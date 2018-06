Ρίκι Μάρτιν: «Οι γιοι μου εύχομαι να είναι ομοφυλόφιλοι...»

Ο Ρίκι Μάρτιν πριν μερικά χρόνια δήλωσε δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλός και ακτιβιστής των δικαιωμάτων της LGBTQI+ κοινότητας. Πριν εννιά χρόνια απέκτησε μέσω παρένθετης μητέρας δίδυμα αγόρια και σήμερα είναι παντρεμένος με τον σύντροφό του, εικαστικό Jwan Yosef.

Ο Λατίνος τραγουδιστής έδωσε πρόσφατα μία ειλικρινή συνέντευξη στο κανάλι ABC και στην εκπομπή Popcorn. Ο Ρίκι Μάρτιν, αυτή την εποχή βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο περισσότερο ως ηθοποιός, καθώς έχει το ρόλο του Antonio D'Amico στη σειρά Τhe Assassination of Gianni Versace, ως ο σύντροφος του θρυλικού σχεδιαστή. Η συνέντευξη πέρασε και σε πιο προσωπικά ζητήματα με τον τραγουδιστή να λέει πως εύχεται τα παιδιά του να είναι ομοφυλόφιλοι. Όταν οι ερωτήσεις του δημοσιογράφου έφτασαν στους δύο 9χρονους γιους του, ο τραγουδιστής είπε σχετικά: «Δεν ξέρω, είναι πολύ μικροί, αλλά εύχομαι να είναι ομοφυλόφιλοι».



Ο Mάρτιν, μίλησε και για την απόφασή του να μην κρύβεται πια.«Πάντα το λέω αυτό, θα ήθελα να κάνω πάλι coming out. Επειδή αισθάνθηκα καταπληκτικά. Τη στιγμή εκείνη όταν έγραψα την επιστολή και την έβαλα στο twitter, και πάτησα να δημοσιευθεί. Η ελευθερία, το αίσθημα της απελευθέρωσης ήταν τόσο ισχυρό, αυτό εννοώ λέγοντας ότι θα ήθελα να κάνω και πάλι coming out γιατί αισθάνθηκα απίστευτα. Και μετά από αυτό, οι άνθρωποι έρχονταν σε μένα και με ευχαριστούσαν λέγοντας "Χάρη σε σένα, καταλαβαίνω καλύτερα τον πατέρα μου. Καταλαβαίνω την αδελφή μου καλύτερα". Είναι ένα πολύ ξεχωριστό πράγμα. Η ευαισθησία, του να μην πρέπει να κρύβομαι με κανένα σχήμα ή μορφή. Βλέπω χρώματα. Και τότε βλέπω το ουράνιο τόξο. Καταλαβαίνω γιατί το σύμβολο είναι το ουράνιο τόξο. Είναι απλά πραγματικό. Είναι απτό και με κάνει πιο δυνατό», ενώ συμπλήρωσε πως «για όσους αγωνίζονται με την ταυτότητά τους, του λέω πως όλα θα είναι ωραία. Απλά να είσαι ο εαυτός σου. Αγάπα τον εαυτό σου».