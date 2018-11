Ποιος κρατάει το καρπούζι στο φυσικό αέριο;

Με το τρυπάνι της ExxonMobil να έχει πιάσει ήδη δουλειά, την Τουρκία να συντηρεί κάποιους υψηλούς τόνους –με τη χαμηλής ισχύος παρουσία του Barbaros στην περιοχή– και το αμερικανικό State Department να επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την κυπριακή πλευρά αναφορικά με το δικαίωμα της τελευταίας να προβαίνει σε ερευνητικές γεωτρήσεις, το υπό διαμόρφωση γεωπολιτικό παίγνιο στη θάλασσα της Κύπρου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ερώτημα που δείχνει να απασχολεί όλους τους εμπλεκόμενους δρώντες –σε σχέση μάλιστα με την πιθανότητα επανέναρξης διαλόγου στο Κυπριακό– είναι κατά πόσο μια ενδεχόμενη εξεύρεση πολύ μεγάλης ποσότητας υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο τεμάχιο «10» θα καταστεί καταλύτης όσον αφορά τις εξελίξεις. Για την ελληνοκυπριακή πλευρά αυτό δείχνει να αποκτά και μια ιδιαίτερη σημειολογία: Μπορεί ένα μεγάλο κοίτασμα να ισχυροποιήσει τη διαπραγματευτική θέση της ΚΔ σε σχέση με το ζητούμενο της λύσης; Κοινώς, αν το καρπούζι αποδειχτεί... μεγάλο, ποιος θα το κρατάει – μαζί με το μαχαίρι που συνήθως χρειάζεται για να το κόψεις και να το μοιράσεις;

Σταθερή η στήριξη

Αυτό που η αμερικανική πλευρά τονίζει, διαχρονικά από το 2014, μέσω του State Department είναι πως η Ουάσινγκτον στηρίζει την προσπάθεια της ΚΔ να προχωρεί κανονικά με τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς. Η τελευταία μάλιστα ανακοίνωση επαναλαμβάνει εμφατικά αυτή τη στήριξη, ενώ ηχηρή ήταν και η παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα –σε συνέντευξή του– με αφορμή την κάθοδο Φάνον στη Λευκωσία. Αυτό που παρατηρεί όμως κανείς διαβάζοντας πίσω από τις διπλωματικές διατυπώσεις του αμερικανικού ΥΠΕΞ είναι μια ελαφρά διαφοροποίηση, κάθε φορά, μεταξύ εκείνων των πτυχών που εδράζονται στα ζητήματα της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της ΚΔ, της προσήλωσης στην επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο της ΔΔΟ και στο ζήτημα που αφορά την προσέγγιση διαμοιρασμού των ενεργειακών πόρων.

Πίσω από τις γραμμές

H προσέγγιση του προηγούμενου Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μεσούσης της κρίσης με το Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ το 2014, στεκόταν στην «[...] αποκλιμάκωση μέσω των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών και υποσχέθηκε ότι θα ενθαρρύνει όλα τα κράτη της περιοχής να προωθήσουν μια αμοιβαίως αποδεκτή προσέγγιση στην ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων». Τον περασμένο Μάρτιο, αμέσως μετά το συμβάν παρεμπόδισης της ENI από την Τουρκία, οι ΗΠΑ διατύπωναν τη θέση ότι «εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου του νησιού, όπως και όλες οι άλλες πηγές, θα πρέπει να μοιραστούν ακριβοδίκαια μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού» (“We continue to believe the island’s oil and gas resources, like all of its resources, should be equitably shared between both communities in the context of an overall settlement. We discourage any actions or rhetoric that increase tensions in the region”), δίνοντας έμφαση στην –κάπως αριστοτελική– “equity” ή ευθύδικη προσέγγιση στον διαμοιρασμό των ενεργειακών πόρων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ενώ την ίδια ακριβώς προσέγγιση υιοθετεί, κατ’ εξακολούθηση, και η Αμερικανίδα πρέσβειρα στη Λευκωσία στις πρόσφατες συνεντεύξεις Τύπου της. Πολλοί συνομιλητές του «Π» επισημαίνουν πως ναι μεν οι ΗΠΑ διατηρούν μια στάση αρχής στο ζήτημα των ενεργειών της ΚΔ στις θαλάσσιες ζώνες της, την ίδια στιγμή όμως προσεγγίζουν το θέμα με γνώμονα το πως η ίδια η εταιρεία διατηρεί το «πάνω χέρι» σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει σε περίπτωση ανακάλυψης ενός μεγάλου κοιτάσματος. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν επίσης πως η στοχοπροσήλωση των Αμερικανών στον “ακριβοδίκαιο διαμοιρασμό μεταξύ των δύο κοινοτήτων” ευθυγραμμίζεται και με την προσέγγιση του γ.γ. Αντόνιο Γκουτέρες για το θέμα, αλλά όχι και με την προσέγγιση της Λευκωσίας «περί δίκαιου διαμοιρασμού των εσόδων από το φυσικό αέριο με τους Τουρκοκύπριους». Με λίγα λόγια, τα Ηνωμένα Έθνη και οι Αμερικανοί μιλούν για διαμοιρασμό αποθεμάτων, ενώ η Λευκωσία κάνει λόγο για ακροβοδίκαιο διαμοιρασμό των κερδών από την εξόρυξη φυσικού αερίου.

