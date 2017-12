Πώς γιόρτασαν οι Κύπριοι της Νέας Υόρκης τα Χριστούγεννα

Χριστουγεννιάτικες γιορτές πραγματοποίησαν και φέτος τα κυπριακά σωματεία της Νέας Υόρκης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ήταν αφιερωμένες στα παιδιά. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία της χορωδίας του Παγκυπρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό της Αγίας Αικατερίνης στην Αστόρια, παρουσία πλέον των 200 ατόμων. Η χορωδία έχει σχεδόν 40 μέλη, Ελλαδίτες και Κύπριους.



Το πρώτο μέρος του προγράμματος περιλάμβανε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Κύπρο, την Ήπειρο, τη Χίο, τη Μακεδονία και τον Πόντο, βυζαντινούς ύμνους, αλλά και γνωστούς δυτικούς χριστουγεννιάτικους ύμνους. Το δεύτερο μέρος, περιλάμβανε εύθυμα χριστουγεννιάτικα τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο, που αποδόθηκαν με κέφι και με συμμετοχή 10 παιδιών. Η είσοδος του «Άη Βασίλη», λίγο πριν το φινάλε, προκάλεσε ενθουσιασμό και χειροκροτήματα.



Ο διευθυντής της χορωδίας του Παγκυπρίου, Φύτος Στράτης, μετά το τέλος της συναυλίας ευχαρίστησε όλα τα μέλη της χορωδίας για την καλή τους απόδοση και τη δουλειά τους όλο το χρόνο. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον πρόεδρο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής, Φίλιπ Κρίστοφερ, για τη μεγάλη υποστήριξη προς τη χορωδία και όσα κάνει για την Κύπρο και τον Ελληνισμό.



Στη συμμετοχή νέων παιδιών, τόσο μεγαλύτερης, όσο και μικρότερης ηλικίας, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό της η πρόεδρος της χορωδίας του Παγκυπρίου, Ισμήνη Μιχαηλίδου. Ευχαρίστησε επίσης και αυτή τον πρόεδρο του Παγκυπρίου, γιατί «επί 44 χρόνια προσφέρει με αυταπάρνηση στην κυπριακή παροικία και σ’ όλη την Ομογένεια».



Εξάλλου, το τέλος μιας χρονιάς γεμάτης επιτυχίες στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Νέας Υόρκης γιόρτασαν οι παιδικές ομάδες "Ελευθέρια - Παγκύπριος" με το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο πάρτι τους. Στη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν οι ετήσιες υποτροφίες "Ελευθερία" στους πρωτοετείς φοιτητές Δημήτριο Τσίρκο, Ισαάκ Σκιαδά, Ανδρέα Εφραίμ και Μίκυ Τζανετάτο, οι οποίοι αγωνίζονται εδώ και αρκετά χρόνια στις ομάδες των Ελευθερίων, ενώ βραβεύθηκε για ακαδημαϊκή αριστεία ο μαθητής του Αγίου Δημητρίου Αστόριας, Νικόλαος Στρουμπάκης, ο οποίος αρίστευσε στην Εξέταση (Regents) της Νεοελληνικής Γλώσσας.



Επίσης, βραβεύτηκαν οι ομάδες U -14 και U-17 που αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες 2016 - 2017 και η ομάδα U-16 που έφτασε στον τελικό, ενώ ανακηρύχθηκαν μέλη του "Eleftheria Pancyprian Hall of Fame" ο Λέανδρος και ο Γιώργος Λεάνδρου, γιοι του Μάικ Λεάνδρου, ιδρυτή των παιδικών ομάδων, οι οποίοι αγωνίστηκαν στην πρώτη ομάδα το 1981.



Στο καλωσόρισμά του ο πρόεδρος των "Ελευθερίων- Παγκυπρίου", Νίκος Τζιάζας, τόνισε ότι πρωταρχικός σκοπός των "Ελευθερίων - Παγκυπρίου" δεν είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά ο αθλητισμός και η ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους και ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη των παιδικών ομάδων, αλλά και όσους υποστηρίζουν το έργο τους.



