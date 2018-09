Πώς η Κύπρος δημιούργησε ένα νέο υπόδειγμα για την Ευρώπη

Οι χώρες της ευρωζώνης που υποχρεώθηκαν να υπαχθούν σε μνημονιακό πρόγραμμα προσαρμογής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρος) με τους Ευρωπαίους φορολογούμενους να καλύπτουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημόσιου τομέα, είχαν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά: αδύναμα δημόσια οικονομικά και αδύναμο τραπεζικό τομέα, με διαφοροποιήσεις. Στην Ιρλανδία η κατάρρευση των τραπεζών έφερε την κατάρρευση των δημόσιων οικονομικών, στην Ελλάδα ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός συμπαρέσυρε τον τραπεζικό τομέα. Το ίδιο πρόβλημα με την Ελλάδα, με μικρότερη ένταση, είχε η Πορτογαλία. Η Ισπανία στο παρά ένα πέτυχε ένα τραπεζικό μνημόνιο (αφού πρώτα φρόντισε από μόνη της να βάλει σε μια τάξη τα δημόσια οικονομικά της ώστε να διατηρήσει την πρόσβαση της χώρας στις αγορές). Η Κύπρος αποτέλεσε μια μοναδική περίπτωση, βιώνοντας ταυτόχρονα και δημοσιονομικό εκτροχιασμό και την κατάρρευση του τραπεζικού της μοντέλου. Η πτώχευση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα) και η κρατικοποίηση της τρίτης σε μέγεθος τράπεζας, του Συνεργατισμού, η οποία στο τέλος επίσης πτώχευσε (για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους) δεν μπορούσαν να τύχουν διαχείρισης από ένα κράτος που παρήγαγε μεγάλα ελλείμματα και δεν είχε πρόσβαση στις αγορές. Αν η Κύπρος είχε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και πρόσβαση στις αγορές ίσως να πετύχαινε μια λύση τύπου Ισπανίας. Ίσως. Επειδή η Ιστορία δεν γράφεται με «αν», αυτό που έγινε στο τέλος ήταν να δοκιμαστεί μια νέα συνταγή: τα κράτη να μην διασώζουν τις τράπεζες. Η διαχείριση της κρίσης του 2008 φόρτωσε τους προϋπολογισμούς πολλών χωρών με ένα τεράστιο βάρος. Και η διαχείριση αυτού του βάρους αποτελεί και μία από τις δυνητικές μελλοντικές απειλές για την κυπριακή οικονομία. Συνεπώς έπρεπε να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους τραπεζίτες: αν τα κάνετε θάλασσα μην περιμένετε βοήθεια. Ταυτόχρονα, επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο «αόρατο χέρι» της αγοράς που ρυθμίζει τα πάντα (για να είμαστε δίκαιοι τα ρυθμίζει, αλλά βίαια, όπως έγινε το 2008, τη Lehman Brothers την έκλεισαν οι αγορές και όχι οι επίσημες αρχές) στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήθηκε μια ισχυρή εποπτεία, καθιστώντας την τραπεζική μια δύσκολη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η μοναδικότητα της κυπριακής δημοσιονομικής και τραπεζικής κρίσης συνίσταται στο ότι δοκιμάστηκε το νέο υπόδειγμα, τόσο σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές διασώσεις, όσο και για τη δύναμη της νέας τραπεζικής εποπτείας (Συνεργατισμός).

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ στο βιβλίο του για τη θητεία του ως πρόεδρος του Eurogroup, στο κεφάλαιο για την Κύπρο φωτίζει λεπτομέρειες της μοναδικότητας της κυπριακής διάσωσης με την εφαρμογή του bail-in. Άλλωστε το κεφάλαιο τιτλοφορείται: «Η κρίση στην Κύπρο: το υπόδειγμα». Την περασμένη Κυριακή, στην αποκλειστική προδημοσίευση σημείων του βιβλίου, το οποίο θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις «Εκδόσεις Κέρκυρα - Economia Publishing», παρουσιάσαμε το πώς το κυπριακό τραπεζικό σύστημα έφτασε σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσε να σωθεί.

