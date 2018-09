Qatar Airways: Αναφλέξτε την αίσθηση της περιπέτειας με ένα ταξίδι

Οι επιβάτες που κάνουν κράτηση από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2018 μπορούν να απολαύσουν μειωμένα ναύλα σε πολλούς συναρπαστικούς προορισμούς καθώς και τριπλά Qmiles για τα μέλη του Privilege Club.

H Qatar Airways εμπνέει τους επιβάτες να αναφλέξουν την αίσθηση της περιπέτειας ή να αφιερώσουν χρόνο για επανασύνδεση με την οικογένεια και τους φίλους τους προγραμματίζοντας την επόμενη απόδραση τους σε έναν από τους πολυάριθμους όμορφους και μοναδικούς προορισμούς που προσφέρει η αεροπορική εταιρεία.

Είτε προγραμματίζετε ήδη ένα ταξίδι είτε προσπαθείτε να προσαρμοστείτε στην πραγματικότητα μετά την επιστροφή σας από τις διακοπές, η Qatar Airways επιθυμεί να σας μεταφέρει στην επόμενη σας περιπέτεια σε ένα απο τους αξιοθαύμαστους προορισμούς της στον μεγάλο, ευρύ κόσμο.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν το επόμενο ταξίδι τους με την Qatar Airways και να επωφεληθούν μειωμένα ναύλα που αρχίζουν απο €449. Πρόσθετες προσφορές που περιλαμβάνουν ειδικές τιμές για ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και υπηρεσίες συναντήσεων και χαιρετισμού Al Maha είναι διαθέσιμες για κρατήσεις που γίνονται μέσω του qatarairways.com. Τα μέλη του Privilege Club θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν έως και τριπλάσια Qmiles αφού κάνουν κράτηση online κράτηση στο qatarairways.com και εγγραφούν για την προσφορά στο qmiles.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση qatarairways.com/takeyouplaces

Ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Qatar Airways, κ. Ehab Amin, δήλωσε: "Το ταξίδι είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες με το οποίο μπορούμε να ανταμείψουμε τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας. Εμπλουτίζει τη ζωή μας, εκπληρώνει τις φιλοδοξίες μας και μας δίνει το θάρρος να αγκαλιάσουμε το ταξίδι της αυτοανακάλυψης. Υπάρχουν τόσα πολλά αξιοθαύμαστα μέρη σε όλο τον κόσμο που περιμένουν να ανακαλυφθούν - από φυσικά θαύματα και ποικίλα τοπία, έως ακμάζουσες κοσμοπολίτικες πόλεις και τώρα η Qatar Airways ταξιδεύει περισσότερους ανθρώπους, με περισσότερα αεροσκάφη σε περισσότερους προορισμούς από ποτέ.

Πραγματικά ζούμε στην ουσία του μότο μας - "Going Places Together" - και καλούμε τους πελάτες, υπάρχοντες και νέους, να εμπνευστούν για να μοιραστούν αυτό το ήθος και να σχεδιάσουν την επόμενη τους περιπέτεια με την Qatar Airways σήμερα.

Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, η Qatar Airways διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο με περισσότερα από 200 αεροσκάφη που φέρουν επιχειρηματικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς σε έξι ηπείρους. Τώρα, στην 20η της χρονιά, η πολυεθνική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα ξεκινήσει μια σειρά 16 νέων συναρπαστικών προορισμών ως μέρος του παγκόσμιου δικτύου διαδρομών της το 2018-2019, συμπεριλαμβανομένου του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, Ταλίν της Εσθονίας, Βαλέτα της Μάλτας, Λανγκάουι της Μαλαισίας, Ντα Νανγκ του Βιετνάμ και την πρώτη άμεση εξυπηρέτηση της περιοχής του Αραβικού Κόλπου στο Λουξεμβούργο.

Ο εθνικός αερομεταφορέας του κράτους του Κατάρ κέρδισε πρόσφατα τέσσερα βραβεία κύρους στα φετινά Βραβεία Παγκόσμιων Αερογραμμών του 2018, τα οποία διαχειρίζεται ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης αεροπορικών μεταφορών Skytrax. Στην εταιρεία απονεμήθηκαν οι ακόλουθοι τίτλοι ‘World’s Best Business Class’, ‘Best Business Class Seat,’ ‘Best Airline in the Middle East,’ και ‘World’s Best First Class Airline Lounge.’

Για να κάνετε κράτηση για την επόμενη απόδραση σας με την Qatar Airways, παρακαλώ επισκεφθείτε οποιοδήποτε γραφείο πωλήσεων της Qatar Airways, το ταξιδιωτικό γραφείο της προτίμισης σας ή το qatarairways.com για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρέχοντες προορισμούς και προσφορές.