Σε κάθε περίπτωση, ο διπλωματικός τρόπος διατύπωσης του ζητήματος εκ μέρους των ΗΠΑ δείχνει να λαμβάνει υπόψη και το επίπεδο έντασης με την Τουρκία στην περιοχή. Καλά ενημερωμένες πηγές, μάλιστα, μιλώντας στον «Π» ανέφεραν πως θα είχε ενδιαφέρον η ανακοίνωση των ΗΠΑ σε περίπτωση που το τουρκικό πλοίο-τρυπάνι “Fatih” προβεί όντως σε γεωτρήσεις τους επόμενους μήνες επί τεμαχίου της κυπριακής ΑΟΖ.

Ποιος κρατά το μαχαίρι;

Χωρίς αμφιβολία η ανακοίνωση των ευρημάτων από την ExxonMobil στα μέσα με τέλη Ιανουαρίου φέρνει εξελίξεις – που οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα ως ενδεικτικές των αποφάσεων που θα λάβει σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο η μεγάλη αμερικανική εταιρεία ExxonMobil. Συνομιλητές του «Π» θεωρούν μάλιστα πως το μαχαίρι στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει να το κρατά, μαζί ίσως με το καρπούζι, ο αμερικανικός κολοσσός. Οι ίδιες πηγές ωστόσο επισημαίνουν πως ο τρόπος δημόσιας διαχείρισης, θεσμικά και επικοινωνιακά, του ζητήματος από την ελληνοκυπριακή πλευρά αποδεικνύει πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ποντάρει σημαντικά στην εξεύρεση ενός μεγάλου κοιτάσματος που θα ισχυροποιούσε την ελληνοκυπριακή διαπραγματευτική θέση. Το σημαντικό στοιχείο εδώ εδράζεται βέβαια στο αν μια τέτοια προσέγγιση, ορθολογιστική και ρεαλιστική εξ όψεως, α) καθίσταται ένα τεράστιο ρίσκο –σαν να τοποθετείς όλες σου τις μάρκες σε ένα συγκεκριμένο στοίχημα επί της ρουλέτας και το σενάριο δεν θα επαληθευτεί στην περίπτωση μη εξεύρεσης μεγάλου κοιτάσματος– και β) στο αν είναι αρκετή, από μόνη της, ώστε να πείσει την Τουρκία να διαδραματίσει δημιουργικό ρόλο στην εξέλιξη των δεδομένων αναφορικά με το Κυπριακό.

Αντί επιλόγου

Στην ευρύτερη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι πως το ζήτημα της γεωπολιτικής της ενέργειας θα παίξει τον σημαντικότερο ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη συνέχεια. Η υπό διαμόρφωση διελκυστίνδα αποτελείται τόσο από κρατικούς δρώντες (Κύπρος, Τουρκία, ΗΠΑ κ.ο.κ.) όσο και από μη κρατικούς δρώντες, όπως η αμερικανική εταιρεία ExxonMobil. Εξαρτάται βέβαια και από το κοίτασμα που θα βρεθεί η συνέχεια των επόμενων μηνών σε σχέση με την επιδίωξη και το πλέγμα συμφερόντων της κάθε πλευράς. Το ρίσκο της πλευράς μας πάντως βρίσκεται ήδη εκεί, όπως και ο κίνδυνος για την Τουρκία να δυσχεράνει τη θέση της στην περιοχή λόγω αυξημένων επιπέδων έντασης. Το μόνο σίγουρο όμως είναι πως όποιος κρατάει το καρπούζι, αλλά και το μαχαίρι, δεν είναι μόνο σε θέση να ισχυροποιήσει τη θέση του διαπραγματευτικά. Κυριότερα είναι και σε θέση να ασκήσει τις... μεγαλύτερες πιέσεις.

*Twitter: @JohnPikpas