Ο κ. Ντάισελμπλουμ γράφει ότι όταν ανέλαβε πρόεδρος του Eurogroup παρέλαβε μια δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά την Κύπρο: «Μια οικονομία και ειδικότερα έναν διογκωμένο τραπεζικό τομέα που ήταν υπό κατάρρευση, με ένα υψηλό κρατικό έλλειμμα, ένα κλιμακούμενο χρέος και δομικά νοσηρές τράπεζες που ήδη από καιρό εξαρτιόνταν για τη ρευστότητά τους από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης. Και μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο αναβολών και καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να έχουν γίνει ακόμα μεγαλύτερα».

«Στα τέλη Νοεμβρίου», τονίζει, «η κυβέρνηση της Κύπρου συμφώνησε για το πρόγραμμα με την τρόικα. Αλλά το Eurogroup εκείνη τη στιγμή είχε αποφασίσει να περιμένει πρώτα τις εκλογές. Δεν είχαμε διάθεση να κλείσουμε μια συμφωνία με έναν Πρόεδρο ο οποίος μέσα σε λίγο καιρό θα είχε αντικατασταθεί».

Κρυφτούλι για το «κούρεμα»

Από τη διήγηση του πρώην προέδρου του Eurogroup φαίνεται ότι το bail-in ήταν στο τραπέζι από τις αρχές του 2013. Άλλωστε υπήρχαν σχετικά δημοσιεύματα, ειδικά μετά τη διοργάνωση του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, τον Ιανουάριο του 2013. Από το κείμενο του Ολλανδού πολιτικού δεν προκύπτει ενημέρωση της κυπριακής πλευράς, αλλά ανακύπτει μια κόντρα στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμών, μεταξύ Επιτροπής και Eurogroup. Γράφει ο κ. Ντάισελμπλουμ:

«Το Eurogroup στις 10 Φεβρουαρίου ήταν το πρώτο υπό την ηγεσία μου και αμέσως τέθηκαν τα προβλήματα. Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Σιαρλή, διαμαρτυρήθηκε στον Τύπο για την άδικη αντιμετώπιση της Κύπρου. Ο επίτροπος Όλι Ρεν είχε διαβεβαιώσει τον έξω κόσμο ότι ούτε οι επενδυτές, ούτε οι καταθέτες χρειαζόταν να φοβούνται το κούρεμα καταθέσεων. Αλλά αν ήξερες τους κανόνες του παιχνιδιού, ήξερες ότι σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν εφικτό. Τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης ο Γιούνκερ και ο Ρεν είχαν κατ’ επανάληψη αποφύγει την αλήθεια και με άλλους ενδιαφερόμενους προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση του πανικού στις αγορές. Έτσι ο Γιούνκερ είχε πει το 2011 για την ελληνική κρίση ότι 'όταν το πράγμα σοβαρεύει, πρέπει να πεις ψέματα'. Μια κατανοητή εκτίμηση εν μέσω οξείας κρίσης. Αλλά το ερώτημα ήταν αν με συνομιλίες και υποσχέσεις που στη συνέχεια θα αθετούνταν, θα επέστρεφε η εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμα. Στη συνέντευξη (σ.σ. του Eurogroup της 10ης Φεβρουαρίου) παραδέχθηκα ευθέως ότι όλες οι πιθανότητες είναι υπό συζήτηση. Αυτό ήταν μια πρώτη ένδειξη του στυλ μου, που διέφερε πολύ από του προκατόχου μου. Ήταν όμως και μια συνειδητή επιλογή ώστε να δώσω μια προειδοποίηση. Η πίεση είχε αυξηθεί. Στην Ολλανδία, δέκα μέρες πριν, είχα κάνει μια παρέμβαση στην τράπεζα-ασφαλιστική εταιρία SNS Reaal. Ξανά, μια ολλανδική τράπεζα, η τέταρτη σε μέγεθος, είχε κρατικοποιηθεί, αλλά αυτή τη φορά φορολογήθηκε μια μεγάλη ομάδα επενδυτών, τα έχασαν όλα. Γίνονται ακόμα δίκες για αποζημιώσεις. Επίσης οι υπόλοιπες τράπεζες υποχρεώθηκαν να συμβάλουν στην επιχείρηση διάσωσης μέσω μιας εφάπαξ εισφοράς. Έτσι ο φορολογούμενος γλύτωσε δισεκατομμύρια. Αυτή ήταν μια προειδοποίηση για τον νέο άνεμο που έπνεε. Αλλά επειδή καμιά καταιγίδα δεν ξέσπασε, η διεθνής κοινότητα δεν παρατήρησε αυτή τη νέα προσέγγιση.

