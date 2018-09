Πολ Γουόκερ: αποκαλύψεις για τον τραγικό θάνατό του σε νέο ντοκιμαντέρ

"Το παιδί μου θα έμενε σπίτι, αν δεν δεχόταν το γραπτό μήνυμα που του θύμισε ότι ήταν καλεσμένος σε ένα event, φιλανθρωπικού χαρακτήρα για τα θύματα του Τυφώνα Haiyan, στις Φιλιππίνες. Το πρωί εκείνης της ημέρας καθόταν στην κουζίνα με την 15χρονη κόρη του, Meadow, σε διάλειμμα των γυρισμάτων για το Furious 7" αποκάλυψε σε νέο ντοκιμαντέρ η μητέρα του αδικοχαμένου σταρ του Fast & Furious Πολ Γουόκερ που πέθανε αιφνίδια σε τροχαίο στις 30 Νοεμβρίου του 2013.

"Οι δυό τους συμφώνησαν να αγοράσουν το απόγευμα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και να το στολίσουν. Είχε ξεχάσει τελείως, ότι είχε να πάει κάπου, ώσπου έλαβε ένα SMS και μας είπε πως έπρεπε να φύγει" πρόσθεσε η Σέριλ Γουόκερ για την τελευταία ημ΄περα στη ζωή του ηθοποιού που είναι ξανά στην επικαιρότητα μετά από την προβολή του ντοκιμαντέρ "I Am Paul Walker" που προβλήθηκε στις 11 Αυγούστου.

Όταν ο Πολ Γουόκερ έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του το Χόλιγουντ σοκαρίστηκε και ο θρήνος έγινε ένα κομμάτι από τη μυθολογία του ευπώλητου κινηματογραφικού franchise The Fast and the Furious.

Το ντοκιμαντέρ ρίχνει μία "εμπεριστατωμένη ερευνητική ματιά στη ζωή και το θάνατο του Πολ Γουόκερ" που πρωταγωνίστησε στα The Fast and the Furious ως ένας από τους Μαχητές των Δρόμων.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους συναδέλφους του Πολ Γουόκερ, καθώς και τους φίλους που τον γνώριζαν καλύτερα, αναφέρουν οι παραγωγοί.

Η ταινία διερευνά την καλλιτεχνική καριέρα του Γουόκερ και παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το πάθος του ηθοποιού για τους ωκεανούς και τη θαλάσσια ζωή, όπως και τη δράση του για να ενισχύσει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Αϊτής μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Ο πρωταγωνιστής του κινηματογραφικού franchise Fast and Furious, Πολ Γουόκερ, έχασε τη ζωή του στις 30 Νοεμβρίου του 2013, όταν η Porsche Carrera GT την οποία οδηγούσε ο φίλος του Ρότζερ Ρόντας, προσέκρουσε σε κολώνα και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ήταν μόλις 40 ετών. Η ιστορία του τώρα συγκινεί ξανά μέσα από το ντοκιμαντέρ των Paramount Network και Network Entertainment που υπογράφει ο παραγωγός Ντέρικ Μάρεϊ, παραγωγός και του ντοκιμαντέρ "I Am Heath Ledger" για τον Αυστραλό ηθοποιό, Χιθ Λέτζερ που πέθανε τραγικά από υπερβολική δόση φαρμάκων.