διερωτάται πώς μπορεί να τον έχει γράψει αυτός ο τύπος (και όχι μόνο αυτός, αλλά πρώτιστα αυτός) τόσο πολύ στα παλιά του τα παπούτσια.

Ο κόσμος όμως ξεχνά. Ζούμε στην εποχή του ανηλεούς και του αδιάλειπτου βομβαρδισμού με πληροφορίες και όπως ο καθένας μπορεί να δει, η διάρκεια ζωής ακόμη και των πιο σοβαρών θεμάτων δεν είναι μεγάλη. Αν το κακό γίνει και τελειώσει, ξεχνιέται σε ώρες.

Αυτός δε ο γενικώς ανυπόληπτος πια Πρόεδρος το γνωρίζει καλά. Για αυτό και όταν εκδηλωθεί αντίδραση σε κάτι, απλά περιμένει να περάσει και αυτό γίνεται. Και όταν περάσει, γνωρίζοντας ποιο –μεγάλο δυστυχώς– κομμάτι της κοινωνίας μπορεί να επηρεάσει, επιστρατεύει τον άρτο και τα θεάματα.

Τα πατριωτικά, τα θρησκευτικά και όλα όσα συνθέτουν την ψυχοσύνθεση αυτής της βαθιά καθυστερημένης και ταχέως βαδίζουσας (προς το πίσω) κοινωνίας.

Έτσι τολμά, ακόμα και τη μέρα της Ανεξαρτησίας, την ώρα που καλεί –ορθώς– την άλλη κοινότητα να απογαλακτιστεί από την Τουρκία, να στέκεται εκεί με τον ΥΠΑΜ της… Ελλάδας και να κάνει show με τα ελληνικά F16! Show τα οποία τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν από τα άθλια καραγκιοζλίκια του τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα, κάθε 15 του Νιόβρη.

Ένας χυδαίος και ανήθικος λαϊκισμός, εις βάρος της ίδιας της έννοιας της ανεξαρτησίας μας αλλά και της νοημοσύνης όλων, από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν διστάζει μες στην έλλειψη ορίων και την αναλγησία του, να αγγίζει υπό το βάρος της αποτυχίας του τις πιο πρωτόγονες χορδές της κοινωνίας και να την ταΐζει κόνναρα ξεδιάντροπα, όταν ξέρει πόσο χυδαίο είναι αυτό που κάνει.

Kαι πόσο ανέντιμο είναι να τη μαστουρώνει έτσι. Ειδικά, όταν καλλιεργεί την ψευδαίσθηση άλλης μίας δύναμης που μπορεί –τάχα– να τη βοηθήσει τη δύσκολη στιγμή, ενώ, πολύ καλά γνωρίζει πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Και το κάνει μόνο και μόνο για να μην την αφήσει να δει τα πραγματικά δεδομένα, τις πραγματικές δυνατότητες και το πού την οδηγεί αυτή η κατάσταση.

Από έναν τέτοιο, λοιπόν, «ηγέτη» δεν πρέπει κανείς να περιμένει τίποτα καλύτερο ή και έντιμο, πολύ φοβάμαι.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να δεχόμαστε αυτή την εξαπάτηση, την κοροϊδία και τον άθλιο εμπαιγμό της λογικής, όσων τουλάχιστον ανθρώπων επιμένουν να τη διασώζουν σ’ αυτό το νησί.

Διότι είμαι βέβαιος πως έχει ακόμη να μας δείξει πολλά ακόμα. Δυστυχώς.