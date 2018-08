Πέθανε ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος Νιλ Σάιμον

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Νιλ Σάιμον.



Σύμφωνα με τον Μπιλ Εβανς, επί πολλά έτη φίλο του Σάιμον, ο διάσημος συγγραφέας απεβίωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε νοσοκομείο του Μανχάταν, ύστερα από επιπλοκές που του προκέλεσε η πνευμονία.

Αντιμετώπιζε εδώ και πολύ καιρό σοβαρά προβλήματα υγείας, έπασχε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, ενώ είχε και άνοια. Ο Σάιμον υπήρξε ένας εκ των πλέον επιτυχημένων και προβεβλημένων θεατρικών συγγραφέων στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο οποίος συνδύαζε εξαιρετικά χιούμορ, δράμα και ενδοσκόπηση