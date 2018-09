Πραγματοποιήθηκε ο 2ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών στην Κύπρο

Ο 2ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών στην Κύπρο για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα (Cyprus Open Data Hackathon) πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2018 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ARIS | A Really Inspiring Space (http://www.ariscy.com) στη Λεμεσό. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος εννέα (9) ομάδες που επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών με την επαναχρησιμοποίηση Ανοικτών Δεδομένων του δημοσίου που είναι διαθέσιμα στην εθνική διαδικτυακή πύλη data.gov.cy καθώς και άλλες πλατφόρμες του δημόσιου τομέα.

Το Cyprus Open Data Hackathon διοργανώθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με το Hack Cyprus, προκειμένου να ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών που συλλέγει ο δημόσιος τομέας και διατίθενται σε ανοικτούς μορφότυπους μέσω της πύλης data.gov.cy.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου διαγωνισμού προγραμματιστές, αναλυτές, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες, παρουσίασαν ενδιαφέρουσες ιδέες χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύνολα ανοικτών δεδομένων που έχουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες και παράλληλα, κάποιες από αυτές έχουν έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης 13 μέντορες/σύμβουλοι οι οποίοι παρείχαν υποστήριξη στις ομάδες κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους. Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από 10 άτομα με εμπειρία και γνώση του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την επιλογή των τριών (3) καλύτερων ομάδων, οι οποίες βραβεύθηκαν με χρηματικά και άλλα έπαθλα. Πρώτη καλύτερη ομάδα αναδείχτηκε η Prolepsys η οποία ανέπτυξε ένα εργαλείο άμεσης αναφοράς πυρκαγιών μέσω εφαρμογής από κινητό. Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν οι ομάδες Null (με την εφαρμογή City View) και The Extinguishers αντίστοιχα. Το βραβείο για το “Smart Cities Challenge”, το οποίο χορηγήθηκε από το Δήμο του Ύψωνα, απονεμήθηκε επίσης στην ομάδα Prolepsys.

Τα χρηματικά βραβεία προσφέρθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου (Partner in Innovation), ενώ το ARIS | A Really Inspiring Space, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η CYTA και Proto.io προσέφεραν βραβεία σε υπηρεσίες ή είδος. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ακόμη η Exerte Partners καθώς επίσης και οι εταιρείες KEAN, KEO, THE COPY SHOP, LAY’S, QUAKER και ΖΟΡΠΑΣ με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Τη διοργάνωση του διαγωνισμού υποστήριξαν το Impossible.Works, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, η Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Κύπρο, και οι Cyprus Agile and Innovation και ΕΛ/ΛΑΚ.