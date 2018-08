Προσοχή: Κοινοποιήθηκαν 29 επικίνδυνα προϊόντα

3

Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES ! DO KIDS, μοντέλο YES – 99024 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.



Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του ενδύματος.

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία BLUCHE IMPORT - EXPORT TRADING LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.