Στις 4 Μαρτίου ακολούθησε άλλη μία συνεδρίαση του Eurogroup. Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου πληροφορήθηκε εκεί ότι το πακέτο στήριξης για τη χώρα του δεν θα ήταν πάνω από 10 δισεκατομμύρια εξαιτίας της βιωσιμότητας του χρέους. Ήταν σαφές ότι αυτό το ποσό δεν επέτρεπε τη διάσωση των μεγάλων τραπεζών. Δήλωσε ότι δεν είχε εντολή από τον Πρόεδρο να συμφωνήσει επ’ αυτού. Εκείνο το απόγευμα δεν ελήφθη απόφαση».

Μετά τις αποφάσεις

Ακολούθησε ένα εξαιρετικό δύσκολο 20ήμερο, το οποίο οδήγησε στην επιβολή bail-in στην Τράπεζα Κύπρου και την απώλεια των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ στη Λαϊκή Τράπεζα (με τους καταθέτες να προσδοκούν ακόμη κάποια αποζημίωση από την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής). Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μετά την επιβολή της εισφοράς σε όλες τις καταθέσεις (Eurogroup 14ης Μαρτίου) και τελικά του bail-in (Eurogroup 25ης Μαρτίου) στο εσωτερικό των θεσμών υπήρχαν αμφιβολίες για το όλο εγχείρημα.

Κατ' αρχάς ο κ. Ντάισελμπλουμ γράφει ότι μετά το πρώτο Eurogroup πήρε πάνω του την εφάπαξ επιβολή φόρου περιουσίας σε όλους όσοι είχαν χρήματα σε τράπεζα στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι αποτελούσε πρόταση της Κύπρου, ώστε οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ να επιβαρυνθούν λιγότερο.

«Μια τέτοια 'εισφορά κρίσης' δεν ήταν μοναδική, είχε επιβληθεί σε διάφορες χώρες και με διάφορες μορφές αλλά συνήθως πολύ σταδιακά. Η κριτική ότι εμείς, το Eurogroup, είχαμε εμπλέξει στη λύση τους μικρούς αποταμιευτές απευθύνθηκε σε μεγάλο βαθμό στον πρόεδρο του Eurogroup παρά την ομόφωνη απόφαση όλων των υπουργών. Κι εγώ πήρα πάνω μου την ευθύνη. 'Αν αυτό δεν πετύχει, βάλτε τα μαζί μου' ήταν η απάντησή μου επί λέξει».

«Επεισόδιο» με Γιούνκερ

«Αλλά ο έξω κόσμος πίστευε ότι το Eurogroup δεν έπρεπε να το είχε δεχθεί αυτό», τονίζει και περιγράφει ένα παρασκηνιακό «επεισόδιο» με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. «Και ο προκάτοχός μου, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκ παραδρομής είπε σε έναν δημοσιογράφο ότι υπό τη δική του προεδρία αυτό δεν θα είχε συμβεί. Όταν η δήλωση έγινε πρωτοσέλιδο, μου τηλεφώνησε αμέσως ο Γιούνκερ για να απολογηθεί. Αστειευόταν, μου είπε. Δυσάρεστο, αλλά αυτά συμβαίνουν σε όλους… Κι εγώ ο ίδιος στις αρχές του 2014 έκανα ένα ατυχές αστείο για τον Γιούνκερ λέγοντας ότι πίνει και καπνίζει μανιωδώς. Μια κουβέντα που επιβάρυνε την προεκλογική του εκστρατεία ως υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκείνο τον χρόνο. Ευτυχώς καταφέραμε και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε γρήγορα».

