Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού Yianis Christodoulou Foundation

To Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ προκηρύσσει Παγκύπριο Διαγωνισμό Αφίσας με σύνθημα/γραπτό μήνυμα (poster with slogan) με τίτλο - ‘Keep Fit and Healthy through Boxing’ με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Μέσα από τον διαγωνισμό, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Αρ.Φακ. 7.24.4.1.2/6 και ημερ. 24/1/2019), το Ίδρυμα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η ενασχόληση τους με τον αθλητισμό, τόσο όσον αφορά τη διατήρηση της καλής σωματικής και φυσικής κατάστασης, όσον επίσης και πνευματικής (‘Νους υγιής εν σώματι υγιεί’). Τα πλεονεκτήματα, επίσης, όσον αφορά την καλλιέργεια του ‘ευ αγωνίζεσθαι’, της αυτοπειθαρχίας, του σεβασμού, της ομαδικότητας, της υιοθέτησης ορθών στάσεων απέναντι σε θέματα υγιεινής διατροφής για τη διασφάλισης της ευεξίας τους, είναι ανάμεσα στους στόχους του διαγωνισμού ο οποίος σκοπεύει να αναδείξει το άθλημα της Πυγμαχίας ως παράδειγμα.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία μίας αφίσας με σύνθημα/γραπτό μήνυμα (poster with slogan) στην οποία να αντικατοπτρίζονται οι πιο πάνω στόχοι. Για το σκοπό αυτό θα δοθούν 3 χρηματικά βραβεία-έπαθλα αξίας €17.000 (Α’ Βραβείο €10.000, Β’ Βραβείο €5.000 και Γ’ Βραβείο €2.000). Τα χρηματικά αυτά ποσά θα διατεθούν στα σχολεία ΜΕ και ΜΤΕΕ από τα οποία προέρχονται οι μαθητές/τριες που θα σχεδιάσουν τις τρεις αφίσες που θα διακριθούν. Τα ποσά αυτά θα αξιοποιηθούν, από το Ίδρυμα στη βάση πρότασης που θα υποβληθεί και θα τύχει της έγκρισης των αρμοδίων φορέων (π.χ. ΥΠΠ, Σχολική Εφορεία κλπ.), για την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και ειδικότερα για αγορά κατάλληλου εξοπλισμού για διατήρηση της φυσικής κατάστασης των μαθητών.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές/τριες που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές). Η συμμετοχή των μαθητών είναι εθελοντική.

Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του "Αθλητικού και Εκπαιδευτικού Διημέρου αφιερωμένου στην Πυγμαχία" που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2019 στο Αθλητικό Κέντρο ‘Σπύρος Κυπριανού’ στη Λεμεσό, με αντιπροσωπεία εφήβων αθλητών-πυγμάχων, προπονητών και διαιτητών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το Ίδρυμα "Yianis Christodoulou Foundation" έχει συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες, όπως στην Κύπρο, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Ιδρυτή. Ιδρυτής του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος είναι ο κ. Γιάνης Χριστοδούλου. Στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, ο κ. Χριστοδούλου παραχωρούσε για χρόνια εισφορές σε διάφορα ιδρύματα τόσο στην Κύπρο (ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ – ΤΕΛΕΘΟΝ) όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλοντας όμως να μεγιστοποιήσει τη συμβολή του προς τα παιδιά, δημιούργησε αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα με απώτερο στόχο όλα τα χρήματα να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αποστολή του ιδρύματος είναι η στήριξη και η παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με κύρια, όμως, έμφαση τα παιδιά και τους νέους.

Απώτερος στόχος του Ιδρύματος είναι:

- Η παροχή ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες, εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητές τους στη μετέπειτα ζωή τους.

- Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής τους, ώστε να μπορούν να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.

- Η ενδυνάμωση των μαθητών και γενικότερα των νέων, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

- Η παροχή των απαραίτητων μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, σε περιπτώσεις παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες.

Το Ίδρυμα έχει ολοκληρώσει τον τελευταίο χρόνο σειρά από έργα σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Προνοίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Εφορεία Σχολικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: ανακαίνιση του ισογείου χώρου της Παιδικής Στέγης Λευκωσίας και αγορά επίπλων/εξοπλισμού, δημιουργία Αίθουσας πολυμέσων, Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ’, καθώς και αγορά Η/Υ, διαδραστικού πίνακα και επίπλων, αγορά μουσικών οργάνων για το Μουσικό Πρόγραμμα SISTEMA CYPRUS, αναβάθμιση του γηπέδου Καλαθόσφαιρας στο Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ’ και αγορά εξοπλισμού για το μάθημα της Γυμναστικής κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.yianischristodouloufoundation.com/competition ), καθώς και επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprus@yianiscf.org .