ΠΟΤ:Πρόσκληση σε παρουσίαση/εργαστήριο υπηρεσίας ακουστικής περιγραφής

Πρόσκληση σε παρουσίαση και εργαστήριο με θέμα την Εισαγωγή της υπηρεσίας ακουστικής περιγραφής στην Κύπρο βασισμένης στην προσέγγιση ανθρώπινων δικαιωμάτων

Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ

Λευκωσία, 11 Ιουνίου, 10:00 – 12:30

Προσκαλούνται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεοπτικά κανάλια και οπτικοακουστικά μέσα), οι φορείς που ασχολούνται με τις τέχνες και τον πολιτισμό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί οργανισμοί να παρακολουθήσουν διάλεξη/παρουσίαση και να πάρουν μέρος στις εργασίες εργαστηρίου στα θέματα ακουστικής περιγραφής, που διοργανώνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας από την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου, 2018 από 10:00 – 12:30 στο Ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Η παρουσίαση και το εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν από το Δρα Joel Snyder, πρόεδρο του Προγράμματος Ακουστικής Περιγραφής του Αμερικάνικου Συμβουλίου των Τυφλών και της εταιρείας Audio Description Associates, LLC.

Ο Δρ. Snyder θα καταρτίσει όσους ενδιαφέρονται στην ακουστική περιγραφή με στόχο την ανάπτυξη της μεθόδου αυτής και στη χώρα μας, για να υποστηρίζονται παιδιά και ενήλικες στην Κύπρο να κατανοήσουν εικονογραφημένα βιβλία και βιντεοταινίες, καθώς και για να οικοδομηθούν προσβάσιμες πολιτιστικές πηγές για τους πολίτες της που είναι τυφλοί ή έχουν μειωμένη όραση.

Ο Δρ. Snyder Θα μας μεταφέρει την τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία του πάνω στα θέματα της ακουστικής περιγραφής, τις δυνατότητες εφαρμογής της για την ανάπτυξη γραμματισμού στα παιδιά, σε συνδυασμό με μια παρουσίαση της ακουστικής περιγραφής για δυνητικούς αποδέχτες της υπηρεσίας και επαγγελματίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας, επιμελητές μουσείων, σκηνοθέτες θεατρικών έργων, διαχειριστές στο χώρο του θεάματος, εκπαιδευτικούς, ειδικούς επαγγελματίες σε θέματα τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση και πολλούς άλλους.

Η ακουστική περιγραφή εφαρμόζεται ήδη από εκατοντάδες τηλεοπτικά κανάλια, θεατρικούς οργανισμούς, οργανισμούς μουσείων και οργανωτές εκθέσεων, εταιρείες παραγωγής βιντεοταινιών, κινηματογράφους κλπ. Πρόκειται για τη διαδικασία με περιγραφική γλώσσα παροχής διήγησης σημαντικών οπτικών στοιχείων στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, σε μία θεατρική παράσταση, σε ένα μουσείο, σε χώρους εκθέσεων, μία πινακοθήκη ή στην όπερα.

Η πιο πάνω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του αγώνα που διεξάγει η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών ώστε όλες οι υπηρεσίες να καταστούν σταδιακά προσβάσιμες και στους πολίτες με οπτική αναπηρία και να διασφαλιστεί η από μέρους τους απρόσκοπτη άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος τους για Ελευθερία στην έκφραση και άποψη και πρόσβαση στις πληροφορίες (άρθρο 21) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Πληροφορίες για τη μέθοδο της ακουστικής περιγραφής καθώς και παραδείγματα περιγραφής για μέσα/ταινίες, (συμπεριλαμβανομένων δείγματος από την παιδική σειρά «Sesame Street”», για μουσεία (συμπεριλαμβανομένου του οργανισμού Smithsonian Institution) της Αμερικής και για τέχνες και θεάματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Joel Snyder–www.audiodescribe.com – καθώς και στην ιστοσελίδα www.acb.org/adp, του Αμερικάνικου Συμβουλίου Τυφλών.

ΟJOELSNYDER, Ph.D. είναι ο συγγραφέας του βιβλίου The Visual Made Verbal: A Comprehensive Training Manual and Guide to the History and publications of Audio Description – [«Η οπτική επικοινωνία γίνεται λεκτική/προφορική: ολοκληρωμένο εγχειρίδιο εκπαίδευσης και οδηγός για την ιστορία και τις εφαρμογές της ακουστικής περιγραφής»].

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο σύνδεσμο www.audiodescribe.com

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεχτές στο τηλ. 22813383 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pot@logos.cy.net