Κριτική της «εισφοράς»

«Η θύελλα που ξέσπασε στην Κύπρο αντανακλούσε κυρίως τη μεγάλη νευρικότητα που για πολύ καιρό υπήρχε στην ευρωζώνη. Επειδή τα μέσα ενημέρωσης υποστήριζαν ότι ήταν το τέλος της εγγύησης καταθέσεων, θα γινόταν εκροή κεφαλαίων, οι τράπεζες θα κατέρρεαν μαζικά και η ευρωζώνη θα βούλιαζε σε ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Ο γνωστός αρθρογράφος των Financial Times Βόλφγκανγκ Μούνχαου προέβλεψε την οριστική διάλυση της νομισματικής ένωσης σε ένα άρθρο με τίτλο 'Γερούν Ντάισελμπλουμ, να 'σαι καλά'. Αυτός δεν ήταν ο μοναδικός που έκανε τέτοιες προβλέψεις τύπου Αρμαγεδδώνα σε τακτική βάση. Ο φόβος για περαιτέρω κατάρρευση της εμπιστοσύνης ήταν τόσο μεγάλος που εμπόδιζε την επιλογή για δομικές λύσεις. Αλλά κάθε φορά που οι πολιτικοί αφήνουν τις αγορές να πάρουν το τιμόνι, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ο λογαριασμός πάει στην κυβέρνηση. Αυτό δεν θα συνέβαινε εδώ. Η αντιμετώπιση στην Κύπρο δεν προκάλεσε καμιά νέα κρίση στην Ευρώπη και η Κύπρος θα ανέκαμπτε γρηγορότερα από πολλές άλλες χώρες σε πρόγραμμα. Αλλά αυτό δεν είχε γίνει ακόμα».

Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο Eurogroup ο κ. Ντάισελμπλουμ απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η πρώτη απ’ τις πολλές μου εμφανίσεις εκεί ως πρόεδρος του Eurogroup. Η υποδοχή ήταν ψυχρή. Οι ευρωβουλευτές ρωτούσαν πώς στην ευχή ήταν δυνατό παρά την εγγύηση καταθέσεων να αποφασιστεί φόρος κεφαλαίου σε μικρούς αποταμιευτές. Και τίνος ιδέα ήταν αυτή; Γιατί δεν έγινε καλύτερη εξήγηση; Αποφάσισα να μην απαντήσω. 'Αναλαμβάνω πλήρη ευθύνη ως πρόεδρος του Eurogroup'. Ακούστηκαν λέξεις όπως ανίκανος και απάτη. Παραδέχθηκα ότι η επικοινωνία θα έπρεπε να ήταν καλύτερη. Εξήγησα επίσης ότι αυτός ο εφάπαξ φόρος κεφαλαίου ήταν ανεξάρτητος από την εγγύηση καταθέσεων. Επίσης ότι είχα φροντίσει οι μεγάλοι καταθέτες να φορολογηθούν περισσότερο και οι μικροί να μην αγγιχτούν καθόλου. Άλλοι δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Πρόεδρος της Κύπρου ήταν αυτός που μπλόκαρε αυτήν την απόφαση. 'Αναζητούμε τώρα τρόπους να κάνουμε το πακέτο πιο δίκαιο'. Τελικά εκτιμήθηκε το γεγονός ότι πήρα πάνω μου την ευθύνη και ότι μίλησα με υπευθυνότητα».

Η αποδοχή

«Ήταν εντυπωσιακό που οι Financial Times πολύ γρήγορα κατάλαβαν τη σημασία της καινοτομίας. Η εφημερίδα δημοσίευσε δύο άρθρα με τίτλο «Europe gets real – not before time» και «A Road to freedom for European taxpayers» (Η Ευρώπη σοβαρεύεται – καιρός ήταν, και Ο δρόμος προς την ελευθερία για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο) τα οποία τόνιζαν ότι πράγματι οι φορολογούμενοι θα έπαυαν να σώζουν τις τράπεζες.

Την Τρίτη το απόγευμα 26 Μαρτίου έπρεπε να παρευρεθώ στην Ολλανδική Βουλή, η οποία επίσης ήθελε να μάθει τι εννοούσε ακριβώς ο πρόεδρος του Eurogroup. Πήγα με ανάμεικτα συναισθήματα: η κριτική του Τύπου υπήρξε απίστευτα σκληρή. Στη διάρκεια της συζήτησης συνέβη μια αλλαγή. Στο πρώτο μέρος της συζήτησης ακούστηκαν σκληρά λόγια. Ο Τέουν βαν Ντάικ, εκπρόσωπος του PVV, έκανε λόγο για θλιβερό θέαμα και ιστορική γκάφα. Ο Βούτερ Κοουλμέις, οικονομικός εκπρόσωπος του D66 δήλωσε ότι ο υπουργός 'έχασε μια καλή ευκαιρία να ράψει το στόμα του'. Αλλά η ατμόσφαιρα άλλαξε στην πορεία της συζήτησης. Επανέλαβα ότι δεν λυπάμαι για τα λόγια μου και ότι αυτή ήταν η άποψή μου, αυτό πίστευα. Πιθανόν το γεγονός ότι ο αρχισυντάκτης των Financial Times εξέφρασε απερίφραστα την υποστήριξή του, άλλαξε τη ροή των πραγμάτων. Επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε μια μεταστροφή από το 'τι κόπανος' στο 'κάτω τα χέρια από τον υπουργό μας'. Η εκπληκτική μεταστροφή ήταν εκεί: από άθλιος, ήρωας μέσα σε τρεις μέρες».

