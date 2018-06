Ποιο κανάλι θέλει τη Φουρέιρα σε εκπομπή

Κατάφερε και έγινε πρόσωπο επιθυμητό από πολλούς, ιδίως μετά την επιτυχία της στην Eurovision. Τώρα, οι ιθύνοντες καναλιού θέλουν να εντάξουν την Ελένη Φουρέιρα σε νέο project, για να βάλει φωτιά και στο πλατό.

Πέρσι η τραγουδίστρια βρέθηκε στον ΑΝΤ1, ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο σόου «So you think you can dance». Φέτος, όπως είπαν στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου Ελένη πολιορκείται στενά από τους ιθύνοντες του Epsilontv, προκειμένου τη νέα τηλεοπτική σεζόν να ενταχθεί στο δυναμικό του καναλιού.

Το Epsilon θέλει την Ελένη να είναι το κορυφαίο μέλος της κριτικής επιτροπής του μουσικού talent σόου «La Banda».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ραντεβού με την διοίκηση του Epsilon για το «La Banda» έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι: Θοδωρής Μαραντίνης, Αναστάσιος Ράμμος και Άρης Μακρής.