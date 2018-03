Πώς το θορυβώδες εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει την καρδιά

Αυτό έδειξε αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο American Journal of Industrial Medicine. Επιστημονική ομάδα του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ανέλυσε στοιχεία από τη δημοσκόπηση National Health Interview Survey του 2014 και διαπίστωσε ότι 41 εκατομμύρια αμερικανοί είχαν ιστορικό έκθεσης στον θόρυβο στον χώρο εργασίας και το 14% ανέφερε έκθεση σε θόρυβο εντός των προηγούμενων 12 μηνών.

Κι ενώ το 12% είχε προβλήματα ακοής, το 24% είχε υπέρταση και το 28% υψηλή χοληστερόλη. Η έκθεση στον θόρυβο στο περιβάλλον εργασίας σχετίστηκε με το 58% των προβλημάτων ακοής και 14% των περιπτώσεων υπέρτασης αι το 9% των περιπτώσεων υψηλής χοληστερόλης.

Οι εργοστασιακές δομές με υψηλά ποσοστά έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο ήταν τα ορυχεία (61%), τα εργοτάξια (51%) και οι γραμμές παραγωγής (47%).

«Σημαντικό ποσοστό εργαζομένων είχαν ακουστικές δυσκολίες, υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία που αποδίδονται στον θόρυβο στο εργασιακό περιβάλλον. Αν μπορεί να μειωθεί ο θόρυβος στο εργασιακό περιβάλλον σε ασφαλέστερο επίπεδο, πάνω από πέντε εκατομμύρια περιπτώσεις ακουστικών δυσκολιών μεταξύ των εργαζομένων σε θορυβώδες περιβάλλον θα μπορούσαν να προληφθούν», σύμφωνα με την Λιζ Μαστερσον, συγγραφέα της μελέτης και μέλος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ.

Και ο ΔρΤζον Χαουαρντ, διευθυντής του NIOSH, συμπληρώνει ότι «η μείωση της έκθεσης στον θόρυβο δεν είναι καίριας σημασίας μόνον για την ακοή, αλλά επίσης για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