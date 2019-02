Πολίτες έξω από τη Βουλή με μηνύματα στην GRECO

Απέναντι από την Βουλή έχει συγκεντρωθεί μία ομάδα πολιτών η οποία στέλνει με πανό μηνύματα στην Επιτροπή GRECO με την οποία συναντάται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών.



Ακόμη μια ομάδα των Κίτρινων Γιλέκων Κύπρου έχει συγκεντρωθεί έξω από την αρχή της περιφραγμένης από την Αστυνομία λεωφόρου Νεχρού.



Στα πανό αναγράφεται στην αγγλική γλώσσα «Greco λυπόμαστε που κάνατε τόσο δρόμο για να καθαρίσετε το χάλι τους» (Greco we are sorry you came all this way to clean their mess) και «Ιστορία επιτυχίας = Ιστορία τρόμου» (Success story = Horror story) και στην ελληνική γλώσσα «Άχρηστοι των αχρήστων» και «Φέρτε τα κλεμμένα πίσω».



Η παρουσία μελών της Αστυνομίας είναι εμφανής στην περιοχή.

