Πυροπροστασία στο Βασιλικό - Λήγουν τη Δευτέρα οι προσφορές

Λήγει τη Δευτέρα 6 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής προσφορών στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης πυρασφάλειας και σχεδιασμού συστήματος πυρόσβεσης για το σύνολο των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης Βασιλικού. Η μελέτη θα καλύψει τόσο τον χερσαίο, όσο και τον θαλάσσιο χώρο της περιοχής.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με συνοπτική διαδικασία, δηλαδή με προεπιλογή υποψήφιων μελετητών και η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι 60.000 ευρώ. Η μελέτη πρέπει να παραδοθεί σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης.

Πρόκειται για μελέτη που κρίθηκε αναγκαία από τη γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά την εκπόνηση του master plan για την περιοχή Βασιλικού. Συγκεκριμένα, η γνωμάτευση προέβλεπε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης πυρασφάλειας που να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή Βασιλικού, η οποία πρέπει να ανατεθεί και να εκπονηθεί από εμπειρογνώμονες σε θέματα πυροσβεστικής κάλυψης για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Τι θα καλύψει

Όπως αναφέρεται στο κείμενο των όρων του διαγωνισμού που προκήρυξε ο ΚΟΔΑΠ, η μελέτη συστημάτων πυρασφάλειας θα καλύψει την περιοχή που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις ακόλουθες υφιστάμενες και μελλοντικές εγκαταστάσεις εταιρειών: Petrolina (Holdings) Puplic Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus, ExxonMobil Cyprus, BP Eastern Mediterranean, Petrolina Ltd, VLPG, άλλες εταιρείες LPG, VTTV, Τσιμεντοποιία Βασιλικού, ΑΗΚ, Λιμάνι Βασιλικού, σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου, λιμενίσκος Αρχιρόδον, αποβάθρα MS. Skyra Vassas Ltd, εγκαταστάσεις για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται ή είναι πιθανό να χωροθετηθούν στην περιοχή του χωροταξικού σχεδίου. Όπως αναφέρεται στο κείμενο των όρων του διαγωνισμού, οι πιο πάνω εγκαταστάσεις (υφιστάμενες και μελλοντικές) είναι (ή θα είναι) εφοδιασμένες με κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα και έχουν αδειοδοτηθεί/εγκριθεί (ή θα αδειοδοτηθούν) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τι θα προτείνει



Ο ανάδοχος μελετητής καλείται μεταξύ άλλων να συστήσει συστήματα πυρασφάλειας που θα πρέπει να αναπτυχθούν στην περιοχή Βασιλικού, περιλαμβάνοντας και τις ανάγκες στελέχωσης του νέου πυροσβεστικού σταθμού στο Βασιλικό και τις ανάγκες σε εξοπλισμό που αυτός θα πρέπει να διαθέτει.

Θα πρέπει επίσης να σχεδιαστεί σύστημα πυρόσβεσης για την περιοχή Βασιλικού. Έχει ήδη αποφασιστεί ότι για τις ανάγκες πυρόσβεσης στην περιοχή θα εγκατασταθούν δύο ανεξάρτητοι αγωγοί νερού για αδιάκοπη παροχή θαλασσινού νερού προς τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου, καθώς και ο καθορισμός σημείων υδροληψίας και πυρόσβεσης.

Ο καθορισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού και ο καθορισμός των διαστάσεων των σωληνώσεων νερού είναι το κυρίως αντικείμενο της μελέτης, όπως αναφέρεται στους όρους. Προστίθεται ότι το σύστημα θα βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη του ΚΟΔΑΠ. Η όδευση των αγωγών και οι θέσεις των αντλιοστασίων έχουν προκαθοριστεί και το δίκτυο θα είναι πάντα υπό πίεση για άμεση χρήση ανά πάσα στιγμή.

Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων για την εκπόνηση της μελέτης θα εκχωρηθούν στον ανάδοχο οι μελέτες SEVESO και οι περιγραφές των συστημάτων πυρασφάλειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και προτεινόμενων.

Ο σταθμός

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της μελέτης θα πραγματοποιηθεί μελέτη για τη στελέχωση του νέου πυροσβεστικού σταθμού Βασιλικού. Η μελέτη προσωπικού θα περιλαμβάνει ανάλυση κινδύνων, καθώς και διαμόρφωση σεναρίων για αναπλήρωση προσωπικού. Κατά τη β’ φάση θα γίνει και μελέτη για τις ανάγκες σε εξοπλισμό του νέου πυροσβεστικού σταθμού και θα υποβληθούν εισηγήσεις για εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του σταθμού.

Κατά την τρίτη φάση της μελέτης θα γίνει σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύου πυρόσβεσης, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπολογισμούς δικτύων, αντλιών και άλλου πυροσβεστικού εξοπλισμού, προδιαγραφές εξοπλισμού, προδιαγραφές υλικού σωληνώσεων, σχεδιασμός τρόπου τοποθέτησης και προστασίας σωληνώσεων, σχεδιασμός αντλιοστασίων και βανοστασίων, κοστολόγηση έργου.