Παρουσίασε το αθλητικό της περιεχόμενο η Cytavision

Tο αθλητικό περιεχόμενό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2018-19 παρουσίασε η Cytavision σε αθλητικογράφους και συνεργάτες της, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, στη Murphy’s Pub, στη Λευκωσία.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

Διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην κυπριακή αγορά, η Cytavision, για άλλη μια χρονιά, εξασφάλισε για τους συνδρομητές της τις περισσότερες αποκλειστικές ζωντανές μεταδόσεις από το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς και από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις ποδοσφαίρου, αλλά και άλλων αθλημάτων.

Συγκεκριμένα, μέσα από 20 αθλητικά κανάλια, οι φίλαθλοι συνδρομητές της Cytavision θα μπορούν να παρακολουθούν:

Δέκα ομάδες από το Πρωτάθλημα Cyta: ΑΕΚ, ΑΕΛ, Aλκή Ορόκλινης, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Δόξα Κατωκοπιάς, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ερμής Αραδίππου, Νέα Σαλαμίνα και Πάφος FC, καθώς και τους πλείστους αγώνες από το Κύπελλο Κύπρου Coca-Cola, με πέντε (5) τουλάχιστον ζωντανές και αποκλειστικές μεταδόσεις, σε κάθε αγωνιστική.

Τα εντός και εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, της Ανόρθωσης, του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα.

Αποκλειστικά όλους τους αγώνες των κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων UEFA Champions League και UEFA Europa League.

Το UEFA Nations League 2018-2022 (πλην της Εθνικής Κύπρου).

Τους προκριματικούς αγώνες όλων των Εθνικών Ομάδων της Ευρώπης (πλην της Εθνικής Κύπρου) για το Euro 2020 και Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Το Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Premier League), το FA Cup και το League Cup.

Τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Ελλάδας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Δανίας, Σουηδίας, και Αυστρίας.

Τα κύπελλα ποδοσφαίρου Ελλάδας, Γερμανίας, Γαλλίας και Ρωσίας.

Τον τελικό κυπέλλου και Super Cup Ισπανίας 2018.

Το International Champions Cup 2018.

Το Κυπριακό και το Ελληνικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, τη Euroleague, το NBA, το Basketball Champions League, το Ισπανικό Πρωτάθλημα και το VTB United League.

Το Κυπριακό Πρωτάθλημα και Κύπελλο Πετόσφαιρας, το Champions League Volleyball, το Ιταλικό Πρωτάθλημα Πετόσφαιρας Γυναικών, και διάφορα τουρνουά Beach Volley.

Τα τουρνουά τένις Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open, τα Tennis ATP 1000, 500 & 250 και το Boodles Tennis Tournament Μηχανοκίνητο αθλητισμό: Formula 1, MotoGP, WRC.

Πυγμαχία και πολεμικές τέχνες: MMA Cage Warriors Events και One Championship Live Events.

Κυπριακό ιππόδρομο.

Διάφορες μεγάλες διοργανώσεις αθλημάτων από τον τοπικό και διεθνή αθλητικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, o Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, κ. Μιχάλης Αχιλλέως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Περιεχόμενο, τεχνολογία, συνεργασίες. Οι τρεις πυλώνες ανάπτυξης της Cytavision, μέσα σε ένα περιβάλλον ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων στις τηλεπικοινωνίες και στο τηλεοπτικό σκηνικό. Στο έντονα ανταγωνιστικό τοπίο, η αξιοπιστία της Cyta, η τεχνολογική της υπεροχή και η συνεχής προσπάθεια να προσφέρει το καλύτερο στους πελάτες της παραμένουν σταθερές διαχρονικές αξίες.» Τόνισε, επίσης, ότι παράλληλα με την έμφαση στον συνεχή ποιοτικό εμπλουτισμό του περιεχομένου, η επένδυση στην τεχνολογία αποτελεί κομβική, στρατηγική επιλογή. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει σε εξέλιξη σημαντικό έργο αντικατάστασης της τεχνικής υποδομής της Cytavision. Η νέα, σύγχρονη, τεχνολογική πλατφόρμα θα προσφέρει στους συνδρομητές πολλές αναβαθμισμένες δυνατότητες, με κυριότερη, την παρακολούθηση μεγάλου αριθμού καναλιών από όλες τις συσκευές (smartphone, tablet, ηλεκτρονικό υπολογιστή), οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Ο Προϊστάμενος της Διαχείρισης Αθλητικού Περιεχόμενου της Cytavision κ. Αντρέας Οικονομίδης παρουσίασε αναλυτικά το περιεχόμενο της νέας αγωνιστικής περιόδου και υποσχέθηκε ότι η Cytavision θα συνεχίσει την πορεία της με σταθερότητα και αξιοπιστία, παραμένοντας αντάξια της εμπιστοσύνης του κοινού. Αναφέρθηκε, επίσης, στις αναβαθμισμένες ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις και εκπομπές της Cytavision, που αποκτούν νέα δυναμική, μέσα από τον επαγγελματισμό, τη γνώση και το ταλέντο των συνεργατών της, οι οποίοι ξεκινούν τη νέα σεζόν με μια διαφορετική προσέγγιση, πάντα με σεβασμό στον φίλαθλο τηλεθεατή.

Σημειώνεται ότι, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ισχύει προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση πρώτου και δεύτερου αποκωδικοποιητή της Cytavision για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Επιπλέον, προσφέρεται δωρεάν η μηνιαία συνδρομή για δύο μήνες στα πακέτα Value και Variety Pack για νέους πελάτες και 50% έκπτωση για δύο μήνες στη μηνιαία συνδρομή στο πακέτο Super Pack για νέους πελάτες.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι με την υπηρεσία Cytavision on the Go, μέσω της εφαρμογής liveSports, οι συνδρομητές του Super Pack που είναι και συνδρομητές Cytamobile-Vodafone απολαμβάνουν, δωρεάν, ζωντανούς αγώνες του Πρωταθλήματος Cyta από το κινητό ή το tablet, όπου κι αν βρίσκονται.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Cytavision, το περιεχόμενό της και τις ειδικές προσφορές, βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.cyta.com.cy/tv