Παρών στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, πρέσβης Βασίλης Φιλίππου, ο οποίος συνεχάρη τους μικρούς αθλητές και τη διοίκηση του συλλόγου για τις επιτυχίες τις φετινής χρονιάς. Ο δημοτικός σύμβουλος της Νέας Υόρκης, Κώστας Κωνσταντινίδης, χαιρέτισε το έργο που επιτελείται στις παιδικές ομάδες, όπου τα παιδιά διδάσκονται να δουλεύουν μαζί, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας αυτής του Μάικ Λεάνδρου το 1981, ενώ ανυπομονεί, όπως είπε, για την τελετή θεμελίωσης του του νέου γηπέδου στο Astoria Park.



Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπρο-Αμερικανικών Οργανισμών Κυριάκος Παπαστυλιανού συνεχάρη το διοικητικό συμβούλιο και τους προπονητές και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές για την "καταπληκτική δουλειά" που κάνουν.



Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών πραγματοποιήθηκε και η ετήσια χριστουγεννιάτικη γιορτή του Χορευτικού Τμήματος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής. Ενας "χιονάνθρωπος" και δύο "ξωτικά" διασκέδασαν τους μικρούς χορευτές και τους φίλους τους και τους βοήθησαν να χρωματίσουν με χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές τα χαμογελαστά τους πρόσωπα, ενώ στο τέλος της γιορτής έκανε την εμφάνισή του και ο Άγιος Βασίλης, μοιράζοντάς τους δώρα.



Ο πρόεδρος του Χορευτικού Τμήματος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπρο-Αμερικανικών Οργανισμών, Κυριάκος Παπαστυλιανού καλωσόρισε τα παιδιά και τους γονείς τους, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και της επιτυχία της χριστουγεννιάτικης γιορτής, καθώς και τους χοροδιδασκάλους Κωνσταντίνο Πολυδώρου και Τατιάνα Ράφτη που έχουν αναλάβει να γνωρίσουν στις νεότερες γενιές τους παραδοσιακούς χορούς της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδας και ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή χρονιά.



Στο χαιρετισμό του ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη επισήμανε ότι το Χορευτικό του Παγκυπρίου αποτελεί μια έκφραση πολιτιστικής διπλωματίας."



Ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής Φίλιπ Κρίστοφερ εξέφρασε ευχαριστίες προς την επιτροπή του Χορευτικού τμήματος, τα παιδιά και τους γονείς τους, ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και η νέα χρονιά να φέρει την ελευθερία στην Κύπρο και επισήμανε πως ο Παγκύπριος συμπλήρωσε φέτος 43 χρόνια ζωής. "Από το 1977 δουλεύουμε σαν μια οικογένεια στον αθλητισμό, τη Χορωδία, τα χορευτικά, τον τομέα των γυναικών και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το έργο που επιτελείται", σημείωσε ο κ. Κρίστοφερ, τονίζοντας πως η επέτειος των 43 χρόνων του Παγκυπρίου θα εορτασθεί με εκδήλωση στο Terrace on the Park το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018.



Ανέφερε επίσης ότι o Παγκύπριος θα παρουσιάσει στις 24 Φεβρουαρίου στο Queens Theater την "Ηλέκτρα" του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Λεωνίδα Λοϊζίδη, ενώ στις 3 Μαρτίου το Γυναικείο Τμήμα θα τιμήσει στον ετήσιο χορό του την εισαγγελέα του Νάσο, Μάντλιν Σίνγκα.



Περίπου εκατό παιδιά ηλικίας από 5- 18 ετών συμμετέχουν στα χορευτικά του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής και κάνουν μαθήματα μία φορά την εβδομάδα υπό την επίβλεψη των χοροδιδασκάλων Κωνσταντίνου Πολυδώρου και της Τατιάνας Ράφτη, καθώς και βοηθών.

Πηγή: ΚΥΠΕ / Αποστόλης Ζουπανιώτης