Η επικοινωνιακή διαχείριση του bail-in

Ο πρόεδρος του Eurogroup περιγράφει μια μακρά και δύσκολη νύχτα από την 24η προς την 25η Μαρτίου, με τον ίδιο να θέτει ως οροφή της βοήθειας τα 10 δισ. ευρώ για να μείνει το χρέος βιώσιμο. «Εκείνο το βράδυ ο Αναστασιάδης σιγά σιγά συνειδητοποίησε οριστικά ότι αν ήθελε να σώσει τη χώρα του από μια οικονομική καταστροφή, έπρεπε να ταρακουνήσει τον τραπεζικό τομέα και ανθρώπους που ήξερε στην Κύπρο και ότι αναπόφευκτα απαιτούνταν μεγάλες θυσίες. Γύρω στη μία ή δύο τη νύχτα καταλήξαμε σε μια συμφωνία στο Eurogroup».

«Στη συνέντευξη Τύπου», προσθέτει «δεν έπεφτε καρφίτσα. Είχαμε μια θετική έκβαση, αλλά το φαράγγι που έπρεπε να διαβεί η Κύπρος ήταν μεγάλο. Η Κριστίν Λαγκάρντ αποκάλεσε τη λύση 'ένα βιώσιμο και σταθερό μονοπάτι προς την ανάκαμψη'.

Κατά τη διάρκεια του Eurogroup αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε εκτενώς τη νέα συμφωνία στα μέσα ενημέρωσης την επόμενη μέρα κυρίως επειδή η επικοινωνία μετά το προηγούμενο Eurogroup είχε δεχθεί πολλή κριτική. Δόθηκαν τρεις συνεντεύξεις, στους Financial Times, μαζί με το Reuters, στη Le Monde και στη Volkskrant. Αν η κριτική μετά τον πρώτο γύρο έλεγε ότι υπήρχε ελάχιστη διαφάνεια, τώρα η κριτική έλεγε ότι υπήρχε υπερβολική.

Αν κάποιος διάβαζε σήμερα ξανά τις εφημερίδες εκείνων των ημερών, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτές οι συνεντεύξεις θα προκαλούσαν τέτοιο ωστικό κύμα στις αγορές και στα ΜΜΕ. Όταν ο Χανς Φάιμπριφ το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαρτίου αναπαυόταν στην μπανιέρα του, το κινητό του κατακλύστηκε από μηνύματα. Το πιο ανησυχητικό ήταν ένα μήνυμα του Κλάους Ρέγκλινγκ του οποίου η σημαντικότερη φράση ήταν: 'Ο υπουργός σου τραντάζει τις αγορές'. Η επικεφαλίδα στον ιστότοπο των Financial Times έλεγε ότι ο Ντάισελμπλουμ έβλεπε τη διάσωση της Κύπρου ως υπόδειγμα (template) για μελλοντικές περιπτώσεις. Η Le Monde είχε άλλη επικεφαλίδα, 'Η Κύπρος είναι ιδιαίτερη περίπτωση'. Στις επόμενες ώρες και μέρες γινόταν μια έντονη συζήτηση γύρω από τη λέξη template, αλλά αυτό δεν το ήξερα τότε. Τα χρηματιστήρια φυσικά αντέδρασαν αρνητικά. Το μήνυμά μου και στις τρεις συνεντεύξεις, ότι στο εξής οι επενδυτές έπρεπε να συμμετέχουν στις ζημίες, έγινε καλά κατανοητό, αλλά όχι καλά αποδεκτό.

