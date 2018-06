Πλησιάζει το UEFA Nations League - Το πρόγραμμα της Κύπρου

Η νέα διοργάνωση Εθνικών ομάδων της UEFA, το Πρωτάθλημα των Εθνών, αρχίζει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή και των 55 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.



Οι 55 Εθνικές ομάδες έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες βάσει της θέσης τους στην κατάταξη της UEFA και σε κάθε κατηγορία έχουν σχηματιστεί τέσσερις όμιλοι.



Η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο, θα προκριθεί στο final four της κατηγορίας της και η νικήτρια ομάδα της κάθε κατηγορίας θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην τελική φάση του EURO 2020.



Οι αγώνες των ομίλων θα γίνουν από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο του 2018 και τα final four το Μάρτιο του 2020.



Θα μεσολαβήσουν οι αγώνες των προκριματικών του EURO 2020 από το Μάρτη μέχρι το Νοέμβριο του 2019. Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση τους μέσω των προκριματικών και έχουν ήδη εξασφαλίσει και την πρώτη θέση στον όμιλο τους στο Πρωτάθλημα των Εθνών, θα αντικατασταθούν στο final four του Πρωταθλήματος των Εθνών από την αμέσως επόμενη ομάδα της κατηγορίας τους.



Η Κύπρος συμμετέχει στον τρίτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας μαζί με τη Βουλγαρία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία.



Πρώτος αντίπαλος για την Εθνική μας η Νορβηγία στις 6 Σεπτεμβρίου στο Όσλο και στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Σλοβενία στις 9 Σεπτεμβρίου στο ΓΣΠ.



Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας στο Πρωτάθλημα των Εθνών:

6 Σεπτεμβρίου

21:45 Νορβηγία – Κύπρος

21:45 Σλοβενία - Βουλγαρία

9 Σεπτεμβρίου

21:45 Κύπρος – Σλοβενία

19:00 Βουλγαρία - Νορβηγία

13 Οκτωβρίου

21:45 Βουλγαρία – Κύπρος

19:00 Νορβηγία - Σλοβενία

16 Οκτωβρίου

21:45 Σλοβενία – Κύπρος

21:45 Νορβηγία - Βουλγαρία

16 Νοεμβρίου

21:45 Κύπρος – Βουλγαρία

21:45 Σλοβενία - Νορβηγία

19 Νοεμβρίου

21:45 Κύπρος - Νορβηγία

21:45 Βουλγαρία - Σλοβενία