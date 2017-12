Πόσο πιο ψηλά στη Λεμεσό; - Φρένο στην ανεξέλεγκτη «απογείωση»

Την αντίθεσή του στη μονιμοποίηση και περαιτέρω διερεύνηση των κινήτρων για κάθετες αναπτύξεις δεκάδων ορόφων, όπως προβλέπει νέα εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζει με επιστολή του ο Δήμος Λεμεσού, την οποία συνυπογράφει το δημοτικό συμβούλιο. Απαντώντας στο ΥΠΕΣ μέσω της Ένωσης Δήμων, το οποίο ζήτησε τις απόψεις του για το ενδεχόμενο μονιμοποίησης των κινήτρων, ο δήμος αναφέρει ότι τα κίνητρα που εδόθησαν σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, «όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, αλλά κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση». «Μια τέτοια ενέργεια δεν θα είναι προς όφελος της ομαλής ανάπτυξης και της πολεοδομικής ρύθμισης της πόλης», τονίζει εμφαντικά ο Δήμος Λεμεσού. Υπογραμμίζει ακόμα, ότι η εφαρμογή των κινήτρων και οι βιαστικές αποφάσεις για ανεξέλεγκτη αύξηση της πυκνότητας, ξένης προς την κλίμακα της Κύπρου, χωρίς σοβαρή μελέτη και κατάλληλες πολεοδομικές ρυθμίσεις, έχουν ήδη αλλοιώσει τον χαρακτήρα της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λεμεσού.

Αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της

«Παλαιότερα γίνονταν συζητήσεις για να αποκτήσει ξανά η Λεμεσός τον χαμένο νησιώτικο της χαρακτήρα. Με τα νέα δεδομένα δεν μπορεί καν να γίνει ξανά μια τέτοια αναφορά», σημειώνει με ανησυχία ο Δήμος Λεμεσού. «Οι νέες αναπτύξεις ταιριάζουν σε σύγχρονες πόλεις των εκατομμυρίων κατοίκων και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες κατά κανόνα είναι μακριά από τα προστατευόμενα ιστορικά τους κέντρα» αναφέρεται στην επιστολή. «Στις δικές μας περιπτώσεις δυστυχώς, συμβαίνει το αντίθετο» παρατηρεί: «Ειδικά σε μια αμφιθεατρική περιοχή, όπως της Λεμεσού, η οποία θα έπρεπε να ήταν δομημένη με τρόπο ώστε όλοι να μπορούν να απολαύσουν με κατάλληλες οπτικές φυγές τη θέα προς τη θάλασσα - όπως ακριβώς και στα θέατρα δεν τοποθετούνται τα καθίσματα όλα στην πρώτη σειρά το ένα πάνω στο άλλο»!

Μοναδικό κριτήριο το εμβαδόν!

Στην επιστολή του ο Δήμος Λεμεσού επισημαίνει ότι «το Τοπικό Σχέδιο παρέχει ήδη τη δυνατότητα για επιπρόσθετα πολεοδομικά κίνητρα σε όσους θα ήθελαν να αναπτύξουν τα τεμάχια τους με μεγάλες σύνθετες αναπτύξεις, τα οποία έχουν λάβει υπόψη όλες τις αναγκαίες πολεοδομικές παραμέτρους και τους πιθανούς επηρεασμούς των γειτονικών περιοχών και ιδιοκτησιών. Για αυτό άλλωστε» προσθέτει «έχουν ουσιαστικά καθοριστεί οι περιοχές και οι άξονες οι οποίες θα μπορούσαν να απορροφήσουν τη συγκεκριμένη αύξηση της πυκνότητας αφενός χωρίς να παρατηρείται ουσιαστική μείωση των ανέσεων και αφετέρου παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων προς την περιοχή». Αντιθέτως τονίζει, «με βάση το τι ισχύει σήμερα με τα νέα κίνητρα και με τις διευρύνσεις που προτείνονται, «ουσιαστικά το μόνο κριτήριο κατά πόσο ένα τεμάχιο δύναται να τύχει των κινήτρων ή όχι, είναι μόνο το εμβαδόν του. Δηλαδή σχεδόν όλα τα τεμάχια, στα οποία επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση, εκτός από οικιστική και βιομηχανική, δικαιούνται να διεκδικήσουν τα κίνητρα. Επιπρόσθετα δε, μπορούν να τύχουν αυτής της ευνοϊκής μεταχείρισης και να επιβαρύνουν με την αύξηση της πυκνότητας τη γειτνιάζουσα περιοχή, χωρίς το παραμικρό αντιστάθμισμα»!

Όργιο κατασκευών

Στα όρια του Δήμου Λεμεσού βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης του 37ώροφου Limassol ONE της Pafilia, στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο θα είναι το ψηλότερο κτήριο της Κύπρου και στη λεωφόρο Μακαρίου του 15ώροφου The Cedars Oasis Tower από την Chapo, για λογαριασμό εταιρείας Λιβανικών συμφερόντων. Κοντά στην εξασφάλιση των τελικών αδειών για έναρξη οικοδόμησης βρίσκεται η Cybarco για τους 37ώροφους Trilogy Limassol Seafront, στη θέση της έπαυλης Λανίτη, η Leptos Estates για το 33ώροφο Blue Marine στο Καρνάγιο και η Landscope για το 15ώροφο The Highgate, επίσης στον παραλιακό.

Χιονοστιβάδα αιτήσεων

Μπροστά στη χιονοστιβάδα νέων αιτήσεων για την κατασκευή δεκάδων πύργων σε κάθε διαθέσιμο τεμάχιο κατά μήκος της παραλίας της πόλης και όχι μόνο και στο ενδεχόμενο δημιουργίας τετελεσμένων, ενός δεύτερου τοίχους πολυώροφων κατά πολύ ψηλότερου από το πρώτο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980 μετά την εισβολή, ο Δήμος Λεμεσού έχει τα χέρια του δεμένα, από τις κυβερνητικές αποφάσεις για χορήγηση κινήτρων. Είναι δεμένα τα χέρια μας, αναφέρουν στον «Π» αρμοδίως πηγές από τον Δήμο Λεμεσού. «Υπογράφουμε την καταδίκη της πόλης, στο όνομα των κίνητρων που δεν πιστεύουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε»

Επιπλέον ο Δήμος Λεμεσού υποδεικνύει ότι:

Τα κίνητρα του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν δημοσιευτεί για να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο στόχο -την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο- ο οποίος σύμφωνα και με εξαγγελίες του κράτους φαίνεται να έχει επιτευχθεί.