Η αμφιβολία

Ο Τόμας Βίζερ (τότε επικεφαλής του Euro Working Group) συμβούλεψε να γίνει μια πρόσθετη δήλωση όπου θα αναφέραμε ξανά ότι δεν υπήρχε 'υπόδειγμα' και ότι στην Κύπρο ιδιαίτεροι παράγοντες προκάλεσαν αυτό το πολύ βαθύ bail-in. Αυτό ήταν αλήθεια, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά δεν ήθελα να υπαναχωρήσω στην άποψή μου, την οποία διατύπωσα στις τρεις συνεντεύξεις μου, ότι κατά τη γνώμη μου στο εξής οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να είναι αυτοί που θα σώσουν τις τράπεζες όταν αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οι αγορές ηρέμησαν γρήγορα από μία, εκ των υστέρων, όχι πολύ μεγάλη δόνηση, αλλά στο μεταξύ και ο ολλανδικός Τύπος είχε συνέλθει απ’ αυτήν την ταραχή. Ένας αρθρογράφος στον ιστότοπο των Financial Times ζήτησε την παραίτησή μου και αυτό αναπαράχθηκε έντονα στα ολλανδικά ΜΜΕ. Για μέρες δεν μιλούσαν για τίποτε άλλο.

Εκείνη τη Δευτέρα το απόγευμα συμμετείχα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Pauwen Witteman. Εστίασαν και πάλι στη λέξη 'υπόδειγμα'. Ανέφερα για την ακρίβεια ότι δεν είχα χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη και ούτε την ήξερα. Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Αλλά αρνήθηκα να εκφράσω τη λύπη μου ή να πάρω πίσω τα λόγια μου.

Αυτό που είχα πει το πίστευα απολύτως: στο εξής πρέπει και οι επενδυτές να πληρώνουν. Ο δημοσιογράφος του RTL Φριτς Βέστερ ήταν χαλαρός στην εβδομαδιαία συνέντευξη με τον υπουργό Οικονομικών. 'Σίγουρα το Eurogroup δεν είναι παλκοσένικο; (stageplek)'. Έπρεπε να κάνω μαθήματα Αγγλικών. Ο Μάρτιν Φίσερ, τότε αρθρογράφος για ευρωπαϊκά θέματα στην εφημερίδα Het Financieele Dagblad, το αποκάλεσε 'απίστευτη βλακεία'. Ο Τουάν Χους, εκφωνητής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Nieuwsuur μίλησε σε πολλές εκπομπές για 'γκάφα ολκής'. Ο Φρενκ βαν ντερ Λιντεν και ο Ουμπέρτο Ταν, γνωστοί δημοσιογράφοι που πάντα επιμένουν στις ερωτήσεις τους, είπαν στην εκπομπή De Wereld Draait Door ότι ο υπουργός έπρεπε να το είχε βουλώσει, ότι χρειαζόμουν εκπαίδευση σε θέματα μέσων ενημέρωσης και εν ανάγκη έπρεπε να λέω ψέματα. Ασυνήθιστη άποψη για δημοσιογράφο.

Στα διεθνή μέσα η προσοχή επικεντρώθηκε στις θεμελιώδεις αλλαγές. Οι ηγέτες της ΕΕ είχαν ήδη συζητήσει για την ίδρυση μιας τραπεζικής ένωσης, αλλά η συζήτηση κόλλησε στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό από τις τραπεζικές ζημίες. Το επίμαχο ερώτημα ήταν αν η εθνική κυβέρνηση ήταν μόνη ή αν οι χώρες της ευρωζώνης θα έπρεπε από κοινού να αναλάβουν τον λογαριασμό έτσι ώστε να προστατέψουν τις χώρες από πτώχευση. Μια επιλογή ανάμεσα στο δημόσιο (εθνικό) ή στο δημόσιο (ευρωπαϊκό). Αυτό που είχαμε κάνει με την Κύπρο ήταν μετατόπιση παραδείγματος. Οι κίνδυνοι δεν ήταν δημόσιοι αλλά κατ’ αρχήν ιδιωτικοί. Γι’ αυτό έπρεπε μετά από χρόνια υιοθέτησης των bail-out των τραπεζών να περάσουμε στο bail-in όσων είχαν επενδύσει τα χρήματά τους στις τράπεζες».